Dominierten „The Race“ in diesem Jahr: Heiko Sander (Nummer 90) setzte sich vor Marc Ogonowski durch. (Thorin Mentrup)

Bassum. Heiko Sander ist der Gesamtsieger der Kartserie „The Race“. Im letzten Rennen auf der DWA-Racing-Anlage in Bassum verteidigte er seinen ersten Rang. Doch im Mittelpunkt des Renntages stand ein Gaststarter: Marco Feldmann sicherte sich den Tagessieg.

Marco Feldmann ist unter den Kartfahrern alles andere als ein Unbekannter, denn bis vor drei Jahren war er selbst noch Fahrer der Rennserie, die auf den Strecken in Bassum und in Jüterbog ausgetragen wird. Nach seiner Pause feierte er nun ein ganz starkes Comeback. Jeweils der zweite Platz in den beiden Wertungsläufen reichten für den Tagessieg. „Es hat einer gewonnen, den überhaupt keiner auf dem Zettel hat“, wusste Rennleiter Andreas Buchhholz. Bei den Trainingsfahrten aber sei schon zu sehen gewesen, dass Feldmann nichts verlernt habe. Richtig weg war er ohnehin nie: Feldmann schraube für Marc Ogonowski, erklärte Buchholz. Ogonowski gehört zu den Aushängeschildern der Rennserie. In diesem Jahr belegte er Rang zwei. Beim großen Finale in Bassum saß Feldmann, der schon während seiner aktiven Zeit bei der Rennserie einen Ruf als guter Fahrer genoss, im Kart Ogonowskis, der pünktlich zum Rennen ein zweites Gefährt aufgebaut hatte. Allerdings hatte er im ersten Lauf ebenso mit technischen Problemen zu kämpfen wie auch Heiko Sander. Das Duo lief auf den Plätzen elf und 13 ein. Feldmann nutzte die Gunst der Stunde und sicherte sich hinter Robin Kurzawski, der seinen ersten Rennsieg der Saison feierte, den zweiten Rang.

Im zweiten Lauf meldeten sich Sander und Ogonowski zurück. Feldmann ließ sich aber nicht abschütteln. Dennoch holte sich Sander standesgemäß im letzten Rennen der Saison den Sieg. Dahinter lief Feldmann ein – noch vor Ogonowski, der sich aber mit dem dritten Rang auch gut anfreunden konnte. „Marco hat den Renntag auf den Kopf gestellt“, fand Buchholz. Sander, der von den insgesamt zehn Wertungsläufen sechs für sich entschied, beendete die Saison mit 194 Punkten und damit mit 21 Zählern Vorsprung auf Ogonowski, der seinem schnellsten Kontrahenten einmal die Spitzenposition entreißen konnte. Den dritten Rang behauptete Robert Kur (147 Punkte), der zum Abschluss auf die Ränge drei und acht fuhr. Hinter ihm in der Gesamtwertung liegt Ryszard Slota mit 140 Zählern.

Rennleiter Andreas Buchhholz zog zum Abschluss der Serie ein rundum positives Fazit. „Es hat wieder Spaß gemacht“, sagte er. Besonders der Abschluss in Bassum begeisterte ihn. 15 der 16 angemeldeten Fahrer waren vor Ort, sodass die Strecke gut gefüllt war. „Das war ein Mordsspektakel“, strahlte Buchholz, der sich über viele Überholmanöver freute. „Super Wetter, viele Zuschauer – es war ein bisschen wie früher.“ Wegen der guten Resonanz blickte Buchholz positiv in die Zukunft der Rennserie. „Die Vorzeichen für das nächste Jahr sind gut. Die Ampeln stehen auf grün.“

Eine personelle Veränderung wird es im kommenden Jahr geben: Dominik Kästner beendete am Sonnabend nach zehn Jahren sein Engagement in der Rennleitung. „Das ist sehr schade, weil Dominik immer sehr gute Arbeit geleistet hat. Dafür können wir ihm nur danken“, zollte Buchholz seinem Kollegen Respekt.

Weitere Informationen

Gesamtwertung nach allen fünf Rennen

1. Heiko Sander (194 Punkte); 2. Marc Ogonowski (173); 3. Robert Kur (147); 4. Ryszard Slota (140); 5. Kevin Miegel (124); 6. Stefan Cascioli (116); 7. Maic Bussmann (108); 8. Robin Kurzawski (97); 9. Willi Hartwich (90); 10. Tim Berensen (71); 11. Jörg Wasmuth (68); 12. Kevin Cascioli (67); 13. Rainer Burlager (64); 14. Dennis Hartwich (62); 15. Tim Hamann (51); 16. Norman Helm (47); 17. Marco Feldmann (44); 18. Frederik Schulze (0)