Der SC Weyhe darf aller Voraussicht nach in der nächsten Saison in der Landesliga jubeln. (Braunschädel)

Mitte Mai hatten sich 89,5 Prozent der Bremer Fußballvereine für einen Abbruch der Saison 2019/20 ausgesprochen. Nun ist es offiziell: Beim außerordentlichen Verbandstag des Bremer Fußball-Verbandes (BFV) wurde dem Wunsch der Klubs nun nachgegangen. Aufgrund der Corona-Pandemie hat der BFV nun den Abbruch der Saison und deren Wertung beschlossen. Demnach wird die Saison in sämtlichen BFV-Spielklassen mit Ausnahme der Landespokalwettbewerbe der Herren, Frauen und A-Junioren abgebrochen. Im Herren- und Frauenbereich sowie bei den noch nicht beendeten Futsal-Ligen der Junioren wird der Tabellenstand nach den zuletzt ausgetragenen Spielen gewertet. Ein auf zwei Nachkommastellen genau errechneter Quotient aus Punkten pro Spiel bestimmt den Tabellenstand. Ergibt sich hierbei ein gleicher Quotient für zwei oder mehr Mannschaften, entscheidet gemäß der BFV-Spielordnung zunächst die Tordifferenz, dann die Anzahl der mehr erzielten Tore über den Tabellenstand. Es gibt unabhängig von den Abschlusstabellen in der Saison 2019/2020 keine sportlichen Absteiger.

Über den Saisonabbruch kann sich wohl insbesondere der SC Weyhe freuen. Der Grund: Da der Bremen-Liga-Meister FC Oberneuland direkt in die aufgestockte Regionalliga aufsteigt und somit keine Relegationsspiele bestreiten muss, dürfen aus der Landesliga drei statt der bisher vorgesehenen zwei Teams aufsteigen. Das gilt auch für die Bezirksliga. Drei statt zwei Mannschaften steigen in die Landesliga auf. Und das trifft dann eben auf den SC Weyhe zu. Daran ändert auch die Quotientenregelung nichts. Mit einem Quotientenwert von 2,06 stehen die Grün-Weißen in der Abschlusstabelle auf dem dritten Platz. „Wir haben zwar noch keine endgültige Information vom Verband bekommen. Eine schriftliche Bestätigung erwarten wir in den nächsten Tagen“, sagt Weyhes Spartenleiter Cord Landwehr. „Aber wir gehen davon aus, dass wir aufsteigen werden. Das ist nur noch eine reine Formsache.“

Zweite Herren geht in Kreisliga hoch

Davon geht auch Dennis Lingnau aus, der zusammen mit Harald Meyer die erste Herren trainiert. „Wir planen für die Landesliga. Und freuen uns jetzt schon auf die neue Herausforderung“, betont der Coach. Eine weitere freudige Nachricht: Der Kader des SC Weyhe wird so zusammenbleiben. Auch mit möglichen Neuzugängen befinden sich die Grün-Weißen schon in Gesprächen. „Jetzt herrscht endlich Klarheit, was die Liga betrifft. Natürlich wird das kein Selbstläufer in der Landesliga, aber ich sehe uns auf alle Fälle ganz gut aufgestellt“, unterstreicht Lingnau.

Und dabei wird aller Voraussicht nach nicht nur die erste Herren aufsteigen, sondern auch die Reserve. Durch die Quotientenregelung rutscht der SC Weyhe II in der Kreisliga B zwar von dem ersten auf den dritten Platz, steigt aber trotzdem in die Kreisliga A auf – weil auch hier ein zusätzlicher Startplatz in der höheren Spielklasse frei wird. „Wir sind überglücklich über die beiden Aufstiege, hätten es aber gerne natürlich lieber spielerisch als am grünen Tisch geschafft“, gibt Landwehr zu. Doch wann die neue Spielzeit genau beginnen wird, ist noch nicht klar.

Beschlossen dagegen ist, dass bei den Spielen der Junioren und Juniorinnen die Abschlusstabelle der Winterrunde 2019 als Abschlusstabelle der Saison 2019/2020 gewertet wird. Die Staffeleinteilungen der Sommerrunde 2020 soll den für den Spielbetrieb der jeweiligen Spielklassen zuständigen BFV-Gremien als Grundlage für die Staffeleinteilungen der kommenden Saison dienen. Hinsichtlich des Lotto-Pokals der Herren trifft der BFV-Beirat in Absprache mit den Behörden und den betroffenen Vereinen eine Regelung zur Durchführung der ausstehenden Spiele. Sollte eine Durchführung aus Infektionsschutzgründen unmöglich sein, beschließt der BFV-Beirat über die Beendigung des Wettbewerbs und über die Teilnahme am DFB-Pokal.

Auch mit den Wechselmodalitäten beschäftigte sich der außerordentliche Verbandstag. Gemäß der BFV-Spielordnung könnte ein Spieler ohne Einhaltung einer Wartefrist den Verein wechseln, wenn er sechs Monate lang kein Spiel bestritten hat. Eine durch die Corona-Pandemie verursachte Spielpause kann möglicherweise zu einer solchen sechsmonatigen Nichtteilnahme am Spielbetrieb führen. Um die Vereine vor dieser Auswirkung zu schützen, läuft diese sechsmonatige Frist nicht, solange aufgrund höherer Gewalt ein tatsächlicher Spielbetrieb unmöglich ist. „Wir haben als Verband von Beginn an sehr transparent die unterschiedlichen Varianten dargestellt und auf einen engen Austausch mit den Vereinen gesetzt. Ich danke allen für die sehr sachliche und konstruktive Diskussion“, sagte BFV-Präsident Björn Fecker. „Das Ergebnis ist mehr als deutlich. Nun ist es unsere Aufgabe, den Spielbetrieb für den Neustart zu planen, von dem wir heute noch nicht wissen, wann er sein wird. Klar ist aber: Die Vorfreude auf diesen Zeitpunkt ist bei allen Aktiven und Ehrenamtlichen hoch.“