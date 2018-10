Kampf war Trumpf: Seckenhausens Eike Claas Müller setzt in dieser Szene gegen Bassums Wilke Kluge zur Grätsche an. (Thorin Mentrup)

Seckenhausen. Sie grätschten, sie kämpften, sie warfen sich in jeden Schuss: Die Bezirksliga-Fußballer der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst zeigten im Heimspiel gegen den TSV Bassum genau das, was man erwarten durfte. Am Ende wurden sie dafür mit einem Zähler belohnt. Für die Gastgeber um Trainer Dirk Hofmann war das 0:0-Unentschieden ein wichtiger Punkt im Kampf gegen den Abstieg, und auch Torsten Klein, Trainer der Lindenstädter, konnte mit dem Resultat leben – wenn auch mit einer Einschränkung: „Aufgrund unserer Chancen in der ersten Hälfte ist ein Punkt fast zu wenig.“

In den ersten 45 Minuten der Partie hatten die Gäste einige Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Der erste Treffer wäre laut Klein ein ganz entscheidender gewesen – besonders in Seckenhausen. „Wer das erste Tor gemacht hätte, hätte das Spiel auch gewonnen“, zeigte er sich überzeugt. Die besseren Gelegenheiten dazu hatten die Bassumer, die in der ersten Minute den ersten gefährlichen Abschluss durch Manka Madun verzeichneten. Der junge Stürmer verzog jedoch um einen guten Meter. Auf der anderen Seite hätte die TSG in Führung gehen müssen: Bassums Schlussmann Dominik Overmeyer war bereits geschlagen, doch Felix Marschall scheiterte an Patrik Remmerts Abwehrbein. Einen Knipser vermissten Hofmann und Co. nicht zum ersten Mal in dieser Saison (2.).

Den Gästen erging es da nicht anders. Sie hatten deutliche Vorteile in Sachen Ballbesitz und spielten vor allem im ersten Durchgang mit der nötigen Geduld, die es brauchte, um im dichten Abwehrverbund der kampfstarken und robusten Gastgeber Lücken zu finden. Als Madun seinen Fuß in einen Freistoß von Tobias Cordes hielt, fehlte nicht viel zur Führung (15.). Wenn die Bassumer die TSG ins Laufen brachten, dann wurde es auch gefährlich, so etwa durch Alexander Pestkowskis Linksschuss, den Torhüter Maurice Lutterklas entschärfte (23.), oder Remmerts Abschluss, der knapp am Tor vorbeisauste (25.). Kurz darauf kam Pestkowski nach einem Madun-Zuspiel erneut zum Abschluss, doch wieder war Lutterklas zur Stelle (31.). „In dieser Phase hätten wir ein Tor machen müssen“, trauerte Klein den vergebenen Chancen nach, wobei die glasklaren Möglichkeiten im Strafraum eher Mangelware waren.

Drescher vergibt die Konterchance

Die TSG hielt sich offensiv zurück, setzte erst einmal darauf, sicher zu stehen. Das gelang ihr auch größtenteils, vor allem im zweiten Durchgang. „Kämpferisch war das wieder eine Top-Leistung“, lobte Hofmann seine Elf, die nach dem Seitenwechsel nichts mehr zuließ. Das erkannte auch Klein: „Uns haben nach der Pause richtige Hochkaräter gefehlt“, bemängelte er. Seine Mannschaft biss sich die Zähne an der TSG aus. Seckenhausen verteidigte den TSV mürbe. „Wir haben so viele Schüsse von ihnen abgeblockt. Die Jungs haben sich in alles reingeworfen“, freute sich Hofmann. Auch etliche Freistöße und Eckbälle der Gäste blieben ohne jeden Ertrag. Stattdessen öffneten die Bassumer, die im unbedingten Willen, das Spiel für sich zu entscheiden, etwas ungeduldiger wurden und vermehrt auf lange Bälle setzten, nun Räume für Konter. „Das war gefährlich, denn darauf hat Seckenhausen nur gewartet“, verdeutlichte Klein, dass seine Elf auf der Hut sein musste. Ein paarmal bot sich den Seckenhausern die Gelegenheit, schnell umzuschalten. „Manchmal haben wir es zu kompliziert ausgespielt“, haderte Hofmann, der wusste: „Offensiv fällt es uns nicht leicht in dieser Saison.“ Einmal aber machte seine Mannschaft fast alles richtig: Arne Budelmann schickte Moritz Drescher auf die Reise, der jedoch verzog (71.).

Sowohl Hofmann als auch Klein freuten sich darüber, dass ihre Mannschaften ohne Gegentor geblieben waren. „Uns tut das gut“, wusste Hofmann, dass sich seine Elf weiter jeden einzelnen Punkt ganz hart erarbeiten muss. Klein musste angesichts der zweiten Hälfte, in der die Bassumer zu harmlos waren, mit dem einen Zähler ebenfalls zufrieden sein und gewann diesem auch etwas Positives ab: „Wir haben den Abstand nach unten gewahrt. Das war das Minimalziel. Jetzt wollen wir in der nächsten Woche gegen Kirchdorf die Punkte bei uns behalten.“