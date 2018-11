Traf per Foulelfmeter zum 2:0-Endstand: Mörsens Andre Nienaber (am Ball). (Kako)

Barnstorf. Dritter Sieg in Folge für den Fußball-Kreisligisten SV Mörsen-Scharrendorf: Beim 2:0 (1:0)-Auswärtserfolg gegen den Barnstorfer SV legten die Mannen von Trainer Stefan Müller einen starken Auftritt hin: „Die Mannschaft hat heute eine gute Leistung gezeigt. Sie hat das Spiel gut angenommen und am Ende verdient gewonnen“, lautete das Fazit des SVMS-Fußballchefs Andreas Siegmann nach der Begegnung.

Zwar war die Partie zu Beginn ausgeglichen, die Gäste aus Mörsen hatten aber mehr Spielanteile. So sorgte Storven Bockhorn in der achten Minute mit seinem Schuss aufs Tor erstmals für Gefahr. 14 Minuten waren gespielt, da folgte für die Gäste das 1:0. Serdar Uludasdemir setzte sich über die Außenbahn durch und schloss ins lange Eck ab. „Das war ein sehr schönes Tor“, lobte Siegmann den Angreifer, der im dritten Spiel in Serie erfolgreich war.

Mörsen blieb am Drücker und hatte kurz darauf bereits die nächste Möglichkeit durch Bastian Bösking, der mit seinem Kopfball das Tor allerdings verfehlte. Danach passierte erst einmal nicht viel und das Spiel wurde wieder etwas ausgeglichener. Zu ihren Gelegenheiten kamen die Gäste dennoch: Bockhorn und Niels Heuermann scheiterten mit ihren Aktionen entweder am Gegenspieler oder am BSV-Keeper Patrick Brüggemann. „Anhand der ganzen Chancen hätten wir eigentlich viel höher führen müssen“, sagte Siegmann.

Nach dem Seitenwechsel spielten die Barnstorfer mutiger und gelangten ab und an auch vor das Tor des SVMS-Keepers Marcel Bavendiek, der seinen Kasten aber sauber hielt. „Die Möglichkeiten für Barnstorf waren zwar da, so richtig auf die Probe gestellt haben sie uns aber nicht“, verriet Siegmann. In der 71. Minute erhielten die Gäste einen Elfmeter, Verursacher Luca Biskup sah vom Schiedsrichter Ole Scharf zudem die Rote Karte. Andre Nienaber trat zum Strafstoß an und traf 2:0. Danach verpassten es die Mörsener, das Ergebnis noch weiter hin die Höhe zu schrauben.

„Ein Kompliment an die gesamte Mannschaft. Wir mussten auf vier Stammspieler verzichten und die Jungs haben trotzdem eine sehr gute Leistung gezeigt“, war Siegmann sehr zufrieden mit dem Auftritt des SVMS, der sich von den unteren Tabellenregionen mittlerweile deutlich abgesetzt hat. „Wir freuen uns jetzt auf unser letztes Heimspiel und wollen dort natürlich auch punkten“, blickte Siegmann bereits auf den kommenden Sonntag und die Partie gegen Holzhausen-Bahrenborstel voraus.