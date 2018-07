Mirkan Pakkan tauscht die Rolle auf dem Feld gegen die an der Seitenlinie. (Mentrup)

Brinkum/Ristedt. Bewegung im Trainerstab des Fußball-Bremen-Ligisten Brinkumer SV: Mirkan Pakkan steht Chefcoach Dennis Offermann seit Beginn der Vorbereitung auf die kommende Saison als Co-Trainer zur Seite. Der 30-Jährige bleibt zwar weiter im Training und wird im Notfall auf dem Platz aushelfen, doch seine Hauptrolle sieht er nun an der Seitenlinie. "Die Meisterschaft ist der perfekte Zeitpunkt gewesen, um mich auf die Rolle als Trainer zu konzentrieren. Ich will meine Erfahrung nun an die Spieler weitergeben", erklärte Pakkan am Rande des Württemberg-Cups in Ristedt.

Pakkan kam im Oktober 2015 nach Brinkum. Dort nahm er zunächst am Trainingsbetrieb teil, ehe er mit Beginn der Rückserie als Spieler auf dem Platz stand. Dort entwickelte er sich im Team des damaligen Trainer Kristian Arambasic sofort zu einem Stützpfeiler und Führungsspieler. Sportlich beweisen muss Pakkan, der den Großteil seiner Spiele als Innenverteidiger oder zentraler Mittelfeldspieler bestritten hat, nichts mehr: Vier Mal ist er Bremen-Liga-Meister geworden, in den Spielzeiten 2009/2010, 2010/2011 und 2012/2013 mit der dritten Mannschaft des SV Werder Bremen III, in der vergangenen Serie dann mit Brinkum. Nur der Aufstieg in die Regionalliga blieb ihm verwehrt.

Er sehe seine sportliche Zukunft mittlerweile an der Seitenlinie, betonte Pakkan. "Das ist das, was ich machen will", sagte er. Für ihn stand schon lange fest, dass er dem Fußball treu bleiben will, auch wenn er nicht mehr selbst auf dem Feld steht. "Deshalb bin ich froh, hier in Brinkum die Chance dazu bekommen, die ersten Schritte zu machen und etwas zu lernen", erklärte er. Unter Offermann will er als Trainer reifen. Das Coaching übernimmt er zeitweise bereits.

"Die perfekte Lösung"

Chefcoach Offermann zeigte sich davon überzeugt, mit Pakkan genau den richtigen Mann an seiner Seite zu haben. "Das ist die perfekte Lösung", sagte der 38-Jährige, der seinen jungen Co-Trainer nicht nur auf fachlicher Basis schätzt. "Jeder weiß, wie wichtig Mirkan auch als Mensch ist." Der Lautsprecher auf dem Platz wird nun zum Lautsprecher an der Seitenlinie. "Wenn es sein muss, mache ich das natürlich", grinste Pakkan, der auch für den ersten Brinkumer Gegner der neuen Saison, den KSV Vatan Sport, die Fußballschuhe geschnürt hat. Dort trainierte ihn sein Vater Kadir.

Nun hilft Mirkan Pakkan, eine Lücke zu schließen. Denn Jörg Böttcher hat nach acht Jahren in Brinkum als Co-Trainer aufgehört. "Es ist der richtige Zeitpunkt nach der Meisterschaft. Mehr können wir nicht erreichen", nahm er den Titelgewinn zum Anlass nun kürzerzutreten. Aus der Welt sein wird er aber nicht. "Ich werde ja weiter die Spiele verfolgen", erklärte Böttcher, der in Ristedt unter den gut 300 Zuschauern weilte und die 1:2-Niederlage des BSV gegen den TuS Sudweyhe aus nächster Nähe verfolgte.

Auch für Jörg Bender bedeutet Pakkans Wechsel in den Trainerstab eine Entlastung: Er kann sich nun auf seine Aufgabe als Manager konzentrieren, die er als Nachfolger des im Frühjahr zurückgetretenen Frank Kunzendorf angetreten hat.