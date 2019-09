Kaum zu bremsen: Ole Scharf (r.) läuft vielen seiner Gegenspieler davon. (Thorin Mentrup)

Bassum. Ole Scharf hatte einen großen Traum. Er wollte Fußballprofi werden. „Das war genau mein Ding“, sagt er. Anders als viele, viele andere, die diesen Traum teilen, war er sogar auf keinem allzu schlechten Weg dorthin, gehörte zu Werder Bremens Talentteam und spielte bei Hannover 96 vor. Doch es kam anders. Mittlerweile macht Scharf eine Ausbildung zum Erzieher, Fußball spielt er in der Bezirksliga. Sein Talent jedoch ist geblieben: Eigentlich ist er noch im A-Jugendalter – doch er lässt bereits im Herrenbereich seine Gegenspieler alt aussehen.

Die Begeisterung für Fußball liegt bei den Scharfs in der Familie. Oles Vater Martin, mittlerweile Dritte-Herren-Trainer in Bassum, ist ein echter Tausendsassa und hat seine Zöglinge mit dem Fußball-Virus infiziert. Mit seinem Bruder Silas spielte Ole selbst noch zu Beginn seiner Laufbahn in Rehden zusammen. Dort blieb er acht Jahre, ehe es ihn im C-Jugendalter zum SC Twistringen zog. Damit begann eine Fußball-Rundreise, die ihn zum TuS Sudweyhe, zum TSV Havelse, zum BV Cloppenburg und dann über Sudweyhe nun zum TSV Bassum führte. Für einen 18-Jährigen hat Scharf schon viel gesehen, mehr als so mancher Kicker, der mit Mitte 30 seine Laufbahn beendet. Der Traum vom Profi trieb ihn an. „Das war alles für mich. Ich wollte nichts so sehr wie das. Ich hatte Talent, Ehrgeiz und den Willen“, verdeutlicht Scharf. Er weiß noch genau, wie er einmal an der Hand Hugo Almeidas ins Bremer Weserstadion einlief. Da nahm er sich vor, irgendwann jedes Wochenende in einer großen Arena zu spielen – und dann selbst ein Kind an der Hand auf den Platz führen.

Dass daraus nichts wurde, hat viel mit Verletzungspech zu tun. „In Havelse begann das so richtig“, sagt Scharf: Bänderriss, Muskelabriss am Gesäßknochen, Muskelfaserriss, noch ein Bänderriss. Er lernte die Ärzte fast besser kennen als seine Mitspieler. Nur fünf Mal stand er in der Rückserie auf dem Platz, schoss sich mit fünf Toren und fünf Vorlagen jedoch ins Visier von Hannover 96. Ihm winkte ein Platz im B-Junioren-Bundesligakader. Eine Adduktorenverletzung am Ende des Probetrainings bremste ihn jedoch aus. Ein halbes Jahr Pause. „Da haben sie sich natürlich für jemand anderes entschieden“, erklärt er. Also zog es ihn zum Niedersachsenligisten Cloppenburg. Dort wurde er jedoch nicht glücklich. „Ich musste mich dann entscheiden: Versuche ich noch einmal, mich Richtung Nachwuchsleistungszentrum zu orientieren, oder mache ich eine Ausbildung“, stand er am Scheideweg. Am Ende entschied er sich für die Ausbildung. „Ich war so oft verletzt, habe in meiner Laufbahn insgesamt drei Jahre verpasst. Ich war auch nicht mehr so stark wie in meiner besten Phase.“ Es ist eine reife Sicht, mit der Scharf auf diese schwierigen Momente zurückblickt. „Diese Entscheidung zu treffen ist hart gewesen. Als das feststand, sind mir natürlich die Tränen gekommen.“

Der Profitraum ist vorbei. Dennoch will Scharf die Jahre, in denen er dafür gekämpft hat, nicht missen. „Das hat mich reifen lassen. Ich kann stolz darauf sein, wie weit ich gekommen bin“, sagt der Linksfuß, der in der Bezirksliga für seine Gegenspieler nur schwer zu greifen ist. „Ich bin kein Spieler, die auf Zweikämpfe aus ist, ich bin ein Spieler, der in die Tiefe geht“, erklärt er. Bei den Lindenstädtern agiert er meist auf dem Flügel, dabei liegt ihm die Rolle als zentrale Spitze genauso sehr. Persönlich ist sie ihm sogar lieber. „So bin ich in Rehden ausgebildet worden“, erklärt er. Doch auch auf der Außenbahn ist er Gewinn für Bassum. „Da haben wir mit ihm und Manka (Madun, Anm. d. Red.) zwei richtig schnelle Spieler. Das passt sehr gut“, weiß Trainer Torsten Klein, der froh ist, dass sich Scharf für den TSV entschieden hat. Das hat übrigens nicht lange gedauert: „Mein Vater und ich haben mit Torsten und Jürgen Schäfer (Bassums Fußballchef) gesprochen, und ich habe dann am nächsten Tag zugesagt“, erinnert sich Scharf. Bei den Lindenstädtern fühlt er sich bestens aufgehoben: „Die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Wir haben eine tolle Truppe.“ Mit dieser will er weitere Schritte nach vorn machen. „Unser Kader ist stark genug, um weiter oben zu stehen“, glaubt er. Für ihn persönlich läuft es bereits sehr gut, sechs Treffer und dazu einige Vorlagen stehen in seiner Bilanz. „Mehr Scorerpunkte als Spiele sehen auf dem Papier natürlich super aus“, weiß der Angreifer, der Tempo und Torinstinkt vereint. „Aber eigentlich ist mir das egal: Es geht um die Mannschaft. Und was wir da zuletzt geleistet haben, war schon gut“, sagt er mit Blick auf zwei Siege in Folge.

Rechtzeitig vor dem Derby gegen Twistringen ist Bassum auch dank Scharf in Fahrt gekommen. „Aber man muss sich realistisch einschätzen: Gegen Wagenfeld habe ich zwei Tore gemacht, aber sonst quasi nicht am Spiel teilgenommen“, sagt der 18-Jährige selbstkritisch. Gegen den SCT will er es besser machen. „Als Twistringer habe ich ein paar Mal gegen Bassum gespielt. Von daher weiß ich, worum es geht. Das sind immer besondere Spiele, zu denen auch mehr Zuschauer kommen. Darauf kann man sich als Spieler nur freuen“, fiebert er dem Derby entgegen. Er will seinem Team im Prestigeduell zum Sieg verhelfen. Denn auch wenn es mit der Profikarriere nicht geklappt hat: Den Willen und den Ehrgeiz hat Scharf nicht verloren.