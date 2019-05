Jochen Zwarg vom TuS Syke erzielte beim deutlichen 33:3 gegen Hellas Hildesheim vier Tore. (Vasil Dinev)

Syke/Hannover. Die Wasserballer des TuS Syke haben einen erfolgreichen Doppelspieltag in der Bezirksliga Hannover hinter sich. Gegen Hellas Hildesheim III und Union Hannover feierten die Syker zwei Siege und kletterten damit auf Rang drei der Tabelle. „In beiden Spielen haben wir eine gute Leistung gezeigt und waren zufrieden“, bestätigte TuS-Routinier Holger Eickhoff.

TuS Syke – Hellas Hildesheim III 33:3. Im Gegensatz zum Pokalspiel war diese Begegnung von Beginn an eine klare Angelegenheit für die Gastgeber. Das lag aber auch daran, dass die Gäste ersatzgeschwächt antraten. „Sie sind mit gerade mal sieben Spielern angereist. Im vorherigen Spiel gegen Laatzen war es wohl hoch hergegangen. Drei Hildesheimer wurden gesperrt“, erzählte Eickhoff.

Die Überlegenheit der Syker zeigte sich schnell. Zum Ende des ersten Viertels lagen sie mit 8:1 in Führung. Dabei traf TuS-Topspieler Lukas Frömberg gleich fünfmal. „Dabei ist es aber nicht geblieben. Tatsächlich haben alle Spieler mindestens einmal getroffen“, freute sich Eickhoff. Während die Hachestädter im zweiten und dritten Viertel satte 13 Tore warfen, erzielten die Gäste aus Hildesheim lediglich eines. „Wir waren einfach drückend Überlegen. Dass muss man schon so sagen“, betonte Eickhoff, der hinzufügte: „Der Schiedsrichter hat auch wirklich nett für die Gegner gepfiffen.“ Im letzten Viertel setzten die Gastgeber noch einen drauf: Mit zwölf Toren durch Jochen Zwarg, Henning Lienhop, Lukas Frömberg und Nick Twachtmann und ein weiteres Tor der Gäste von Casper Schütze, war der deutliche 33:3-Erfolg für die Heimmannschaft perfekt. Das einzige Manko: „Normalerweise spielen wir 50 Minuten. Da wir in dieser Begegnung aber so viele Tore erzielt hatten, hat es 15 Minuten länger gedauert“, berichtete Eickhoff schmunzelnd.

Union Hannover – TuS Syke 5:11. Ohne Hakon Straßheim und Jochen Zwarg ging es für den TuS nach Hannover. „Beide mussten aus beruflichen Gründen leider passen“, bedauerte Eickhoff. Doch das tat dem Spiel aber keinen Abbruch – im Gegenteil. Aus dem Vergleich mit Hildesheim nahmen die Hache­städter ordentlich Schwung mit und das zeigte sich auch im Spiel: Vor allem Nils Eickhoff und Lukas Frömberg zeigten eine starke Leistung. „Sie haben wirklich schöne Tore aus der Distanz erzielt. Der Torwart hatte keine Chance“, berichtete Holger Eickhoff. Die Gastgeber aus der Landeshauptstadt reagierten und wechselten den Torwart. Viel geändert hat sich aber nicht. Syke bot den Gegnern nur wenig Möglichkeiten. „Im Überzahlspiel hatten wir sie eigentlich immer im Griff. Unser Torhüter Conny Breckner (Constantin Breckner Anm. d. Red.) hat richtig gut gehalten“, lobte er seinen Mitspieler. Die robuste Spielweise der Gastgeber machte den Sykern allerdings etwas zu schaffen. Niklas Kahl zog sich beispielsweise eine Verletzung am Zeh zu. „Dazu haben noch weitere Spieler einige Blessuren davongetragen“, ergänzte Holger Eickhoff. Die Syker bissen aber die Zähne zusammen und fuhren am Ende einen 11:5-Erfolg ein.

„Besser kann man wohl kaum die beiden Spiele beenden“, freute sich Eickhoff über die beiden Erfolge seines Teams. Auf das nächste Pflichtspiel müssen die Hachestädter dieses Mal nicht lange warten: Sie treffen am Sonntag, 2. Juni, vor heimischer Kulisse erneut auf Union Hannover.