Landung im Sand und im Finale: Der erste Sprung auf 14,33 hat Neele Eckhardt für die sichere Qualifikation für den Endkampf gereicht. (MICHAEL KAPPELER/dpa)

Berlin/Asendorf. Das ging ganz schnell: Schon mit ihrem ersten Versuch hat sich die gebürtige Asendorferin Neele Eckhardt für den Endkampf im Dreisprung bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin qualifiziert. Mit 14,33 Metern sprang die 26-Jährige, die mittlerweile in Göttingen lebt, ihre Saisonbestleistung und zudem ganz nah an ihre persönliche Bestleistung heran, die bei 14,35 Metern liegt.

Als eine der ersten Athletinnen startete Eckhardt in die Qualifikation und setzte direkt ein Ausrufezeichen: Die für den Endkampf aufgerufenen 14,05 Meter überbot sie deutlich. Sie ließ beim Absprung sogar noch einen kleinen Sicherheitsabstand beim Brett. So souverän dürfte sich die Deutsche Meisterin, die vor wenigen Wochen in Nürnberg mit ihrer bis dato besten Leistung der Saison von 14,21 Metern die Chemnitzerin Kristin Gierisch an der nationalen Spitze abgelöst hat, ihren Einstieg in die Europameisterschaften vorgestellt haben. Sie durfte sich nach dem ersten Sprung aus dem aufgeheizten Innenraum des Olympiastadions zurückziehen.

Beste Deutsche

Neele Eckhardt sprang die drittbeste Weite der Qualifikation. Nur die Griechin Paraskewi Papachristou (14,49 Meter) und die Israelin Hanna Minenko (14,41 Meter) legten noch weitere Sätze hin. Kristin Gierisch zog als zweite Deutsche in den Endkampf ein. Sie kam im zweiten Versuch auf 14,31 Meter. Wie eng die Spitze im europäischen Dreisprung zusammenliegt, zeigte sich auch daran, dass Titelverteidigerin Patricia Mamona den Endkampf verpasste. 13,92 Meter reichten der Portugiesin nicht für das Finale der besten zwölf Starterinnen.

Die Medaillen im Dreisprung der Frauen werden am Freitagabend verteilt: Um 20.07 Uhr beginnt das Finale, für das Neele Eckhardt noch einmal ordentlich Selbstvertrauen getankt hat. Die ARD überträgt live.