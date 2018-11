Nicht aufzuhalten auf der Außenbahn: Moritz Anton besticht mit seinem Tempo und seiner Einstellung beim TSV Weyhe-Lahausen. (Jonas Kako)

Weyhe-Lahausen. Kann man mit 20 Jahren schon ein Vorbild sein? Man kann, findet Jens Lohmann. Er habe sogar eines im eigenen Verein, erklärt der Erste-Herren-Koordinator des TSV Weyhe-Lahausen. Moritz Anton heißt der Vorzeigesportler. Er ist nicht nur neben, sondern auch auf dem Platz eine im wahrsten Sinne des Wortes verlässliche Größe – seit diesem Jahr auch bei der ersten Herrenmannschaft, in der er zunächst unter Thorsten Eppler und dann unter Friedhelm Famulla zur Stammkraft des Fußball-Kreisligisten gereift ist.

An Moritz Anton kommen allerdings nicht nur die Trainer des TSV nicht vorbei. Denn „Mo“, wie er kurz und knackig genannt wird, ist schnell, zu schnell für die meisten seiner Gegenspieler in der Kreisliga. In der Riege der technisch starken Lahauser um Tobias Marquardt, Jannis Berendt und Co. bringt Anton einen spielentscheidenden Mehrwert mit: Geschwindigkeit. „Ich bin eher der Läufer-Typ“, sagt der 20-Jährige. „Mir liegt es, die Linie rauf und runter zu sprinten.“ Also rennt „Mo“. Sein Tempo, seine Bereitschaft, auch nach hinten zu arbeiten und sich in den Dienst des Teams zu stellen, machen ihn so wertvoll für Lahausen, wo er seit der B-Jugend nach Stationen beim TuS Sudweyhe und beim TSV Melchiorshausen spielt.

Das Wissen um die Stärken Antons ist wahrlich nicht neu beim aktuellen Kreisliga-Dritten. Die A-Junioren schoss Anton im Sommer 2017 zum Kreispokalsieg, stand zudem in derselben Saison bereits für die zweite Herrenmannschaft auf dem Platz. 35 Spiele und 16 Tore stehen dort in seiner Gesamtbilanz. Nach zwölf Treffern in zwölf Partien im ersten richtigen Seniorenjahr war Anton mehr als bereit für den Sprung zur Ersten. Dort ist er seit Jahresbeginn Stammspieler, kommt in der Kreisliga mittlerweile auf 28 Spiele und 13 Tore. Vorbildlich eingefügt, würde Lohmann wohl sagen.

Ganz schön professionell

Aber vor allem sein Verhalten macht Anton gemäß dem Erste-Herren-Koordinator zu einem Spieler, an dem andere sich ein Beispiel nehmen sollten. „Mo ist immer da. Er ist bei jedem Spiel, bei jedem Training. Auf ihn ist absolut Verlass“, verdeutlicht Lohmann, dass Anton keine Flausen im Kopf hat. Der findet: „Auf dem Platz haben wir andere Spieler als mich, die vorangehen. Aber jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, dass es läuft.“ Dabei sei die Trainingsbeteiligung das A und O. „Man sollte auch eine gewisse Disziplin an den Tag legen und die Ratschläge des Trainers befolgen“, führt Anton weiter aus. Diese professionelle Einstellung wissen seine Coaches zu schätzen. Zunächst baute Eppler auf ihn, nun tut das auch Famulla.

Das Vertrauen zahlt Moritz Anton mit starken und beständigen Leistungen zurück. 2018 ist das Jahr seines Durchbruchs. Der 20-Jährige hat seinen Beitrag dazu geleistet, dass der TSV um den Aufstieg in die Bezirksliga kämpft. Als Tabellendritter stehen die Chancen gut, zumal der Zweitplatzierte, der TuS Sudweyhe II, nicht aufsteigen kann, da die erste Herrenmannschaft des TuS in der Bezirksliga spielt und den Sprung in die Landesliga nicht schaffen wird. „Alle Mannschaften liegen noch eng beisammen“, warnt Anton allerdings vor Überheblichkeit. Die ist seit dem vergangenen Wochenende und der 1:5-Niederlage beim TuS St. Hülfe-Heede ohnehin nicht mehr angebracht. „Das ist eine Warnung für uns. Wir dürfen auch Osterholz-Gödestorf nicht unterschätzen. Sie haben zuletzt Eydelstedt klar geschlagen und werden es uns nicht leicht machen“, erklärt der Flügelflitzer mit Blick auf das letzte Pflichtspiel des Jahres an diesem Freitag. Das Ziel ist klar: Die Lahauser wollen mit einem Sieg in die Winterpause gehen und weiter alle Trümpfe im Aufstiegsrennen in der Hand behalten. Mit dem Thema Bezirksliga haben sich die Schwarz-Weißen bereits befasst. „Das Wort ist auf jeden Fall schon gefallen“, sagt Anton. „Mit unserem Kader und unserem Potenzial wird das zwangsläufig zum Thema“, verweist er auf die große Qualität in Reihen seiner Mannschaft.

Die Bezirksliga, daraus macht er keinen Hehl, ist ein sportliches Ziel Antons. „Die Kreisliga sollte nicht das Ende für mich sein“, macht er deutlich, dass er schon noch einen Schritt weitergehen will. Am liebsten mit dem TSV Weyhe-Lahausen. Denn zu dem TSV hat er eine besondere Verbindung, schließlich hat er bei dem Verein ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert. Das verbindet. Genauso wie die Erfolge der vergangenen Jahre. Schließlich hat Anton nicht nur mit der A-Jugend den Pokal gewonnen, sondern auch mit den Herren. „Das war Wahnsinn“, hat er das emotionale Spiel und den 3:2-Sieg gegen den SV Mörsen-Scharrendorf noch genau in Erinnerung. 2017 ein Titel, 2018 ein Titel – und auch 2019? Aus dem Pokalwettbewerb sind die Lahauser ausgeschieden, die Meisterschaft in der Kreisliga dagegen ist noch drin. „Das hätte was“, schmunzelt Anton. Bis zum A-Junioren-Pokalsieg habe er noch nie einen Titel gewonnen. Zwei in Folge haben ihn nun hungrig auf mehr gemacht. Auf dem Weg zum Meisterstück will der 20-Jährige alles geben – mit seinem Tempo auf der Außenbahn, aber auch als Vorbild auf und neben dem Platz.