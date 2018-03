Es gab kein Vorbeikommen für Nele Müller (am Ball) und die HSG Stuhr. (Jonas Kako)

Stuhr. Michael Bartels wusste nicht so recht, wie er die von ihm trainierten Handballerinnen der HSG Phoenix II gegen den „Angstgegner“ HSG Stuhr einstellen sollte. „In den letzten sechs Spielen haben wir uns immer blamiert und nur mit Ach und Krach gewonnen“, erinnerte er sich an die bisherigen Partien im Pokal und der Regionsoberliga. Also probierte er dieses Mal etwas ganz anderes aus: „Es gab vor dem Spiel und in der Halbzeit keine Ansprache. Ich habe nur die Aufstellung gemacht.“ Eine ungewöhnliche Maßnahme für einen Trainer, der seine Sieben sonst immer präzise auf den nächsten Gegner einschwört.

Doch sein Plan ging auf, seine Oberliga-Reserve siegte am Brunnenweg mit 28:18 (14:7). „Die erste Viertelstunde war noch sehr ausgeglichen“, bilanzierte Stuhr-Coach Mike Owsianowski. Bis zum 7:8 durch Giulia Illgen blieb sein Team in Schlagweite (24.). Vor der Pause legte Phoenix dann einen 6:0-Lauf zum 14:7-Halbzeitstand hin und traf nach Wiederanpfiff gleich noch einmal. „Da haben wir komplett den Faden verloren. Das hat uns das Genick gebrochen“, sagte Owsianowski. Auf der anderen Seite fand Michael Bartels, dass sein Team zunächst „keine Geschwindigkeit und Aggressivität auf die Platte bekommen“ habe. Nach dem Zwischenspurt sei es einfacher gewesen, den Vorsprung zu verwalten.

Im zweiten Durchgang probierten die Gastgeberinnen mit taktischen Umstellungen vergeblich, das Ruder noch einmal herumzureißen. Zunächst mit einer 4-2, dann mit einer 6-0-Deckung, um dann doch wieder zum gewohnten 5-1 zurückzukehren. "Am Ende war auch die Luft raus. Phoenix hat einen guten, jungen Kader und steht zurecht da oben. Ich bin mit unserer Leistung zufrieden", bilanzierte Stuhrs Coach. Er halte es noch immer für realistisch, den Abstiegsplatz zu verlassen.

Mit dem hat die HSG Phoenix als Zweiter freilich nichts zu tun. "Die Meisterschaft ist eigentlich entschieden. Ich sehe nicht, wo Morsum noch Punkte lassen könnte", sagte Bartels, der eine Aufstiegs-Relegation wohl gerne wahrnehmen würde.