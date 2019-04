Feierte den nächsten Sieg: Mörsen-Schlussmann Marcel Bavendiek. (Michael Braunschädel)

Twistringen-Mörsen. Der eine Trainer kam später, der andere ging früher, zudem fehlten auf beiden Seiten eine Handvoll Spieler. Deren Abwesenheiten waren für beide Coaches ein Thema in ihrer Spielanalyse. 3:2 (2:1) hatte der SV Mörsen-Scharrendorf in der Fußball-Kreisliga gegen den TSV Okel gewonnen. Während Mörsen sich mit nunmehr zwölf Punkten aus den letzten fünf Partien im Mittelfeld festsetzt, erlitten die Okeler einen kleinen Dämpfer im Aufstiegsrennen.

„Wir müssen nicht, aber wir haben unter den widrigen Umständen auch heute gezeigt, dass wir dran bleiben werden“, gab sich Trainer Lutz Schröder kämpferisch. Immerhin fünf Tore waren gefallen – zwischen den beiden Clubs war es vor noch nicht allzu langer Zeit allerdings schon mal deutlich turbulenter zugegangen. „Man hat es beiden Seiten angemerkt, dass sie nicht mit der Stammelf gespielt haben“, meinte Mörsens Vereinschef Andreas Siegmann. Der hatte in der ersten Halbzeit das Coaching übernommen. Tatsächlich erinnerte sich nicht nur er an das 3:3 in der Hinrunde, als Mörsen in Minute 88 3:2 in Führung ging, ehe Hasan Sabehaioun in der vierten Minute der Nachspielzeit noch ausglich. In der Vorsaison hatte Mörsen in einem vogelwilden Kick mit 6:5 gewonnen.

Diesmal war es weniger turbulent. Nach einem 0:1-Rückstand hatten zwei nahezu gleiche Treffer durch Hanno Block für die Wende gesorgt. Das dritte Mörsener Tor erzielte Serdar Uludasdemir, der sich nach einem Pass trotz seines fortgeschrittenen Alters offenbar als besonders sprintstark entpuppte. Okels Trainer Schröder vermutete eher eine Abseitsposition: „So schnell ist Serdar auch nicht mehr, dass er plötzlich zehn Meter Vorsprung hat.“ Schröder, ein eher besonnener Mensch, trug das ebenso ruhig vor wie seine Verwunderung über Mörsens Weigerung, das Spiel zu verlegen. „Wir haben darum gebeten und Vorschläge gemacht.“ Schließlich musste er aus privaten Gründen vor dem Schlusspfiff gehen. Vor allem aber waren einige seiner Spieler zu einem Junggesellenabschied nach Berlin eingeladen. Allein dass der 27-fache Torschütze und Co-Trainer Rico Volkmann darunter war, schmerzte die Okeler. Kai-Uwe und Steffen Quast sowie Janek Eggers waren auch in der Hauptstadt unterwegs. Zudem fehlten Marwin Zwiebler und Alexander Kühn verletzt. „Mir tut es leid, dass wir Okel den Wunsch nicht erfüllen konnten“, meinte Mörsens Trainer Stefan Müller. Er selbst konnte aus beruflichen Gründen erst zur Halbzeitpause kommen und Personalnot hat er seit Wochen. „Wir müssen genau gucken, dass wir nicht mit Spielterminen der anderen Herrenmannschaften kollidieren, denn wir brauchen Spieler von denen.“

Siegmann bescheinigte dem Team eine starke Willensleistung gegen engagiert und bis zum Schluss nach vorn spielende Okeler. Schließlich war Okel der Favorit – etwas ungewöhnlich angesichts der Tatsache, dass bis vor einigen Jahren noch etliche Ligen die Vereine trennten. Der TSV begann stark. Clemens Backhaus markierte das 0:1 (8.). Ahmet Khatib scheiterte am SVMS-Keeper Marcel Bavendiek. „Mit der ersten Torannäherung stellte Mörsen das Spiel auf den Kopf“, kommentierte Schröder. Andre Dames war über den Flügel gestartet und flankte auf Hanno Block, der den Ball gekonnt annahm und vollstreckte – 1:1 (27.). Das 2:1 erzielten beide Spieler nahezu baugleich (30.).

Mörsen hatte sich ins Spiel gearbeitet. Für Okel verpasste Marlon Reyher das 2:2. Der Stürmer, der nach halbjährigen Auslandsaufenthalt erst seit Kurzem wieder trainiert, scheiterte per Fernschuss (54.) und hatte zuvor eine Topchance. Dennis Dahme hatte einen Freistoß unter der Mauer durchgeschossen. Bavendieks Parade war allein da schon bemerkenswert. Doch dass er Reyhers Nachschuss aus drei Metern parierte, war eine Mischung aus hoher Torwartkunst und Nachlässigkeit des Stürmers ob der vermeintlichen Leichtigkeit der Aufgabe (50.). Auf der anderen Seite schickte Kay-Simon Sommerfeld Uludasdemir mit einem Pass. Ob Abseits oder nicht, interessierte den Stürmer nicht – 3:1 (57.). Holm Holthusen traf mit einem Schuss aus 22 Metern noch zum 3:2 (68.).