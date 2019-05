Nach der 1:2-Auswärtsniederlage (0:1) beim TSV Pattensen bleibt der TV Stuhr weiterhin Tabellenschlusslicht der Landesliga Hannover. „Das ist sehr ärgerlich, weil wir ansehnlich nach vorne gespielt haben und der Strafstoß fragwürdig war“, haderte TVS-Trainer Stephan Stindt mit dem Ergebnis. „Trotzdem ist die Moral intakt und mit ein bisschen Glück hätten wir den Ausgleich machen können.“

Allzu viel Glück hatte das Team um das Trainerduo Meyer und Stephan Stindt in dieser Saison freilich nicht, der Zweikampf zwischen Tim Langreder und dem Pattenser Stürmer, der zum Elfmeter führte, gab Raum für unterschiedliche Meinungen. Die Ausführung durch Darius Marotzke (7.) hingegen ließ keine Fragen offen und TVS-Keeper Jan Hendrik Gronewold keine Abwehrchance. Auf der Gegenseite verpasste Torben Drawert nach feinem Pass von René Rogalla den Ausgleich nur um Zentimeter. Dem 2:0 durch Can-Tuncay Schwedt (52.) ging ein blitzschnelles Umschaltspiel der Hausherren voraus, aber Tim Langreder (66.) machte die Partie mit einem Sonntagsschuss aus 30 Metern noch einmal spannend. Die Gäste aus Stuhr rannten an, Riccardo Azzarello hatte sogar noch den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Lupfer senkte sich zu früh in die Arme des TSV-Keepers.