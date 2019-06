Der Heiligenfelder Luca Godesberg (untere Reihe, Zweiter von links) zog 2015 nach Peking. Vier Jahre spielte er für den Verein Beijing Sport University FC und lernte dabei den chinesischen Fußball kennen. (FR)

Das Jahr 2015 war für Luca Godesberg von vielen Ereignissen geprägt: Mit gerade einmal 14 Jahren ging es für ihn mit seinen Eltern von Heiligenfelde nach Peking. Aus beruflichen Gründen musste sein Vater nach China umziehen. Der Sohnemann kam mit – ein Schritt, für den sich der junge Luca Godesberg bewusst entschieden hatte: „Als ich die Bilder sah, war für mich klar, dass ich mitwill. Kurz bevor es ernst wurde, hatte ich ehrlich gesagt schon meine Bedenken. Doch als ich mir die Bilder noch einmal anschaute, war ich wieder Feuer und Flamme“, sagt der mittlerweile 18-Jährige.

Auch seine fußballerische Laufbahn unterbrach er für den Umzug kurzzeitig. Doch mit dem Fußball komplett aufzuhören, kam für ihn nicht infrage. „Ich wollte auf jeden Fall weitermachen. Deswegen habe ich mir auch ganz schnell einen neuen Verein gesucht“, berichtet Godesberg, der in der Heimat für den TSV Weyhe-Lahausen die Fußballschuhe geschnürt hatte und sich danach knapp 7500 Kilometer entfernt dem Verein Beijing Sport University FC anschloss. „Ich hatte tatsächlich mehrere Vereine zur Auswahl. Da aber viele meiner Freunde aus der Schule dort spielten, habe ich mich dafür entschieden“, erzählt Godesberg, der im fernen Osten eine ganz neue Fußballwelt kennenlernte.

Die Unterschiede zum deutschen Fußball seien groß, vor allem, was die Qualität betreffe. „Zur Jugendzeit habe ich einen deutlichen Unterschied gemerkt. Während wir in Deutschland den Fokus eher auf die Taktik und Technik legen, wird in China wesentlich körperbetonter gespielt“, weiß Luca Godesberg. Mittlerweile spielt er für die Herrenmannschaft in der First-Division. Dort trifft er unter anderem auf Mannschaften aus Schanghai, Taiwan und Hong Kong. Doch selten sind dort Spieler aus den Städten anzutreffen. „Die Teams sind bunt gemischt. Viele kommen aus Deutschland, dann gibt es noch einige aus Mexiko und Afrika. Zwischendurch sind auch einige Chinesen dabei“, erzählt der 18-Jährige. Auch in seinem Verein spielen überwiegend Deutsche. „Unser Trainer kommt aber aus England“, fügt er hinzu.

An die andere Spielweise konnte sich Godesberg schnell gewöhnen. Die heißen und trockenen Tage machten ihm dagegen weitaus mehr zu schaffen. „Es hat fast vier Wochen gedauert, bis ich mich an das Wetter gewöhnen konnte. Mittlerweile komme ich ganz gut damit klar. Dennoch überlege ich mir im Spiel manchmal noch, ob ich den Sprint jetzt machen soll oder nicht“, sagt er schmunzelnd.

In der First-Division spielen 14 Mannschaften. Aus fußballerischer Sicht ist diese Liga mit der hiesigen Kreisklasse zu vergleichen. „Das sind alles eher Hobbyfußballer. Das merkt man auch beim Training. Wir trainieren einmal die Woche. Bei den Inhalten gibt es aber keine Unterschiede“, erklärt Godesberg. Auch das Vereinsleben an sich sei nicht viel anders als in Deutschland: „Wir treffen uns nach dem Spiel auf ein Bier, gehen abends vielleicht auch mal weg. Wir unternehmen tatsächlich sehr viel“, betont Godesberg.

Der Fußball-Hype in China

Als Godesberg im Jahr 2015 nach China zog, war der Fußball dort noch keine so große Nummer. „Zwei Jahre später hat es dann enorm zugenommen. Es wurde investiert und zahlreiche chinesische Klubs wollten unbedingt Topspieler aus Europa haben“, erzählt er. Neben Axel Witsel, Lukas Podolski und Anthony Modeste zog es auch Carlos Tevez in das Reich der Mitte. „Im vergangenen Jahr hat das aber mit dem Fußball-Hype wieder nachgelassen.“

Die Saison ist mittlerweile vorbei und Godesberg feierte mit seiner Mannschaft den Aufstieg. In der neuen Saison wird er aber nicht mehr im Trikot von Beijing Sport University FC auflaufen. Im Juli kehrt der Heiligenfelder zurück nach Deutschland. „Ich werde ab dem 1. August eine Ausbildung in Hamburg beginnen“, berichtet er.

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge wird er Peking den Rücken kehren. „Ich habe viele Freunde gefunden. Dazu habe ich meine Freundin dort kennengelernt. Auch meine Eltern sind schon etwas traurig, aber sie freuen sich auch für mich.“ Mit dem Fußballspielen möchte er in der Hansestadt weitermachen.