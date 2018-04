Als Kapitän führte Storven Bockhorn sein Team gegen den SV Jura Eydelstedt aufs Feld. Doch nicht nur in dieser Rolle geht er auf dem Feld voran. (Sebi Berens)

Mörsen-Scharrendorf. Eigentlich hatte Storven Bockhorn mit dem Fußball schon abgeschlossen. Der Landesliga-Aufstieg mit dem VfL Wildeshausen 2015 und der Klassenerhalt in der Folgesaison – der Moment hätte gepasst. Doch ein Leben ohne Fußball, das war nichts für ihn. "Ich habe schnell gemerkt, dass mir etwas fehlt", sagt er. Im Sommer begann in seinem Sportlerleben ein neues Kapitel: Der heute 32-Jährige fand beim SV Mörsen-Scharrendorf eine neue Herausforderung. Beim Tabellendritten der Kreisliga Diepholz hat er direkt eine Führungsrolle eingenommen. Nun will er der Mannschaft helfen, den Bezirksliga-Aufstieg perfekt zu machen. Es wäre ein weiterer Höhepunkt in der bewegten Laufbahn von Mörsens Mittelfeldmotor.

Fußball spielte Storven Bockhorn schon immer sehr gut. Bis in die Oberliga zum VfB Oldenburg schaffte er es. Der laufstarke Mittelfeldspieler, der im Seniorenbereich über seinen Heimatverein VfL Wildeshausen und den TuS Emstekerfeld den Sprung zum VfB schaffte, klopfte 2009 sogar ans Tor zur Regionalliga. Ein 1:2 mit den Huntestädtern gegen den Goslarer SC in der Relegation verhinderte aber den Sprung. "13 000 Zuschauer waren bei dem Spiel. Das vergisst man nicht", blickt Bockhorn trotz des bitteren Ausgangs gern zurück. Über den VfL Oythe, den Brinkumer SV und den Bremer SV fand er den Weg zurück zu seinem VfL. Es folgte 2015 der Aufstieg in die Landesliga samt des Topspiels gegen Atlas Delmenhorst vor der Bezirksliga-Rekordkulisse von 4000 Zuschauern. "Fußballerisch war das noch mal ein richtiges Highlight. Ich bin stolz darauf, dabei gewesen zu sein. Dass wir es geschafft haben, war umso schöner." Nach dem Klassenerhalt im Jahr darauf war für ihn Schluss mit Fußball – erst einmal zumindest.

Drozdowskis Lockruf

Mit Mörsen-Scharrendorf hatte Bockhorn gar nichts zu tun, obwohl sein jetziger Wohnsitz Colnrade keine 15 Minuten Autofahrt entfernt liegt. Erst der Lockruf eines ehemaligen Wegbegleiters aus Wildeshausen führte ihn zum SVMS: Mit Bartosz Drozdowski stand er beim VfL schon gemeinsam auf dem Platz. Als sich beide trafen, packte Drozdowski die Chance beim Schopfe. "Bartosz hat mir gesagt, ich soll einfach mal vorbeischauen und mittrainieren. Das hat er geschickt gemacht", lacht Bockhorn. Das Gefühl, wieder die Fußballschuhe zu schnüren, habe ihm gutgetan. "Weil die Bedingungen stimmten und die Mannschaft mich super aufgenommen hat, habe ich mich schnell entschlossen, auf den Platz zurückzukehren", hat er seine Anfänge in Mörsen noch genau vor Augen. Schnell merkte er, dass die Kreisliga auch für ihn eine Herausforderung ist: "Ich musste feststellen, dass das Niveau nicht einfach so zu meistern ist", musste er sich erst einmal anpassen. Das ist ihm gut gelungen, aus der Startformation ist er nicht wegzudenken. Zuletzt war er sogar Kapitän. Vorangehen will der Mittelfeldspieler ohnehin: "Wenn man die Binde trägt, muss man das tun. Aber ich versuche immer, meine Mitspieler mitzureißen. Das erwartet man auch von mir, wenn man so viele höhere Stationen hinter sich hat." Mit Dirk Landwehr, Mirsad Stublla oder auch Christian Horstmann gebe es aber noch weitere Führungsspieler. Bockhorn versteht sich als Teil des Teams, nimmt keine Sonderrolle für sich in Anspruch. "Wir können es nur zusammen schaffen", setzt er auf den Zusammenhalt.

Dass die Ergebnisse nach der langen Winterpause nicht immer stimmten, ist für Bockhorn kein Grund, sich unterkriegen zu lassen. Die Situation sei immer noch positiv. "Wir haben alles selbst in der Hand. Wenn wir jetzt sagen, dass die Saison gelaufen ist, wäre das das falsche Signal. Wir können noch Pokalsieger werden und aufsteigen und sogar noch Meister werden. Wir haben überhaupt keinen Grund, unsere Situation negativ zu sehen. Im Gegenteil: Ich bin total zufrieden. Wer gesehen hat, wie wir gegen Eydelstedt gekämpft und Gras gefressen haben, der hat auch gesehen, dass die Mannschaft vollkommen intakt ist." Mit einem Sieg beim TSV Weyhe-Lahausen wollen die Mörsener Bockhorns Worte unterstreichen. Auf die Hilfe ihres Mittelfeldmotors müssen sie allerdings verzichten. Er fehlt nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Keine schöne Situation sowohl für den Spieler als auch für sein Team. Danach wird Bockhorn wieder voll angreifen. Denn ein Grundsatz treibt ihn seit Beginn seiner Laufbahn an: "Ich habe immer das Ziel, ganz oben zu stehen."