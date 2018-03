Mit aller Macht wollen die Twistringer um Manuel Meyer (hinten rechts) die Relegation verhindern. (UDO MEISSNER)

Twistringen. Vor dem entscheidenden Spieltag in der Landesliga machen die Volleyballer des SC Twistringen mobil: „Wir haben mit unseren Damenmannschaften gesprochen, dass sie uns unterstützen. Wir brauchen die Rückendeckung“, sagt SCT-Sprecher Manuel Meyer. Für ihn und seine Mitspieler geht es am heutigen Sonnabend ab 15 Uhr um alles: Beim Heimspieltag in der Halle des Twistringer Gymnasiums mit den Spielen gegen den TV Baden III und den TV Verden will der SCT den Klassenerhalt perfekt machen. Allerdings können die Gastgeber auch noch auf Platz sieben und damit den Abstiegsrelegationsrang zurückfallen.

An den schlimmsten Fall verschwenden die Twistringer aber keine Gedanken. Der Druck ist ohnehin schon groß genug. Die mentale Komponente wird eine noch größere Rolle spielen als sonst. Davon ist auch Manuel Meyer überzeugt. „Bei dem einen oder anderen Spieler wird man mit Sicherheit die Anspannung merken. Das Mentale kann am Ende entscheiden, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn“, glaubt er. Deshalb haben sich die Gastgeber die Unterstützung gesucht: „Wir können die Stimmung immer gut mitnehmen. Gerade in schwierigen Situationen kann sie uns pushen“, sind die Zuschauer für Meyer ein nicht zu unterschätzender Faktor.

Rechenspiele vermeiden

Ins Saisonfinale gehen die Gastgeber als Tabellensechster, können von Verden auf dem Relegationsrang allerdings noch abgefangen werden. „Es könnte ein ganz schönes Rumgerechne geben“, weiß Meyer. Auf der sicheren Seite sind die Twistringer definitiv, wenn sie gegen Verden mindestens zwei Sätze gewinnen. Dann würden sie auch im Falle einer 2:3-Niederlage einen Punkt bekommen, und der TTV könnte mit seinen zwei Zählern den Zwei-Punkte-Rückstand nicht mehr aufholen. Am liebsten würden die Gastgeber allerdings schon vor dem Duell mit Verden für Klarheit sorgen und alle Rechenspiele vermeiden. Dafür müssen sie den TV Baden III schlagen. Sollten Verden und Twistringen punktgleich sein, entscheidet die Anzahl der Saisonsiege. Beide Teams haben bislang vier Partien gewonnen.

Der TV Baden III hat als einziges der drei Teams keine Abstiegssorgen. Er muss sich zwar auch auf eine Relegation einstellen, für ihn geht es dabei aber um den Aufstieg. Das Hinspiel verloren die Twistringer trotz einer 2:0-Satzführung noch mit 2:3. Gegen die taktisch starken Gäste wollen sie flexibel agieren und so den bereits als Vizemeister feststehenden TVB ärgern.

Das Hauptaugenmerk der Twistringer liegt jedoch eindeutig auf der zweiten Partie. Dass diese zum Abstiegsfinale werden könnte, haben sie sich auch selbst zuzuschreiben, weil sie das Hinspiel gegen Verden mit 2:3 verloren hatten. „Wir haben zu viele Fehler gemacht und sind nachlässig geworden“, blickt Meyer zurück. Das darf den Gastgebern heute nicht passieren. Zwei Satzgewinne sind das Minimalziel. „Aber wir wollen natürlich gewinnen“, stellt Meyer klar. Auch wenn das zweite Spiel auf dem Papier wichtiger ist, wird sich der SCT gegen Baden nicht schonen. „Wir haben genügend Kraft für zwei Begegnungen. Vom Körperlichen her ist das kein Problem“, betont Meyer. Und in den schwierigen Momenten soll ja das Publikum helfen.