Neuenkirchen. Hoch mit 0:4 (0:1) musste sich der SV Mörsen-Scharrendorf beim TV Neuenkirchen geschlagen geben. Die Mannschaft von Trainer Jens Beuke findet damit weiterhin keinen Ausweg aus dem Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga Diepholz.

Es entwickelte sich zunächst eine zerfahrene Begegnung, in dem beide Teams kaum nennenswerte Möglichkeiten herausspielen konnten. Aus dem Nichts gingen die Gastgeber durch einen Treffer von Joshua Lehmkuhl mit 1:0 in Führung (20.). „Wir stehen eigentlich geordnet, und ein einfacher langer Ball landet beim Torschützen. Unbegreiflich, wie der Ball da durchrutschen konnte“, ärgerte sich SVMS-Coach Beuke über den Gegentreffer. Seine Mannschaft besaß im ersten Spielabschnitt lediglich kleinere Chancen durch Hanno Block und Dirk Landwehr.

Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber schnell das 2:0 nach. Einen Freistoß konnte Torhüter Marcel Bavendiek noch parieren, doch Hassan Ibrahim staubte ab (52.). Die Entscheidung fiel in Spielminute 65, als ein individueller Fehler der Gäste zum Gegentor durch Kevin Schwarze führte. Acht Minuten vor dem Ende traf Sascha Timme für den TV Neuenkirchen gegen einen zu weit aufgerückten Kontrahenten zum 4:0-Endstand. „Am Ende muss man ganz klar festhalten, dass die Niederlage so auch in der Höhe in Ordnung geht. Neuenkirchen war an diesem Tag einfach griffiger, bissiger, kurz gesagt: besser als wir“, erkannte Beuke neidlos an.