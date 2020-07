Lange Jahre Mister Zuverlässig beim TV Stuhr: Jetzt tritt Janik Troue kürzer. (fotos: Thorin Mentrup)

Diese Zahlen lügen nicht – und sie machen Janik Troue „auch ein bisschen stolz“, wie er sagt: 220 Pflichtspiele hat der Defensivmann in den vergangenen zehn Jahren für die Fußballer des TV Stuhr bestritten. Nur Tobias Peters (228) stand in diesem Zeitraum noch häufiger für die Rot-Weißen auf dem Platz. Dafür hat Troue in zwei anderen Kategorien die Nase vorn: Er sammelte 19 427 Spielminuten, stand also im Schnitt pro Einsatz mehr als 88 Minuten auf dem Feld. Der 30-Jährige war quasi unauswechselbar, aufgrund seiner Größe allzu oft zudem der Turm in der Schlacht. Ein Mister Zuverlässig. In Zukunft aber müssen die beiden Trainer Stephan Stindt und Christian Meyer auf ihn verzichten.

Das Trikot der Stuhrer hat Troue schon länger nicht mehr übergestreift. Seit mehr als einem Jahr hat er kein Pflichtspiel mehr für den TVS bestritten – sonst läge er womöglich in der Anzahl der Gesamteinsätze vor Peters. Ein Knorpelschaden im rechten Knie machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Um eine Operation würde er nicht herumkommen, das stand im Frühjahr 2019 fest. Mindestens sechs Wochen würde er danach auf Krücken laufen müssen. Das gab Troue zu denken, schließlich stand im Herbst seine Hochzeit vor der Tür. „Da wollte ich dann auch kein Risiko eingehen. Ich wusste ja auch nicht, ob es nicht doch Komplikationen gibt. Meine Hochzeit wollte ich jedenfalls nicht auf Krücken verbringen. Ich hatte bis auf beim Fußball keine Probleme, also habe ich nach Rücksprache mit Christian und Stephan die OP in den November verschoben“, gab er der Liebe den Vorrang. Danach, dachte er, könne er ja noch einmal angreifen.

Zumindest in der Saison 19/20. Denn der Gedanke, kürzertreten zu wollen, war schon gereift. „Ein bisschen weniger Belastung, ein bisschen mehr Freizeit“ habe er sich gewünscht. Ein Wunsch, der mit Blick auf die Laufbahn Troues durchaus nachvollziehbar ist: Im März ist er für seine 25-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt worden, genauso lange steht er auf dem Platz. Es waren intensive Jahre, in denen sich Troue auch einen Ruf als tadelloser Sportsmann erworben hat. Dass er während seiner Verletzung fast kein Spiel verpasste und stets als Zuschauer mitfieberte, zeigt, wie verbunden er Verein und Mannschaft ist. Ein paar Partien im April oder Mai hätte er schon noch gern gespielt. Der Ehrgeiz hatte ihn wieder gepackt. Doch erneut kam es anders, obwohl er im Frühjahr bereits wieder auf einem guten Weg war, mit dem Joggen bereits wieder begonnen hatte. Im März bremste allerdings die Corona-Pandemie den gesamten Amateurfußball aus. Und damit auch Troue. „Ich hatte mich eigentlich schon darauf gefreut, wenn ich nochmal hätte spielen können. Bei jedem Spiel, das ich besucht habe, hat es wieder gekribbelt“, sagt der Verteidiger.

Allzu oft war Janik Troue der Turm in der Schlacht. Das Kopfballspiel war eine seiner Stärken. Das demonstrierte er auch im Spiel gegen die SG Hoya, als er mit dem Landesligaaufstieg seinen größten Erfolg feierte. (Thorin Mentrup)

Bei der Entscheidung, in Zukunft kein fester Bestandteil des Stuhrer Kaders mehr zu sein, spielte auch seine Verletzungshistorie eine Rolle. Es ist wahrlich nicht so, dass sich Troue nicht mit langen Pausen auskennt: Noch vor seinem Knorpelschaden war ihm bereits das Kreuzband gerissen, einmal sprang ihm zudem die Kniescheibe raus, zugleich rissen alle Bänder im Knie. „Der Knorpelschaden war also meine dritte schwere Verletzung. Der Arzt hat zu mir gesagt: Denken Sie daran, Sie wollen auch später noch laufen können. Das hat mir zu denken gegeben. Ich muss meinen Körper schonen“, sagt Troue. Man denke schon darüber nach, welche Folgen die nächste schwere Verletzung haben könnte. Nur zu gut wusste er, wie schmerzhaft und anstrengend die Zeit bis zum Comeback ist. Als Vollblutfußballer war aber auch das Comeback stets präsent in seinen Überlegungen. „Aber irgendwann muss man auch den richtigen Punkt finden, um zu sagen, das war es jetzt“, musste Troue Fakten schaffen. So überlegt, wie er seiner Arbeit als Verteidiger nachging, fügt er an: „Es wäre schwer gewesen, nach so einer langen Auszeit wieder richtig fit zu werden. Ich hätte lange gebraucht, um das Niveau von vorher zu erreichen. Jetzt haben wir außerdem viele junge Talente, die nachrücken. Es ist gut, wenn sie Spielzeit erhalten.“ Der Zeitpunkt, er passt also.

Von einem fitten Janik Troue hätten die Stuhrer Youngster durchaus etwas lernen können. Der hoch aufgeschossene Innenverteidiger war nicht umsonst aus der Startelf nicht wegzudenken. „Janik ist immer vorangegangen und war kämpferisch ein absolutes Vorbild“, sagt sein Trainer Christian Meyer. Er kennt Troue seit Langem, trainierte ihn bereits in der Jugend. Seit er zum Erste-Herren-Coach aufstieg, gehen beide den Weg gemeinsam bei den Senioren. „Die beeindruckenden Statistiken der vergangenen zehn Jahre kommen nicht von ungefähr. Darauf kann er stolz sein“, findet Meyer, der auf einen weiteren Wert verweist: „Janik hat als Innenverteidiger auch noch 17 Tore erzielt. Das kann sich sehen lassen.“

Seine Rolle auf dem Feld schien Troue auf den Leib geschneidert. „Innenverteidiger war meine Position. Sie hat einfach am besten zu mir gepasst.“ Die Grundvoraussetzungen waren ideal: Troue machte sich mit seiner Zweikampf- und Kopfballstärke unverzichtbar. „Im Spielaufbau konnte ich dagegen immer noch etwas dazulernen“, gibt er lachend eine kleine Schwäche zu. Diese machte er mit Einsatz wett. Mit diversen Partnern wie Jendrik Wetjen, Jenno Bülders, Jannis Böttcher oder Fynn Rusche an seiner Seite habe es immer gut gepasst. Wie überhaupt mit der gesamten Mannschaft. „Wir haben viel zusammen durchgemacht und erlebt“, blickt er auf viele schöne Erinnerungen zurück.

Sportlich herausragend seien dabei die Aufstiege zunächst in die Bezirksliga im Jahr 2011 und dann, sieben Jahre später, in die Landesliga gewesen. „Das 7:0 gegen Hoya am Abend vor Vatertag, als wir dann auch richtig feiern konnten, werde ich nie vergessen“, sagt er. Auch dem einjährigen Landesliga-Intermezzo konnte er trotz seiner Verletzung etwas abgewinnen. „Es war spannend, neue Vereine, Stadien und Plätze kennen zu lernen. Die Siege waren alle sehr besonders, vor allem unser erster beim 5:1 im strömenden Regen bei Hellas.“ Im Auswärtsspiel beim Griechenklub aus Hannover stand er – natürlich – 90 Minuten auf dem Platz. Nur sieben weitere Partien in der Landesliga folgten. „Ich hätte gern länger gespielt“, sagt er.

Diese Aussage gilt auch für den Zeitpunkt seines Ausscheidens. Mit 30 könnte Troue sicherlich noch ein paar gute Jahre haben in einer Truppe, „in der man mit jedem befreundet ist. Der Kern ist schon so lange zusammen. Das ist ein tolles Team.“ Besonders zu Daniel Bischoff, Jannis Böttcher und Tobias Peters habe er einen sehr engen Draht. Den will er auch aufrecht erhalten. „Es ist nicht so, dass ich die Fußballschuhe an die Wand nagle und nie mehr anziehen werde. Ich werde sicherlich das eine oder andere Mal beim Training vorbeischauen, einfach mal ein bisschen kicken mit den Jungs“, kündigt er an.

Vom sportlichen Terminkalender aber wird er sein Leben nicht mehr bestimmen lassen. „Vielleicht komme ich nicht gerade vorbei, wenn Oli Sebrantke sein Lauftraining macht“, fügt Troue lachend hinzu. Der Ausnahmeathlet des LC Hansa Stuhr macht die Fußballer seit Jahren fit für die neue Saison. Seine Einheiten sind besonders anstrengend. Die kann sich Troue jetzt guten Gewissens ersparen. Ob er sich vorstellen kann, noch einmal fest zurückzukehren? „Das ist möglich“, sagt er zwar, fügt aber hinzu: „Aktuell fühlt sich die Entscheidung richtig an.“ Es habe durchaus seine Vorteile, nicht so häufig auf dem Platz zu stehen. Gerade die Vorbereitung mit mehreren Einheiten und Testspielen pro Woche sei stets sehr zeitintensiv gewesen. Auch wenn Troue immer mit Herzblut das Stuhrer Trikot trug, hat er auch den Wert der Freizeit zu schätzen gelernt.

Fixe Termine wird es für ihn aber auch in Zukunft geben, betont der Angestellte eines Maschinenbauunternehmens. Dann nämlich, wenn seine Jungs spielen müssen. Dann will Troue dabei sein. Darüber freut sich auch Meyer, der den Sympathieträger zumindest gern in irgendeiner Form ans Team binden würde. Sportlich steht für den Coach fest: „Janik wird mega fehlen.“ Komplett verzichten wollen die Stuhrer auf den 30-Jährigen aber auch abseits seiner Trainingsbesuche nicht. Und wenn es nur als Fan unter den Zuschauern ist.