Beachvolleyballturnier beim SC Twistringen. Adresse: Schwimmpark Twistringen, Jahnstraße 20. Im Bild: Henrik Kollweier bei einer Spielunterbrechung. Fotografiert am 13.07.2019. (Michael Braunschädel)

Twistringen. Nein, Freibad-Wetter ist das nicht: grauer Himmel, es regnet leicht, 17 Grad. Ein Fahrrad steht einsam im Ständer am Eingang des Twistringer Schwimmparks. 36 hätten allein in dieser Reihe Platz. Das Freibad wirkt verwaist – wenn da nicht die Musik wäre: eher basslastig, fetentauglich. Die Party steigt allerdings nicht im Wasser, sondern in der Sandgrube. Es ist eine sportliche Feier: Beim Beachvolleyballturnier in Twistringen spielen an zwei Tagen 56 Duos um den Sieg.

Zu diesem Gute-Laune-Sommersport mag der äußerliche Rahmen nicht so ganz passen. „Klar, Beachvolleyball verbindet man eher mit Sonne und Strand“, weiß auch Feenja Jürgens, die das Turnier gemeinsam mit Manuel Meyer, Steffen Schütte, Tobias Gerkens und Michael Wild organisiert hat. „Aber Beacher sind auch hart im Nehmen“, sagt sie und lacht – wie so viele an diesem eher trüben Wochenende. Die lockere, freundschaftliche Atmosphäre fällt direkt auf, auch wenn es eher Jacken- statt Bikiniwetter ist. „Die Stimmung macht Beachvolleyball aus“ findet Marco Thiel. Der Delmenhorster spielt sowohl in der Herren- als auch in der Mixedkonkurrenz, ist also an beiden Tagen in Twistringen dabei. „Diesen kurzen Weg muss man nutzen“, weiß er, dass Turniere nicht immer „um die Ecke“ zu finden sind. Er überbrückt gerade mit seinem Partner Matthias Sanders an der Tischtennisplatte die Pausenzeit. Besonders Sanders hinterlässt bei der Konkurrenz, wenn man sie denn so nennen darf, einen bleibenden Eindruck. Für ihn ist Beachvolleyball nämlich im wahrsten Sinne des Wortes Kopfsache: Er täuscht einen Schmetterball an, platziert das Spielgerät dann aber sanft mit dem Kopf auf der anderen Seite im Sand. Er verbindet Sport und Show. „Das beherrscht er in Perfektion“, sagt Ralf Kramer und schüttelt grinsend den Kopf, als er wieder eine Finte beobachtet. „Manchmal macht er das auch mit der Schulter.“

Doch auch Kramer und sein Partner Marcus Wilkens fallen in der Herrenkonkurrenz auf. Sie sind die wohl ältesten Teilnehmer. „Aber wir können immer noch mithalten“, sagt Kramer stolz. Besonders er darf sich darauf etwas einbilden, denn er ist ein „Artfremder“, wie er sagt. Er kommt vom Handball, steht für die HSG Phoenix auf der Platte. „Das Beachen ist meine Sommersportart“, verrät er. Er stellte Anfang der 2000er-Jahre mit Wilkens die Turniere in Twistringen auf die Beine, hat nun aber der jüngeren Generation Platz gemacht. Er und Wilkens waren viele Jahre gemeinsam unterwegs auf Turnieren, spielten sich in der Rangliste weit nach vorn – das müssen auch die Jungspunde anerkennen. Bis ins Viertelfinale schafft es das Duo, obwohl es längere Zeit nicht mehr gemeinsam gespielt hatte. Handballer Kramer hat mit dem Beachvolleyball längst eine zweite Leidenschaft gefunden. „Ich finde die Atmosphäre einfach super. Man trifft auf den Turnieren immer wieder dieselben Leute. Das ist schon fast wie ein großes Familientreffen.“ Das Turnier lebt nicht von dem Siegeswillen der Aktiven, ist nicht zugespitzt auf das Duell Team gegen Team, sondern auf den durchaus ehrgeizigen, aber auch freundschaftlichen Vergleich. „Ich glaube, das ist der große Unterschied. Wir haben einen ganz anderen Kontakt zu den anderen Sportlern. Er ist viel intensiver“, erklärt Kramer, was die Faszination Beachvolleyball für ihn ausmacht. Die Sandgrube ist nicht nur ein Ort des Duells, sondern auch ein Ort der Begegnung und der Freundschaft. „Die Leute sind einfach noch ein bisschen cooler drauf“, fügt Sanders hinzu. Er ist der beste Beweis dafür, wie viel Spaß der Sport mit Sand an den Sohlen macht.

Besonders intensiv wird Beachvolleyball durch die Konstellation mit nur zwei Aktiven pro Team. „Dann hat man noch mehr Ballaktionen, als wenn man zu sechst in der Halle spielt“, fügt Thiel hinzu. Er ist wie viele andere der Sand-Athleten auch unter dem Dach aktiv. Das ist jedoch nur ein Weg, um zum Beachvolleyball zu finden. „Viele kommen auch vom Strand in die Halle“, weiß er, dass der Sport viele Hobbyathleten anspricht. Er trifft ganz offenkundig den Zeitgeist. Das wird auch in Twistringen deutlich, denn trotz des Schmuddelwetters trudelt an beiden Tagen nicht eine einzige Absage ein. Am Sonntag reisen sogar zwei Teams aus Hamburg an, um einen ganzen Tag lang zu beachen. Immerhin bleibt es trocken. „Dass unser Turnier so weite Kreise zieht, macht uns natürlich stolz“, sagt Manuel Meyer. Er und die anderen Organisatoren haben sich viele Gedanken darüber gemacht, wie sie ihre Veranstaltung noch weiter aufwerten können. Erstmals nutzen die Sportler nun alle vier Felder im Freibad, darüber hinaus werden alle Ergebnisse direkt aus dem Internet auf zwei Fernseher übertragen. Das ist nicht nur ein professioneller Service. „Dann weiß jeder auch genau, wann er spielen muss“, erklärt Jürgens den Hintergrund. Das kommt gut an – wie das gesamte Turnier. „Wir fühlen uns hier richtig wohl“, sagt Sanders, der mit seinem Partner bis ins Viertelfinale vorstößt.

In den K.o.-Runden nach der Gruppenphase nimmt die Intensität der Spiele noch einmal zu. Die Duos geben alles, hechten den Bällen hinterher, dass der Sand nur so durch die Grube fliegt. Sie wissen, sie landen weich, das senkt die Hemmschwelle vor den beherzten Sätzen. Wer jetzt eingespielt ist, hat einen klaren Vorteil. „Je mehr Zeit man im Feld miteinander verbringt, desto besser funktioniert es“, weiß Meyer.

Er spielt im zweiten Jahr mit Wild zusammen. Die Absprachen sitzen, die Handzeichen, welchen Raum der Blockspieler abdeckt, werden immer wichtiger. Wo die Körpergröße fehlt, erfüllen die Zeichen manchmal auch einen anderen Zweck: „Wir sind einfach nicht groß genug, um zu blocken. Deshalb zeigen wir an, wohin der Aufschläger den Ball schlagen soll“, verrät Jürgens, die ein Team mit Rena Schütte bildet. Die Lösung greift, beide belegen am Ende Rang drei.

Auch wenn es in Twistringen um Punkte für die Rangliste des Nordwestdeutschen Volleyball-Verbandes geht, sind Platzierungen längst nicht alles. „Wir haben einfach eine gute Zeit miteinander“, macht für Thiel der Zusammenhalt den Sport und seine Aktiven aus. Ein bisschen sei es aber wie bei den anderen Sportarten, weiß er: „Ein Ball macht einfach süchtig.“ Auf dem Rasen, in der Halle – und eben auch in der Twistringer Sandgrube.