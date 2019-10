Zahlreiche Chancen ließ der SV Mörsen-Scharrendorf (am Ball Hanno Block) liegen. Das war der Grund für die 1:3-Pleite gegen den TuS Varrel. (Braunschädel)

Mörsen. Statistiken haben oftmals viel Aussagekraft. Aber manchmal kannst du eben auch viel mehr Torschüsse, Ballbesitz und Ecken aufweisen, guckst am Ende aber dann doch bedröppelt in die Röhre. Das traf auf den SV Mörsen-Scharrendorf in der Fußball-Kreisliga zu. Die Mannen des SVMS dominierten eigentlich die Partie gegen den TuS Varrel, mussten sich letzten Endes aber dennoch mit 1:3 (1:1) geschlagen geben.

„Ich hätte nach dem ersten Durchgang niemals damit gerechnet, dass wir die Begegnung noch verlieren würden“, gab Andreas Siegmann, Fußball-Chef des SV Mörsen-Scharrendorf, zu. Denn die Hausherren drückten dem Spiel von Minute eins an ihren Stempel auf. Folgerichtig bugsierte Kay-Simon Sommerfeld nach einem Steckpass das Spielgerät auch zum 1:0 in die Maschen (15.). „Wir hatten den Gegner total im Griff“, berichtete Siegmann. Doch verpassten es die Gastgeber, das 2:0 nachzulegen. Die Gelegenheiten dazu waren reichlich vorhanden. „Oftmals haben wir die falsche Entscheidung getroffen, waren im Abschluss zu überhastet“, seufzte Siegmann. So vergaben zum Beispiel Niels Heuermann und Lukas Feldmann gleich mehrmals freistehend vor Varrels Keeper Andreas Schwarze. „Wir können uns alleine bei ihm bedanken, dass wir nicht höher hinten lagen“, betonte TuS-Coach Kolja Schnackenberg. Stattdessen kam es, wie es kommen musste. Die Gäste nutzten ihre einzige Chance im ersten Durchgang und trafen zum schmeichelhaften 1:1. Nach einem Freistoß war Juri Berg erfolgreich (37.). „Die erste Hälfte von uns war katastrophal. Wir haben uns viel zu viele Abstimmungsfehler erlaubt“, meinte Schnackenberg, der beim SVMS mit einer Rumpfelf antreten musste.

Varrel vor dem Tor eiskalt

In Hälfte zwei verteidigte der TuS Varrel nun etwas offensiver, stand fünf Meter weiter vorne. „Wir sind kompakter draufgegangen. Das tat unserem Spiel richtig gut“, sagte Schnackenberg. Laut Siegmann habe sich das Blatt gewendet. Obwohl die Hausherren wieder den ersten Hochkaräter auf ihrer Seite hatten. Erneut scheiterte Feldmann an Torhüter Schwarze. Nun kamen die Gäste auch viel besser mit den langen Bällen des SVMS klar. Und vor dem gegnerischen Gehäuse blieben die Mannen von Schnackenberg kalt wie eine Hundeschnauze. Erneut sollte ein Freistoß für Unruhe sorgen. Diesmal trat Berg die Standardsituation. Und aus dem Gewühl heraus versenkte Nils Klattenhoff schließlich zum 1:2 (80.). Für die Entscheidung sorgte dann wenig später Moritz Matzel, der es einfach mal aus der Distanz probierte. Sein Versuch wurde noch abgefälscht und die Bogenlampe wanderte über den Keeper hinweg ins Tor – 1:3 (88.). Siegmann: „Wir müssen uns jetzt schütteln und dann geht es weiter.“