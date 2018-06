Stefan Müller. (Udo Meissner)

Mörsen. Der SV Mörsen-Scharrendorf hat einen Nachfolger für den scheidenden Coach Friedhelm Famulla gefunden: Stefan Müller wird den Tabellendritten der Fußball-Kreisliga in der kommenden Saison trainieren, wie Spartenleiter Andreas Siegmann bestätigte.

"Wir freuen uns sehr, mit Stefan einen echten Fachmann für uns gewonnen zu haben", sagte Siegmann, der den Coach schon seit Jahrzehnten kennt und sich überzeugt zeigte, eine sehr gute Lösung gefunden zu haben. "Stefan gehört zu den Besten seiner Zunft. Er kennt den Kreis Diepholz und den Bezirk Hannover wie kein Zweiter. Er hat eine tolle Vita und lebt den Fußball genauso, wie wir ihn in Mörsen leben." Müllers Zusage gilt unabhängig davon, ob sein neuer Verein den Aufstieg in die Bezirksliga schafft oder nicht. Der SVMS liefert sich mit dem SV Bruchhausen-Vilsen ein Fernduell um Platz zwei. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird auch Müller vor Ort sein, wenn Mörsen um seine letzte Chance kämpft. Der Trainer wohnt in Eydelstedt, dort also, wo sein neuer Klub am Sonntag antreten muss. "Die Jungs haben den Aufstieg verdient", wird er dem SVMS – nicht ganz uneigennützig – die Daumen drücken.

Bis zum vergangenen Oktober trainierte Müller Mörsens Nachbarn SC Twistringen, ging dann aber nach mehr als drei Jahren im Amt. "Der Wagen kennt den Weg also noch", flachste er angesichts des quasi identischen Anfahrtsweges nach Mörsen. "Ich habe die letzten Monate ohne Fußball genossen, aber ich freue mich auch auf die neue Aufgabe. Die Vorfreude steigt bereits", sagte der Trainer, der unter anderem schon den BSV Rehden, den Barnstorfer SV, den SV Falke Steinfeld und den TSV Wetschen betreut hatte.

Müller zur Seite stehen wird Storven Bockhorn als spielender Co-Trainer, wie Siegmann erklärte. "Storven hat uns gegenüber deutlich gemacht, dass er nach seiner Laufbahn etwas in dieser Richtung machen will", sagte er. Bartosz Drozdowski, der diese Funktion sieben Jahre innehatte, wird dem SVMV als Spieler erhalten bleiben.