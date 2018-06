Der ehemalige Twistringer Meistertrainer Andreas Schultalbers übernahm die Mannschaft am 13. Spieltag. Wie geplant, nimmt er nun seinen Hut. (UDO MEISSNER)

Twistringen. Das letzte Saisonspiel entwickelte sich in den vergangenen beiden Jahren für die Bezirksliga-Fußballer des SC Twistringen stets zur Zitterpartie. Dabei gelang es den Blaumeisen jeweils erst in der finalen Partie, sich den Klassenerhalt zu sichern. Unvergessen sind der knappe 1:0-Sieg beim TV Neuenkirchen vor zwei Jahren und der 2:0-Erfolg gegen den SV Heiligenfelde, der am letzten Spieltag der Serie 2016/17 zur Rettung reichte. Dieses Szenario blieb dem SCT in der abgelaufenen Saison erspart. Frühzeitig sicherte sich das Team von Trainer Andreas Schultalbers, der das Amt nach dem 13. Spieltag von Vorgänger Stefan Müller übernommen hatte, die weitere Zugehörigkeit zur Bezirksliga und beendete die Serie auf Rang neun. Seine Mission, die Klasse zu halten, ist dem Coach damit erfolgreich geglückt. Jetzt gibt Schultalbers den Stab an seinen Nachfolger Walter Brinkmann weiter.

Bilderbuch-Einstand gegen Stuhr

„Die vergangenen neun Monate haben mir Riesenspaß gemacht. Ich hab mich mit den Jungs super verstanden, und wir haben das Ding letztendlich erfolgreich gerockt“, blickt Schultalbers auf eine erfolgreiche Amtszeit zurück. Zur Erinnerung: Am elften Spieltag verloren die Twistringer gegen den Landesliga-Absteiger TSV Wetschen mit 0:2. Infolgedessen beendeten der Verein und der damalige Coach Stefan Müller ihre Zusammenarbeit. Es folgte Andreas Schultalbers, der mit dem SCT 2004 die Landesliga-Meisterschaft errungen und den Verein somit zum bislang größten Erfolg geführt hatte. Erst im Elfmeterschießen scheiterten die Blaumeisen damals im Relegationsspiel gegen den VfL Oldenburg und verpassten haarscharf den Aufstieg in die damalige Niedersachsenliga. Nach der Trennung von Müller führte Assistenzcoach Thomas Thiede den SCT im darauffolgenden Spiel zunächst zum wichtigen 4:2-Erfolg beim Neuling R-W Estorf-Leeseringen. Dann kam Schultalbers, der gleich vor immens hohen Hürden stand. „Nach meinem Einstieg ging es gleich gegen die ersten vier Teams der Tabelle. Aus diesen Spielen konnten wir sechs Punkte gewinnen und somit einen Puffer zur Abstiegszone schaffen. Dieser Abstand zur gefährdeten Zone war mitentscheidend dafür, dass wir auch nach der Winterpause nicht mehr wirklich nach unten gucken mussten und einen entspannten Saisonausklang erlebten“, erinnert er sich an die vielleicht mitentscheidende Saisonphase, in der der SCT die Grundlage zum sicheren Verbleib in der Liga schaffte.

Einen Bilderbuch-Einstand feierte Schultalbers mit dem 2:0 gegen den unangefochtenen Meister TV Stuhr, dem man auch im Rückspiel ein 1:1 abtrotze. Die Twistringer fügten dem Champion dabei eine von insgesamt nur drei Saisonniederlagen zu. Mit dem SV Heiligenfelde konnte kurz darauf ein zweites Spitzenteam ebenfalls mit 2:0 bezwungen werden. Die Heimstärke war es jedoch nicht, die dem SCT zum frühzeitigen Klassenerhalt verhalf. Ginge es nach der Heimtabelle, hätte die Schultalbers-Elf die Saison bei nur 16 errungenen Zählern auf dem 14. Platz und damit einem Abstiegsrang beendet. In der Fremde heimste die Mannschaft insgesamt 24 Punkte ein, gleichbedeutend mit Rang fünf in der Auswärtstabelle. „Ich habe es leider nicht geschafft, dass wir wieder eine Heimmacht werden. Zu Hause haben wir selten überzeugt, an der Heimstärke muss man künftig basteln“, bilanzierte der Trainer, der die Schwäche auf eigenem Platz begründete: „Das Spiel machen zu müssen, war nicht so unser Ding. Aus dem Mittelfeld fehlte uns die Torgefahr, da fehlten uns die erfahrenen Leute. So haben wir uns viele Abspielfehler geleistet und sind in Konter gelaufen.“ Deswegen haperte es vor allem in heimischen Gefilden, auswärts dagegen wesentlich besser lief.

Schultalbers stellte von Beginn an klar, dass eine weitere Tätigkeit für ihn über das Saisonende hinaus nicht infrage käme. Mit Walter Brinkmann präsentierte der Verein frühzeitig einen Nachfolger. Brinkmann, der zuletzt beim Bremen-Ligisten Brinkumer SV tätig war, muss dabei in der kommenden Saison auf vier Kräfte verzichten: Sowohl der defensive Mittelfeldakteur Andre Marischen, Angreifer Timo Hiller und Rechtsverteidiger Kevin Diekmann werden den Verein in Richtung des Kreisligisten SV Jura Eydelstedt verlassen. Kim-Andre Harz zieht es aus privaten Gründen nach Rostock.

Als externen Neuzugang präsentierten die Twistringer frühzeitig den defensiven Mittelfeldspieler Maurice Künning, der vom A-Junioren-Niedersachsenligisten JFV RWD Rehden kommt. Mit Lennart Bors, Phil Brunkhorst und Maciej Ciupka stoßen weitere talentierte Kräfte aus dem eigenen Landesliga-Nachwuchs hinzu. Gerade Stürmer Lennart Bors weckt große Hoffnungen. So gelangen dem Torjäger insgesamt 28 Treffer in der Landesliga. Acht Treffer erzielte er bei seinen Einsätzen im Erstherrenteam. „Die drei wurden im Jugendbereich sehr gut ausgebildet und sind alles Kandidaten für die Startelf“, weiß Schultalbers.

In den kommenden Jahren kommen noch zahlreiche weitere talentierte Jungs aus der Jugendspielgemeinschaft heraus. Da wartet auf Walter eine hochinteressante und spannende Aufgabe. Ich traue der Mannschaft in der kommenden Saison einen weiteren Schritt nach vorne und eine Platzierung zwischen Rang fünf und acht zu“, sieht der scheidende Schultalbers der Twistringer Zukunft positiv entgegen.