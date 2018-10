Alexander Pestkowskis Bassumern fiel nichts ein. Hier steht er Roman Obst gegenüber, der später vom Feld ins Tor wechselte. (Braunschädel)

Bassum. „Hey, Roman Neuer“, flachste Innenverteidiger Till Meiners vom Fußball-Bezirksligisten SV Heiligenfelde nach dem Schlusspfiff des Derbys beim TSV Bassum in Richtung des etatmäßigen SVH-Rechtsverteidigers Roman Obst. Die Anspielung auf den Keeper des FC Bayern und der deutschen Nationalelf hatte durchaus ihre Berechtigung, denn nach der frühzeitigen Roten Karte für Stammtorhüter Jörn Wachtendorf nahm Obst fast 70 Minuten den Platz zwischen den Pfosten ein und sicherte den 1:0 (0:0)-Auswärtserfolg.

Obst betrat mit dem unverhofften Einsatz im Tor kein Neuland. „Ich habe in meiner D- und C-Junioren-Zeit beim TuS Syke bereits im Tor gestanden, hatte daher ein bisschen Erfahrung“, schmunzelte Obst, der alles parierte, was auf sein Tor kam. „Ich musste nicht viel rauslaufen und hatte eigentlich gedacht, dass die Bassumer wesentlich mehr schießen“, ergänzte die Torhüter-Aushilfskraft. Nach kleineren Chancen durch SVH-Akteur Björn Isensee (9.), dessen Versuch zur Ecke geklärt wurde, sowie auf der Gegenseite von Michael Wiehle, dessen Schuss neben dem Tor landete (19.), leistete sich Jörn Wachtendorf in der 21. Minute einen folgenschweren Aussetzer: Nach einem Zusammenprall mit Manka Madun lagen der Heiligenfelder Torwart und der Bassumer Angreifer am Boden. Wachtendorf gab dem Gegenspieler anschließend im Liegen einen Tritt, sodass Schiedsrichter Sascha Eilers (Goldenstedt) keine andere Wahl blieb, als die Rote Karte zu zücken. Roman Obst rückte zwischen die Pfosten, für den 29-Jährigen bekleidete Daniel Richter den Posten des rechten Außenverteidigers. Brenzlig wurde es für Obst lediglich in der 26. Minute, als er sich beim Herauslaufen verschätzte, Madun jedoch knapp am Tor vorbei zielte.

Bassum fällt kaum etwas ein

Den Gastgebern fiel trotz Überzahlsituation herzlich wenig ein gegen aufopferungsvoll kämpfende Heiligenfelder. „Wir haben dieses Spiel trotz Unterzahl angenommen. Gegen unsere Lauertaktik ist den Bassumern nicht viel eingefallen“, war Heiligenfeldes Coach Torben Budelmann zu Recht stolz auf sein Team. „Das war schon eine klare Rote Karte. Mal schauen, wie die Kräfte im zweiten Abschnitt mitspielen“, erwartete SVH-Innenverteidiger Till Meiners einen heißen Fight in den zweiten 45 Minuten. In die Karten spielte den Gästen eindeutig, dass sie kurz nach dem Wiederanpfiff in Führung gingen: Lars Diedrichs eroberte einen Ball und passte zu Björn Isensee. Der beförderte das Leder mit einem tollen Schuss aus 20 Metern an den rechten Innenpfosten, von wo aus die Kugel ins Tor prallte (46.). „Das 1:0 fiel zu einem für uns glücklichen Zeitpunkt“, kommentierte Budelmann folgerichtig.

Dann machte Obst das erste Mal richtig auf sich aufmerksam, als er bei einem harten Freistoß von Michael Wiehle die Fäuste hochriss und zur Ecke klärte (57.). Fünf Minuten später hätte Isensee seinen zweiten Treffer erzielen können. Der für Göksan Vurgun nach der Halbzeit ins Spiel gekommene Richard Tischer bediente Diedrichs, dessen Flankenball Isensee direkt aus der Luft in Richtung TSV-Torhüter Dominik Overmeyer beförderte. Doch dieser konnte den zu schwachen Schuss mühelos parieren. Die nächste Glanztat verrichtete Obst in der 73. Minute, als Bassums Kapitän Mathis Hoffmann nach einer Ecke frei zum Abschluss kam. Doch der Aushilfskeeper blockte den Schuss zur Ecke ab. „Wir haben viel zu umständlich agiert und uns nur wenig klare Torchancen erspielt“, bemängelte Bassums Trainer Torsten Klein, der kurz vor dem Abpfiff nach einem Disput mit Schiedsrichter Eilers von der Trainerbank verwiesen wurde (89.). Zwei Minuten zuvor hatte sich bereits Bassums Kapitän Mathis Hoffmann nach einem Foul an Malte Löffler mit Gelb-Rot verabschiedet. Bereits im ersten Abschnitt hatte Hoffmann nach einem Foul an Isensee den gelben Karton gesehen (35.).

Die Nachspielzeit hatte es dann noch einmal in sich. Zunächst setzte sich der kurz zuvor eingewechselte Clemens-Ben Gähler gegen Bassums Wiehle durch, schob das Leder jedoch links am Kasten vorbei (90.+3). Auf der Gegenseite versagte Eilers den Platzherren einen klaren Strafstoß. Daniel Richter hatte Madun umgestoßen (90.+4). „Er schubst Manka klar“, kritisierte Klein. „Diesen Elfer kann man geben“, gab auch Budelmann zu. „Wir haben mit Charakterstärke dieses Spiel gewonnen“, ergänzte der Heiligenfelder Übungsleiter. Überglücklich präsentierte sich Meiners: „Der Spielverlauf war für uns sehr günstig. Wir haben Bassum nach dem Platzverweis erst an der Mittellinie gepresst und gleich nach der Halbzeit den entscheidenden Nadelstich gesetzt“, sagte der Defensivspieler.