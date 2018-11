Jagt nicht nur einfach so dem Ball nach, sondern auch seinem Traum, Fußball-Profi zu werden: Tom Kanowski. (Janina Rahn)

Bassum. Tom Kanowski ist 15 Jahre jung – und hat dennoch bereits viel erlebt. Der Bassumer hat sogar schon in China gelebt, als sein Vater Klaus, der für die Daimler AG arbeitet, dort tätig war. Doch auch in dieser besonderen Zeit vernachlässigte der Filius eine Sache nicht: das Fußballspielen, dem er beim Klub Sports Beijing nachging. Ob er sich ein Leben ohne Fußball vorstellen könne? Tom schüttelt den Kopf: auf keinen Fall. Mittlerweile spielt er für den JFV RWD Rehden. In der B-Jugend-Niedersachsenliga jagt er nicht nur dem Ball nach, sondern auch dem Traum, Profi zu werden, vom Fußball leben zu können.

Werder Bremen, Hannover 96, der VfL Wolfsburg – aus geografischer Sicht gibt es genügend deutsche Top-Adressen in der näheren Umgebung. Dass sie den Landkreis Diepholz – und damit auch den 15-Jährigen – auf dem Zettel haben, das wissen die Kanowskis nur zu gut. Schließlich war Tom bereits Teil des Werder-Talentteams, in das junge Spieler aufgenommen werden, die die Scouts des SVW entdeckt haben. Der Profi-Traum hat dadurch noch einmal neue Nahrung bekommen. „Diese Zeit hat mich weitergebracht“, sagt Tom.

Einen Platz im Nachwuchsleistungszentrum erhielt der Bassumer, der seine Laufbahn beim heimischen TSV begann, aber nicht. Das war für ihn jedoch kein Grund aufzugeben. Zuletzt spielte er für den TuS Sudweyhe in der C-Jugend-Landesliga, ehe es ihn in diesem Sommer nach Rehden zog, in die B-Jugend des dortigen Jugendfördervereins. In der Niedersachsenliga sei alles noch eine Nummer schneller, technischer, körperbetonter – kurzum: anspruchsvoller, wie Tom erklärt. Er gehört zum jüngeren B-Junioren-Jahrgang, viele seiner Gegner sind älter als er, außerdem meist größer und schwerer. „Da sind ein paar Hünen dabei“, weiß Toms Vater Klaus. Angst kennt sein Sohn aber nicht. „Meine Schnelligkeit und die Eins-gegen-eins-Situationen sind meine Stärke“, weiß der flinke Flügelspieler, dass er mit Tempo und Technik seine Gegenspieler vor große Probleme stellen kann. Denn die sind nicht besser, „sondern einfach nur größer“, grinst er. An Selbstbewusstsein mangelt es ihm nicht.

Empfehlen für höhere Aufgaben

Das braucht er auch, um sich zu behaupten. Denn genau das will Tom. Dafür ist er nach Rehden gewechselt, dafür fährt er mehrmals pro Woche mit dem Zug rund 20 Minuten nach Diepholz und von dort noch einmal etwa zehn weitere bis zum Training, dafür nimmt er die weiten Punktspielreisen bis nach Osnabrück, Hannover, Northeim und Braunschweig auf sich. Er will gut spielen und sich für höhere Aufgaben empfehlen. „In dieser Liga kann ich mich zeigen“, weiß er. Jugendteams von Hannover 96, von Eintracht Braunschweig und vom VfL Osnabrück sind seine Gegner. Spielt Tom, der für die Regionalauswahl Nord-Ost gegen den FC St. Pauli bereits ein Tor erzielte, gegen Gegner dieses Kalibers groß auf, dann steht er in den Notizbüchern der Klubs.

Doch auch Rehden selbst sei attraktiv, betont der Bassumer. Die erste Herrenmannschaft des BSV spielt in der Regionalliga, auch sie kann ein Sprungbrett sein in die drei nationalen Top-Ligen. „Wichtig ist, dass man immer an sich arbeitet“, erklärt Tom. Ein Satz, der nicht nur eine große Reife für einen Jugendlichen zeigt, sondern auch beweist: Der 15-Jährige hat ein klares Ziel vor Augen. Schließlich gibt es ein aktuelles Beispiel, das ihm Hoffnung macht, es ganz nach oben zu schaffen: Hendrik Weydandt musste sich bei Germania Egestorf/Langreder und Hannover 96 II in der Oberliga Niedersachsen und der Regionalliga Nord behaupten, ehe er in diesem Jahr den Sprung in den Bundesliga-Kader der 96er schaffte. „Wenn man diese Geschichte verfolgt hat, sieht man, was möglich ist“, sagt Tom. Hendrik Weydandt ist übrigens 23 Jahre alt. Tom Kanowski bleibt also noch Zeit genug, seinen Traum zu verwirklichen.