Jenno Bülders (links) traf im Hinspiel für seinen TV Stuhr zum 1:0. (Jonas Kako)

An die Hinrundenpartie gegen den TSV Pattensen kann sich Christian Meyer, Coach des Fußball-Landesligisten TV Stuhr, noch gut erinnern: „Es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Wir haben gut mithalten können und mit dem 1:1 sogar einen Punkt rausgeschlagen“, erzählt er. Jenno Bülders erzielte damals den Treffer in der 38. Minute.

Einen ähnlichen Verlauf erhofft sich das TVS-Trainerduo um Meyer und Stephan Stindt auch im Rückspiel. Doch die Gegner aus Pattensen befinden sich momentan in einer sehr guten Form. Während sie in der Hinrunde lediglich 16 Punkte aus 15 Spielen holten, zeigen sie in der Rückserie ein ganz anderes Gesicht. Der Beleg: 23 Punkte aus zwölf Spielen. Diese Entwicklung hat auch Meyer beobachtet: „Sie befinden sich momentan in einer sehr guten Verfassung. Sie haben in der Winterpause zwar keine Neuzugänge erhalten, scheinbar hat der Trainerwechsel in ihnen aber etwas bewirkt“, vermutet der TVS-Trainer.

Stuhr ist zuversichtlich

Chancenlos sieht Meyer seine Stuhrer aber nicht. Trotz der 1:4-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen den Heesseler SV habe seine Mannschaft ebenfalls Fortschritte gemacht. „Das mag jetzt zwar blöd klingen, aber so schlecht waren wir gegen Heessel nicht“, betont Meyer und fügt hinzu: „Unser Kombinationsspiel hat gut funktioniert. Wir konnten den Ball in unseren Reihen halten und auch das Passspiel war völlig in Ordnung.“ Und auch wenn der Abstieg so gut wie feststeht, gehen die Stuhrer zuversichtlich in die Partie, auch wenn ihnen einige Akteure an diesem Sonntag (Anpfiff: 15 Uhr) nicht zur Verfügung stehen werden. Jan-Hendrik Schwirz, Tobias Keunecke, Jannik Troue und Michel Iffländer (alle verletzt) werden nicht mit nach Pattensen fahren.