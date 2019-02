Cristin Kretschmar (links) wird von Woche zu Woche stärker. (Karsten Klama)

Die Leistung in der zweiten Hälfte der Verbandsligasaison 2017/18 war so ansprechend, dass die Fußballerinnen des Brinkumer SV mit höchsten Erwartungen in die aktuelle Landesligaspielzeit gestartet sind. Mit deutlich vergrößertem Kader haben sich Team und Trainer für den Kampf um die Meisterschaft gerüstet, und nach neun absolvierten Spieltagen ist das selbstgesteckte Ziel noch in Reichweite.

Die von Marcel Flämig trainierten Brinkumerinnen sitzen auf dem zweiten Tabellenplatz Spitzenreiter Blumenthal im Nacken, ein Meisterschaftskonkurrent, den der BSV-Trainer folgerichtig als spielerisch stärksten Gegner einordnet. „Wie wir hat auch Blumenthal eine sehr offensive Spielanlage, die Tordifferenz von 72:4 kommt ja auch nicht von ungefähr“, erklärt der Coach. „Trotzdem war das Unentschieden im Hinspiel für uns eher ein Punktverlust.“ Obwohl die Partie über weite Strecken ausgeglichen verlief. Nach 90 Minuten führten die Brinkumer noch mit 2:1, um dann in der weit fortgeschrittenen Nachspielzeit doch den Ausgleichstreffer zu kassieren. Eine Niederlage und einen ebenfalls sehr späten Ausgleich musste die Flämig-Elf auch gegen den aktuellen Tabellendritten und weiteren Meisterschaftskonkurrenten ATS Sebaldsbrück hinnehmen. Von konditionellen Defiziten, die eventuell Schuld an den späten Gegentoren trügen, will der Coach freilich nichts wissen: „Die Fitness ist überhaupt kein Problem“, so Flämig, „allerdings haben wir zweimal im letzten Spieldrittel die nötige Konzentration vermissen lassen.“ Die 0:2-Niederlage gegen Sebaldsbrück am zweiten Spieltag schmerzt hingegen nicht so stark. „Gegen eine so clevere und tief stehende Mannschaft darf man einfach nicht in Rückstand geraten“, so die Traineranalyse. „Danach stehen die hinten schon sehr kompakt und gerade zu Saisonbeginn haben uns die spielerischen Mittel gefehlt, ein solches Bollwerk zu knacken.“

Mehr taktische Möglichkeiten

Inzwischen sind die einstudierten taktischen Mittel deutlich umfangreicher: Schnelles Umschaltspiel, lange Bälle hinter die gegnerische Abwehr, Ballbesitzfußball, Kombinationen – das Brinkumer Spiel ist variabler geworden, immer öfter kann das Team flexibel auf die Spielweise des Gegners reagieren. Zudem wird die Last der Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt. Marina Meyer (15 Tore) trifft zwar immer noch am häufigsten, ist aber nicht mehr allein fürs Toreschießen zuständig. Vanessa Castens liegt mit zwölf Treffern fast gleichauf und auch Spielgestalterin Anne Bader (8) findet zunehmend Spaß am Torjubel. „Unser magisches Dreieck heißt nicht Bobic – Elber – Balakov, sondern Bader – Meyer – Castens“, lobt Flämig die Qualität seiner Offensivkräfte, vergisst aber die dahinter stehende Mannschaft nicht. „Ohne unsere Konditionswunder Jacqueline Flämig und Sarah Eikermann, die pausenlos die Außenbahnen rauf- und runtermarschieren, oder die Mittelfeldstrategin Svenja Freitag würde der Angriff in der Luft hängen.“ Am Ende setzt der Trainer auf die geschlossene Mannschaftsleistung, in der auch Entwicklungsspielerinnen wie die immer stärker agierende Cristin Kretschmar, die ehrgeizige ehemalige Skifliegerin Alexandra Ahlborn oder die „endlos positive“ Marisa Wessel mehr und mehr Fuß fassen.

Wie geschmeidig das Zusammenspiel der Brinkumerinnen an guten Tagen bereits funktioniert, erfuhr der TuS Komet Arsten am siebenten Spieltag, der mit 14:0 vom Platz gefegt wurde. „Da hat alles geklappt“, schwärmt Flämig, „wir waren konzentriert bis zum Schlusspfiff, haben durchweg die Grundordnung gehalten, das Spiel verlagert und die Angriffe variabel und konsequent ausgespielt.“ Wirklich negativ hat der Coach nur die 1:6-Auswärtspleite beim OSC Bremerhaven in Erinnerung, jedoch in erster Linie wegen kurioser Schiedsrichterentscheidungen, die das Spiel nachhaltig beeinflusst hatten. Inzwischen aber hat der Brinkumer SV ohne personelle Veränderungen das Training wieder aufgenommen.