Horst Heggemeier (links) und Wolfgang Mechau stellten die Pläne für die Bremen-Liga des TC 71 Weyhe vor. (Karsten Klama)

Melchiorshausen. Padel ist einzigartig – und die Anlage des TC 71 Weyhe am Melchiorshauser Bollmannsdamm ohnehin. Weit und breit findet sich in der Region kein anderer Platz. Beim TC 71 wissen sie um ihre Sonderstellung, die es in ihrer Sportart, die eine Mischung aus Tennis und Squash darstellt, allerdings auch nicht allzu leicht macht. Um Padel noch weiter bekannt zu machen und dem Spiel eine größere Plattform zu bieten, ruft der Verein eine Bremen-Liga ins Leben. Das interne Ranglistenturnier wird im Februar durchstarten, wie Wolfgang Mechau und Horst Heggemeier bestätigten. Das Vorbild zu diesem geordneten Spielbetrieb stammt aus einer Rhein-Metropole.

Die sogenannte Köln-Liga ist das Modell, an dem sich die Weyher orientieren. In der Stadt am Rhein spielen auf der nach eigenen Angaben größten Anlage Deutschlands mittlerweile rund 60 Aktive im Ligabetrieb, wie ein Blick auf das Ranking verrät – eine stolze Zahl, die das Potenzial der Randsportart auf dem 20 Meter langen, zehn Meter breiten und von Glaswänden umgebenenen Spielfeld zeigt. Auf diese Menge an Mitspielern wird die Bremen-Liga nicht kommen, aber mit 28 Padelcracks, alle im Weyher Verein, ist das Teilnehmerfeld für die Premiere sehr gut gefüllt. „Im Februar werden die Spiele beginnen“, kündigt Heggemeier an. Dann, das steht bereits fest, wird auf der Anlage am Bollmannsdamm, die die Gemeinde mit einem neuen Pflaster und neuen Parkplätzen ordentlich aufgehübscht hat, das ganze Jahr über jede Menge los sein. Bisher fanden dort in der jüngeren Vergangenheit meist Turniere statt: 2017 waren zehn Teams dabei, 2018 neun, unter anderem mit Holger Gehrke, dem ehemaligen Bundesliga-Torwart des FC Schalke 04. „Viele berühmte Menschen haben Padel für sich entdeckt“, verrät Mechau und verweist auf unter anderem Andi Möller (ehemals Schalke und Dortmund) und den jetzigen Leiter der Dortmunder Lizenzspielerabteilung Sebastian Kehl. Auch Werder Bremens Schwede Felix Beijmo hat sich als begeisterter Padelspieler geoutet. In Melchiorshausen könnte er quasi vor der Haustür spielen.

Doch auch der TC 71 Weyhe um den Vorsitzenden Alexander Schwarz hat sich mit Blick aufs Padel-Tennis gemacht. Mit Maren Tiedjen und Gerhard Diel hat der Verein zwei Nationalspieler in seinen Reihen. Rund 35 aktive Spieler gibt es laut Mechau und Heggemeier. Beide hoffen auf noch mehr Sportbegeisterte, die zum Schläger greifen. „Der Sport wächst überall sehr schnell, ob in Spanien, aber auch in Finnland und Schweden“, weiß Heggemeier, der – wie so viele andere auch – über Tennis zum Padel gekommen ist. „Padel ist ein moderner Sport“, findet er. Dank der Glaswände sei das Spiel kurzweiliger als Tennis. Das sei in der heutigen Zeit ein wichtiger Punkt, um Nachwuchs zu gewinnen. Allerdings sei die Begeisterung in Deutschland nicht so groß. Dabei ist das Interesse da, wie Mechau deutlich macht: „Wenn Jugendfußballspiele in Melchiorshausen stattfinden, dann schauen die Kinder oft bei uns zu und staunen, wie spannend Padel ist.“

Mit der Bremen-Liga lösen die Weyher ein Problem, das dazu beiträgt, dass Padel nur langsam wächst: Es gibt keinen Punktspielbetrieb. „Dadurch ist das Interesse auch in den Medien nicht so groß“, weiß Heggemeier. Wenn die Bremen-Liga in Kürze Fahrt aufnimmt, dann wird ein geregelter Spielbetrieb etabliert: In sieben Gruppen werden jeweils vier Spieler antreten und mit jedem Gruppenmitglied mal ein Team bilden, denn im Padel wird in der Regel im Doppel gespielt. Die Ergebnisse entscheiden am Ende über Meisterschaft, Auf- und Abstieg. Wer stark ist, wechselt die Gruppe nach oben, wer weniger erfolgreich ist, muss eine Klasse tiefer starten. Zwei Monate sind für die ersten Entscheidungen angesetzt. Die Spielstärken sortieren sich mit der Zeit also automatisch und ermöglichen Duelle auf demselben Niveau. „In Köln kommt das sehr gut an und bei uns ist die Vorfreude ebenfalls groß“, blickt Mechau gespannt voraus. Der Auftakt der Bremen-Liga könnte der Aufschlag zu einer neuen Padel-Zeitrechnung in der Region sein.