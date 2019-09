Niels Heuermanns Mörsener teilten mit St. Hülfe-Heede die Punkte. (Vasil Dinev)

Mörsen. Der SV Mörsen-Scharrendorf hat einen Heimsieg gegen TuS St. Hülfe-Heede nur knapp verpasst. Nach einem Treffer von Lukas Feldmann (36.) führten die Gastgeber im Punktspiel der Fußball-Kreisliga lange Zeit, ehe der Tabellenzweite zehn Minuten vor dem Ende in Person von Aydin Sünün zum 1:1 (1:0)-Endstand traf. Für beide Mannschaften endeten dadurch Serien. Das Team von Trainer Jens Beuke beendete seine seit drei Spielen andauernde Niederlagenserie, während die Gäste ihre letzten vier Partien zuvor siegreich bestritten hatten.

SVMS-Coach Beuke war nach der Partie in der Einschätzung des Ergebnisses hin- und hergerissen: „Vor dem Spiel hätte ich einen Punkt sofort unterschrieben. Jetzt ärgern wir uns schon ein wenig, da wir einige größere Chancen hatten. Trotzdem geht das Remis wohl in Ordnung, da der Gegner insgesamt mehr Spielanteile hatte.“ Schon vor dem Führungstor, das Lukas Feldmann nach einer Vorarbeit von Bastian Bösking erzielen konnte, hatte Hanno Block das 1:0 auf dem Fuß gehabt. Sein Schuss ging jedoch über das Tor.

Mörsen verpasst das 2:0

Auch im zweiten Abschnitt der umkämpften Begegnung änderte sich nur wenig am Spielgeschehen. Der TuS St. Hülfe-Heede dominierte das Match, konnte sich aber gegen gut stehende Platzherren kaum klare Chancen erspielen. „Darauf haben wir heute Wert gelegt. Wir wollten erstmal Sicherheit finden und defensiv ordentlich arbeiten“, erklärte Beuke die Herangehensweise an die Partie. Sein Team verpasste es jedoch, die Begegnung durch ein zweites Tor zu entscheiden. Sowohl Block als auch Feldmann ließen gute Gelegenheiten aus, den Deckel draufzumachen.

Das rächte sich in der 79. Minute, als die Gastgeber den Ball in der Vorwärtsbewegung verloren. Das Leder landete bei Aydin Sünün, der mit dem linken Fuß ins lange Eck traf. Sechs Minuten später kam noch einmal Mörsens Feldmann in halblinker Position zum Schuss. Ihm versprang der Ball jedoch ein wenig, so dass der Versuch am kurzen Pfosten vorbei strich.