Wieder mal abgegrätscht: Mörsens Malte Wilken (l.) klärt vor Seckenhausens Jannis Helmbold. (Michael Braunschädel)

Seckenhausen. Wenn das keine dicke Überraschung war! Dem zuletzt kriselnden und bis auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutschten Fußball-Kreisligisten SV Mörsen-Scharrendorf ist ausgerechnet beim Spitzenreiter TSG Seckenhausen-Fahrenhorst ein richtiger Befreiungsschlag. Trotz großer personeller Probleme feierte die Mannschaft von Trainer Jens Beuke einen 4:2 (2:1)-Erfolg.

Zu allem Überfluss mussten die Gäste auch noch die kurzfristigen Ausfälle dreier weiterer Leistungsträger verkraften. Christian Horstmann, der bereits zuvor fraglich war, musste aufgrund einer Verletzung am Spann passen. Kay-Simon Sommerfeld bremsten Rückenprobleme und Lüder Uhlhorn fiel aufgrund einer fiebrigen Erkältung aus. Dennoch reisten die Mörsener mit einem guten Gefühl an. „Wir müssen einfach mal etwas mitnehmen. Die Spieler sind jetzt in der Pflicht. Jeder muss sich bewusst sein, dass es für uns bis zum Schluss knallhart gegen den Abstieg gehen wird. Wer das noch nicht begriffen hat, ist fehl am Platz“, sagte Mörsens Fußball-Abteilungsleiter Andreas Siegmann vor dem Anpfiff. Er stellte sich zudem demonstrativ vor Trainer Jens Beuke. „Über den Trainer rede ich gar nicht. Er stellt die Mannschaft gut ein und genießt unsere volle Loyalität. Wir unterstützen den Trainer- und Betreuerstab mit Haut und Haaren“, so das Plädoyer Siegmanns.

Und tatsächlich schien ein Ruck durch die Mörsener Mannschaft gegangen zu sein, die sich im Gegensatz zu den Vorwochen wie verwandelt präsentierte. Mit einer defensiven 5-4-1-Grundeinstellung wurde von Beginn an jeder Zentimeter Gras umgepflügt, die Spieler kämpften wie die Löwen. Einen Freistoß von André Nienaber klärte TSG-Torhüter Maurice Lutterklas noch per Faustabwehr (21.). In der 28. Minute wurden die Gäste dann ein erstes Mal belohnt. Der starke Pascal Göbel passte auf den nicht minder wirksamen Hanno Block, der den Ball zunächst behauptete und dann zu Lukas Feldmann weiterleitete. Der erste Schussversuch des Angreifers wurde noch geblockt, im Nachsetzen war er dann allerdings erfolgreich.

Schlüsselszenen vor der Pause

Lange sollte die Mörsener Freude über den Führungstreffer jedoch nicht anhalten. Per Freistoß glich Spitzenreiter Seckenhausen aus. Sandro Wittig täuschte an und Philipp Eggers zielte dann haargenau und platziert ins untere linke Eck (35.). Der Treffer schien haltbar, denn genau im Torwarteck von Marcel Bavendiek schlug es ein. Doch bei folgenden zwei Doppelchancen der Seckenhauser noch vor dem Seitenwechsel zeigte sich Bavendiek hervorragend auf dem Posten. Zunächst parierte er einen Schuss von Eggers, den Nachschuss beförderte Jannis Helmbold freistehend neben das Gehäuse (42.). Dann knallte Eggers das Leder an die Latte (43.). Den Abpraller köpfte Raymund Maas Richtung Torlinie, doch wiederum war Bavendiek zur Stelle und parierte stark. Auf der Gegenseite fand ein tolles Zuspiel von Göbel den Weg zu Hanno Block. Lutterklas parierte scheinbar, doch der Ball trudelte anschließend über die Linie (45.). Keine Frage, die Schlüsselszenen dieser Begegnung spielten sich in der kurzen Phase unmittelbar vor der Halbzeit ab. „Wenn wir mit einem 1:1 in die Kabine gegangen wären, wäre unsere Chance sicherlich größer gewesen, dieses Spiel zu gewinnen. Dass die Aufgabe nicht einfach werden würde, war uns schon bewusst. Wir sind heute nicht in unseren Rhythmus gekommen“, bilanzierte TSG-Coach André Schmitz.

Auch den nächsten Nadelstich setzten die Gäste inmitten einer kleinen Seckenhauser Drangperiode. Mit schnellem Antritt verschaffte sich Feldmann genügend Raum, um anschließend Niels Heuermann in Szene zu setzen. Dessen Flankenball nahm Block perfekt an und verarbeite diesen zum dritten Gästetor (64.). Heuermann erhöhte nach schönem Zuspiel von Block (82.), ehe Maas nach Flanke von Eggers dann noch per Kopfball das einzige Tor für die Gastgeber gelang. „Die letzte Zeit war schon ziemlich belastend“, gestand der erleichterte Mörsener Trainer Jens Beuke kurz nach dem Schlusspfiff. Auch er lobte den Kampfgeist seines Teams. „Heute haben sich alle zerrissen. Wir haben die wichtigen Momente für uns genutzt. Nach dem Seckenhauser Ausgleich ist das Glück auf unsere Seite zurückgekehrt.“