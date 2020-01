Der SV Heiligenfelde (rechts Joshua Brandhoff, hier gegen den Turniersieger VfL 07 Bremen) erwischte einen rabenschwarzen Tag. (Vasil Dinev)

Zu Beginn des Mühlencups hatte sich schon angekündigt, dass am Ende der VfL 07 Bremen und der TSV Bassen im Finale um den Siegerpokal kämpfen würden. So kam es dann schließlich auch. In einem hart umkämpften Match trafen die Bremer nur wenige Sekunden vor dem Abpfiff zum 2:1-Endstand. Die beiden größten Überraschungen des Fußball-Hallenturniers standen sich zuvor im Neunmeterschießen um Platz drei gegenüber. Die A-Junioren des TuS Sudweyhe unterlagen dabei dem Kreisligisten SV Mörsen-Scharrendorf mit 2:3.

Damit hatte Andreas Siegmann, Vorsitzender des SV Mörsen-Scharrendorf, nicht unbedingt gerechnet. „Das würde ich schon als Überraschung titulieren. Denn wir sind nicht unbedingt eine Hallentruppe“, scherzte er. In der Gruppenphase heimste der Underdog mit dem 4:1 gegen den TSV Thedinghausen zwar nur einen Sieg ein, für Platz zwei reichte es dennoch. Und das nur weil der SVMS eine bessere Tordifferenz als der TSV Okel aufwies. „Wir haben uns schon ganz ordentlich präsentiert. Jeder hat sich reingehangen, für den anderen gekämpft. Darauf lässt sich aufbauen“, betonte Siegmann. Auf der anderen Seite ärgerte sich am Ende natürlich der Gastgeber TSV Okel, dass es nicht für das Halbfinale langte. „Das war viel zu wenig von allen Beteiligten. Wir haben keine Zweikämpfe gewonnen, waren vom Kopf her absolut nicht anwesend“, seufzte Offensivakteur Rico Volkmann. „Wir haben die Bälle viel zu leicht hergeschenkt. Da ist es auch keine Entschuldigung, dass wir am Sonnabend auf einem anderen Turnier schon im Einsatz waren.“

Genauso unglücklich lief es für die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. Es sah eine lange Zeit danach aus, als würde der Kreisliga-Primus ein Ticket für das Semifinale buchen. Die Rot-Schwarzen führten im letzten Gruppenspiel mit 3:1 gegen den VfL 07 Bremen. Doch dann ließen sich die Mannen von Trainer André Schmitz noch die Butter vom Brot nehmen. Sogar ein Unentschieden hätte zum Weiterkommen gereicht. Doch wenige Sekunden vor Schluss leistete sich der TSG-Keeper einen eklatanten Fehler, sodass die Bremer zum 4:3 vollenden konnten. „Das darf ihm natürlich nicht passieren. Er hat mehrere freie Anspielstationen“, ärgerte sich Iman Bi-Ria, der als Coach einsprang. „Sowieso hat uns etwas die Cleverness bei dem Turnier gefehlt. Obwohl wir es teilweise nicht schlecht gemacht haben.“

Noch desaströser lief es beim SV Heiligenfelde. Beim Hallenmasters in Twistringen erreichte die Truppe von Trainer Torben Budelmann noch den dritten Platz. Doch in Syke lief einfach nichts zusammen. Noch nicht mal ein Sieg war den Heiligenfeldern vergönnt. Mit 4:9 Toren und eben null Zählern landete der SV Heiligenfelde in der Gruppe B auf dem letzten Platz. Und für die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst rückten neben dem VfL 07 Bremen die A-Junioren des TuS Sudweyhe in das Halbfinale. Doch dort war dann auch Feierabend. Der TSV Bassen war dann schließlich eine Nummer zu groß für die Grün-Weißen, siegte er dann deutlich mit 4:1. Dennoch war Lutz Schröder, Jugendkoordinator des TuS Sudweyhe, nicht unzufrieden mit der Performance. „Sie haben es schon nicht schlecht gemacht für ihr Alter.“ Im gleichen Atemzug betonte er aber auch: „Sie müssen noch lernen, den Ball schneller laufen zu lassen und die richtigen Laufwege zu gehen, so wie es zum Beispiel der TSV Bassen vorgemacht hat.“

Im zweiten Halbfinale blieb die große Überraschung auch aus. Der SV Mörsen-Scharrendorf haute sich zwar in jeden Zweikampf, doch auch der Landesligist VfL 07 Bremen machte kurzen Prozess. Früh führten die Bremer mit 2:0 und zogen ihr Spiel dann eiskalt durch. So wirklich nach vorne kam der Kreisligist dann auch nicht mehr. Stattdessen legte der Favorit kurz vor Abpfiff noch zwei weitere Treffer nach. „Sie haben das sehr überlegt und konzentriert zu Ende gespielt. Wir haben keinen Zugriff mehr bekommen und sind dann auch verdient ausgeschieden“, meinte Siegmann. Im Neunmeterschießen um Platz drei hatte der SV Mörsen-Scharrendorf, der auch mit zwei Jugendspielern antrat, dann seine Nerven etwas besser im Griff gegen den TuS Sudweyhe. Keeper Arne Weger konnte seinen Versuch nicht verwandeln. Und im Endspiel – das von den beiden Turnierfavoriten ausgetragen wurde – hatte der VfL 07 Bremen dann das Quäntchen Glück auf seiner Seite. Doch auch das gehört zum Hallenfußball nun mal dazu.

Weitere Informationen

Ergebnisse Mühlencup

Vorrunde

Gruppe A

TSV Okel - TSV Bassen 1:4

TSV Thedinghausen - SV Mörsen-Scharrendorf 1:4

TSV Okel - TSV Thedinghausen 2:3

TSV Bassen - SV Mörsen-Scharrendorf 5:1

SV Mörsen-Scharrendorf - TSV Okel 3:4

TSV Thedinghausen - TSV Bassen 0:7

Tabelle

1. TSV Bassen 16:2 9

2. SV Mörsen-Scharrendorf 8:10 3

3. TSV Okel 7:10 3

4. TSV Thedinghausen 4:13 3

Gruppe B

SV Heiligenfelde - VfL 07 Bremen 1:3

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst - TuS Sudweyhe 2:2

SV Heiligenfelde - TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 2:3

VfL 07 Bremen - TuS Sudweyhe 2:1

TuS Sudweyhe - SV Heiligenfelde 3:1

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst - VfL 07 Bremen 3:4

Tabelle

1. VfL 07 Bremen 9:5 9

2. A-Junioren TuS Sudweyhe 6:5 4

3. TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 8:8 4

4. SV Heiligenfelde 4:9 0

Halbfinale

TSV Bassen - A-Junioren TuS Sudweyhe 4:1

VfL 07 Bremen - SV Mörsen-Scharrendorf 4:0

Neunmeterschießen um Platz drei

A-Junioren TuS Sudweyhe - SV Mörsen-Scharrendorf 2:3

Finale

TSV Bassen - VfL 07 Bremen 1:2