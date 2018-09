Verkauften sich ordentlich: Rena Schütte und der SC Twistringen. (Shirin Abedi)

Twistringen. Mit zwei denkbar engen Ergebnissen haben die Volleyballerinnen des SC Twistringen den zweiten Spieltag der Bezirksliga abgeschlossen. „Es war ein wirklich spannender Spieltag“, freute sich Trainerin Feenja Jürgens über die Duelle gegen den TuS Wunstorf (3:2) und den VfL Bückeburg (2:3), besonders da der Saison-Auftakt gegen die VG Münchehagen/Hagenburg noch verloren gegangen war. Vor allem da beide Partien am zweiten Spieltag über jeweils fünf Sätze ausgespielt werden mussten, war es insgesamt „sehr anstrengend“ für die Blaumeisen.

Im ersten Spiel des Tages erwarteten die Volleyballerinnen den TuS Wunstorf in eigener Halle. Die Gäste sind in der vergangenen Saison aufgestiegen und kamen als Außenseiter in die Halle des Twistringer Gymnasiums. „Es war ein wirklich gutes Spiel von uns. Wir konnten die Schwachstellen beheben, die wir im Training angesprochen hatten“, berichtete Jürgens von einer soliden Abwehrleistung ihres Teams und guten Annahmen. Doch die Partie gestaltete sich gegen den Liganeuling äußerst abwechslungsreich. Zwar gewannen die Gastgeberinnen den ersten Satz mit 25:23, doch die beiden folgenden verloren sie (20:25, 18:25). „Wir haben sehr viel gekämpft, und der Gegner war teilweise besser als noch Münchehagen. Es war ein knappes Rennen“, sah Jürgens, wie ihre Mannschaft den vierten Satz gegen den Aufsteiger mit 25:16 gewann und so ein fünfter Satz ausgespielt wurde. Diesen gewannen die Gastgeberinnen ebenfalls (15:13) und durften sich über ihren ersten Saisonsieg freuen.

Twistringen läuft Rückstand hinterher

Wenig Zeit zum Verschnaufen bekamen die Twistringerinnen vor dem Duell gegen den VfL Bückeburg. „Es war ein sehr starker Gegner, aber wir konnten lange dagegenhalten“, zeigte sich Jürgens von der Leistung ihres Teams beeindruckt. Diesmal unterlagen die Gastgeberinnen im ersten Satz mit 23:25, konnten dann aber Satz zwei (26:24) und drei (25:19) für sich entscheiden. Doch die Gäste kamen in der Folge wieder heran (25:23), sodass erneut der fünfte Durchgang über Sieg oder Niederlage entscheiden musste. „Uns fehlte irgendwann der konsequente Abschluss, sodass Bückeburg sein Spiel aufziehen konnte“, sagte Jürgens über die Konstanz des Kontrahenten, der zwei individuelle Fehler des SCT zu Beginn des entscheidenden Satzes sofort ausnutzte. Twistringen lief folglich schon früh dem Rückstand hinterher und konnte ihn bis zum Ende nicht mehr aufholen (12:15).

„Wir haben einen großartigen Kampfgeist bewiesen. Wir sind mit unserer Leistung alle zufrieden“, will Jürgens besonders die nun vierwöchige Pause nutzen, um an der Feinjustierung zu arbeiten, bevor es dann am Sonnabend, 20. Oktober, zum SV Warmsen geht.