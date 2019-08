Super aus den Startlöchern gekommen: Mörsens Kay-Uwe Sommerfeld ist bislang sowohl als Vorbereiter als auch Vollstrecker in Erscheinung getreten. (Thorin Mentrup)

Mörsen. Der SV Mörsen-Scharrendorf und die Sommerfelds – diese Verbindung passt einfach. Oder um es mit den Worten vom SVMS-Chef Andreas Siegmann zu sagen: „Sie tragen das Mörsen-Gen in sich.“ Besser kann man es eigentlich nicht ausdrücken, denn gleich vier Brüder standen und stehen für den Verein auf dem Feld: Marco war mehr als ein Jahrzehnt lang dabei und ist noch immer in den Seniorenmannschaften am Ball, Stefan schnürte in den 2000er-Jahren zumindest kurzzeitig seine Fußballschuhe für den Klub, André gehörte dem Verein bis zum Ende der vergangenen Saison an – und dann ist da noch der Vierte im Bunde: Kay-Simon, der in der gerade begonnenen Kreisliga-Spielzeit für Furore sorgt. Vier Tore hat er in zwei Spielen erzielt, war sogar an allen fünf Saisontoren direkt beteiligt. „Er ist ein absolutes Juwel“, schwärmt Siegmann von dem vielseitigen Wirbelwind.

Ein bisschen erinnert Kay-Simon Sommerfeld an Xherdan Shaqiri vom FC Liverpool: Er ist nicht der Größte, dafür umso wendiger und muskulöser. Sommerfeld ist – in Anlehnung an den Spitznamen des Schweizers – Mörsens Kraftwürfel. In Scharrendorf, wo er mit seinem Bruder André wohnt, hat er einen Fitnessraum eingerichtet. „Da legen wir schon die eine oder andere Einheit ein“, sagt er. Was ihm an Größe fehlen mag, macht er auf andere Art und Weise wett. Sein Antritt ist gefürchtet, seine Wendigkeit sowieso. Sommerfeld ist schwer greifbar in der Mörsener Elf, die ansonsten eher groß gewachsen daher kommt. Er fällt auf, vor allem positiv. Sein Trainer Jens Beuke soll einmal gesagt haben, dass man ihn klonen müsste – einmal für die Defensive, einmal für die Offensive. Sommerfelds, das wissen sie in Mörsen, kann man eigentlich nie genug haben. „Ein viel schöneres Kompliment kann man eigentlich nicht bekommen“, sagt der über den grünen Klee Gelobte. Beukes Grundgedanke liegt nicht fern: Die Schnelligkeit könnte er auch auf der defensiven Außenbahn sehr gut brauchen. Dort begann Sommerfeld im Auftaktspiel in Sudweyhe, ehe er im zweiten Durchgang stürmte. Sein Doppelpack konnte die 2:4-Niederlage allerdings nicht verhindern. Sechs Tage später in Nordwohlde war er dann der Matchwinner mit zwei weiteren Toren, darüber hinaus zog er das Foul zum Strafstoß zum zwischenzeitlichen 3:1. „So kann es für mich gerne weitergehen“, sagt er lachend.

Immer auf Siegmanns Radar

Im Sommer 2015 zog es Sommerfeld vom SC Colnrade zum frisch in die Bezirksliga aufgestiegenen SVMS. Den Verein aber kannte er bereits seit vielen Jahren. „Eigentlich seit klein auf, weil ich häufig bei meinen Brüdern zugeschaut habe“, verrät er. Seine ersten fußballerischen Schritte machte Sommerfeld in Marhorst, es folgten Colnrade und in der B-Jugend dann der Wechsel zum VfL Wildeshausen. Dort sammelte er Erfahrung auf Bezirksebene und blieb drei Jahre lang, ehe er zum SCC zurückkehrte, um in seinem zweiten A-Jugendjahr bereits im Herrenbereich aufzulaufen. Einer verfolgte den Weg immer ganz genau: Andreas Siegmann. „Er hat mich damals immer wieder gefragt, ob ich nicht nach Mörsen wechseln will – und irgendwann konnte ich nicht mehr Nein sagen“, lacht Sommerfeld. Ohnehin versteht er sich mit Siegmann sehr gut. „Wir reden viel miteinander. Er kümmert sich unglaublich um den Verein.“ Auch der gesamte Klub ist ihm ans Herz gewachsen. „Hier passt es einfach für mich. Mir gefällt das gesamte Umfeld, und die Mannschaft sowieso.“

Dabei musste Sommerfeld in Mörsen lernen, dass Fußball auch extrem bitter sein kann: Er erlebte nicht nur den Bezirksligaabstieg mit, sondern auch die beiden knapp verpassten Aufstiege und das verlorene Kreispokalfinale. „Es ist schon viel zusammengekommen in den letzten Jahren. Aber wir sind immer wieder aufgestanden. Der Zusammenhalt ist sehr groß hier“, sagt er. Auch darum schätzt er den Klub.

Die Bezirksliga ist beim SVMS mittlerweile kein Thema mehr. Das Team ist im Umbruch, der bereits in der vergangenen Saison begonnen hat. Darüber hinaus ist die Kreisliga schon aufgrund der drei Absteiger aus der Bezirksliga reich an Teams, die Ansprüche auf den Aufstieg anmelden. „Die Liga ist sehr stark, aber wir wollen trotzdem das Bestmögliche herausholen“, sagt Sommerfeld, der einen einstelligen Tabellenplatz für realistisch hält. Mit seinen Toren kann er einen entscheidenden Beitrag dazu leisten. Wenn er die Wahl hätte, würde der Dribbler schon lieber vorne als hinten spielen. Letztlich aber bringt er für nahezu jede Position das Richtige mit. Das ist unter den Sommerfelds nicht selbstverständlich, hatten sie doch eigentlich feste Rollen in Mörsen: „Marco war ein super Sechser, und André hat immer viele Tore geschossen. Ich bin eine Mischung davon“, sagt Kay-Simon. Eine Mischung, auf die SVMS auf keinen Fall mehr verzichten möchte.