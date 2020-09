Es geht in die richtige Richtung: Der SV Mörsen-Scharrendorf um Trainer Friedhelm Famulla heimste den ersten Sieg ein. (Braunschädel)

Mörsen. Mit großer Mühe hat der SV Mörsen-Scharrendorf am ersten Spieltag der Kreisliga Diepholz Staffel Nord den TVE Nordwohlde niedergerungen. 2:1 (1:1) hieß es nach 90 Minuten, in denen mutig aufspielende Gäste eine Halbzeit lang mehr von der Partie hatten.

Zwar erarbeiteten sich die Gastgeber nach einem Eckball die erste Torchance, doch Ervi Mbiyeyas Kopfball strich knapp über den Querbalken. Danach übernahm der TVE das Kommando. Linus Brunner vergab die Chance zur Führung, verzog nach einer Flanke von der linken Seite knapp. 180 Sekunden später kam Bastian Ohlendieck nach einer Flanke von der rechten Seite zum Abschluss, traf aber ebenfalls nicht das Ziel. Vermutlich war die Distanz zu gering, denn in der 23. Spielminute war die Herausforderung ungleich größer. Diesmal zielte Bastian Ohlendieck aus mehr als 35 Metern extrem präzise, erwischte SVMS-Schlussmann Marcel Bavendiek weit vor seinem Kasten. Der Keeper eilte noch zurück, konnte den Einschlag aber nicht verhindern – das 0:1 (23.).

Nienaber trifft vom Punkt

Nordwohlde blieb in der Folge am Drücker, Bavendiek musste in der 27. Minute sein ganzes Können aufbieten, um einen Kopfball über die Latte zu lenken. Wurde Mörsen-Scharrendorf offensiv auffällig, hatte meist Mbiyeya die Füße im Spiel wie in der 33. Minute, als er aus aussichtsreicher Position scheiterte. Kurz darauf durften die Gastgeber trotzdem den glücklichen Ausgleich feiern. Ervi Mbiyeya ließ sich im Strafraum nicht regelkonform vom Ball trennen, wurde gehalten, der Schiedsrichter pfiff. André Nienaber traf vom Punkt zum 1:1 (34.). Die Gäste ließen sich davon wenig beeindrucken, glaubten weiter an die eigenen Qualitäten. Torschütze Bastian Ohlendieck blieb bei seinem Drehschuss (39.) und nach starkem Sololauf (43.) jedoch erfolglos. „Im ersten Durchgang hat man gemerkt, dass wir nach der langen Pause noch nicht richtig in der Spur sind“, bilanzierte Mörsens Fußball-Spartenleiter Andreas Siegmann den Auftritt der Hausherren, erkannte aber auch an: „Nordwohlde hatte zu Beginn den besseren Zugriff auf das Spiel. Erst in der zweiten Hälfte haben wir das Heft des Handelns wieder in die Hand genommen.“

Wagner verletzt ins Krankenhaus

Die Folge: Mehr Torchancen für den SVMS – und ein weiterer Foulelfmeter. Ein gefährlicher Rückpass brachte Gäste-Keeper Alexander Brockhoff in Bedrängnis, der Versuch, die Situation zu bereinigen, wurde vom Schiedsrichter mit dem zweiten Strafstoß und einer Roten Karte geahndet. Wieder trat André Nienaber an, wieder vollstreckte er sicher – 2:1 (63.). Eine Viertelstunde vor Schluss wurde auch noch der frisch eingewechselte Dennis Wagner verletzt ins Krankenhaus abtransportiert, was TV-Trainer Michael Wichmann ein gemischtes Fazit ziehen ließ: „Mit der Leistung können wir durchaus zufrieden sein, ansonsten war es der denkbar schlechteste Auftakt.“