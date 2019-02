Bereit für hohe, aber vor allem weite Sprünge ist Carolin Evers: Das hat die LC-Hansa-Athletin in Hannover eindrucksvoll unter Beweis gestellt. (Christiane Golenia)

Klaus Lange brachte es auf den Punkt: „Diese Ergebnisse machen Appetit auf die Sommersaison“, schrieb der Leichtathletikabteilungsleiter des FTSV Jahn Brinkum über das Abschneiden seiner Talente beim U12-Schülersportfest in Hannover. Doch auch die Nachwuchssportler des TSV Asendorf und der LC Hansa Stuhr wussten in der niedersächsischen Landeshauptstadt zu überzeugen.

Schon die Starterfelder waren beeindruckend: Asendorfs Trainerin Ute Schröder berichtete von teilweise 60 und mehr Talenten je Disziplin. Dementsprechend groß war die Konkurrenz. Doch die hiesigen Athleten wussten sich zu behaupten. Der FTSV um die Trainer Tamara Boyce und Klaus Lange freute sich zum Beispiel für Neuzugang Kilian Look (M10), der über 50 Meter in 8,43 Sekunden auf Platz neun sprintete und mit 3,63 Metern im Weitsprung Rang vier erreichte. „Über 800 Meter wurde er sogar Dritter in sehr guten 2:56,80 Minuten. Hier ist in Zukunft noch einiges zu erwarten“, so Lange. Auch Dimitrij Reinhard startete in allen drei Disziplinen und zeigte gute Leistungen. Arve Hoffmann (W11) überzeugte mit 8,30 Sekunden über 50 Meter, 3,56 Metern im Weitsprung und 2:56,05 Minuten und Rang sieben über 800 Meter. Bei der W10-Gruppe startete Anna-Lena Gyurcsik über 50 und 800 Meter und im Weitsprung. In letztgenannter Disziplin erreichte sie mit 3,65 Meter als Siebte ihre beste Platzierung. Auch Zoe Budelmann (50 m: 9,35 sec; 800 m: 3:20,88 min; Weit: 2,73 m) vertrat den FTSV.

Ein Ausrufezeichen setzte die 4x50-Meter-Staffel der W11: Sara Bräuer, Bente Gruber, Friederike Pieper und Melissa Beermann belegten in 31,80 Sekunden Rang zwei. Bräuer wurde bei 62 Teilnehmerinnen über 50 Metern in 7,85 Sekunden ebenfalls Zweite. Auch Pieper schaffte über 800 Meter in 3:03,76 Minuten eine Top-Ten-Zeit.

Rundum positiv fiel Ute Schröders Fazit aus: „Fast alle Asendorfer Leichtathleten erzielten neue Bestleistungen oder kamen knapp an diese heran“, berichtete sie. Lynn Michelmann steigerte sich im 50-Meter-Vorlauf auf 7,82 Sekunden und beendete das A-Finale zeitgleich mit der Stuhrerin Carolin Evers und der Brinkumerin Sara Bräuer auf Rang vier. Im Weitsprung erreichte sie 4,13 Meter und wurde Zweite. Yfke Nordmeyer (50 m: 8,46 sec; Weit 3,46 m, 800 m: 3:21,75), Angelina Kahl (50 m: 8,64 sec, Weit: 3,50 m) und Leila Ehlers, die jüngste der TSV-Truppe (50 m: 8,68 sec; Weitsprung: 2,97 m; 800 m: 3:32,46 min), komplettierten das Mädchen-Team. In der Staffel erreichte das Quartett den ersten Platz im Vorlauf und belegte im Finale in 32,64 Sekunden Rang sechs. Bei den Jungen starteten für den TSV Johannes Meyer (50 m: 8,50 sec; Weit; 3,40 m; 800 m: 3:03,63 min) und Maximo Hesse (50 m: 8,86 sec; Weit: 3,31 m).

Der LC Hansa Stuhr war in Hannover durch Madita Heidemann (W10), Carolin Evers und Nuria Boßmann Otero (beide W11) vertreten. Heidemann sprang mit 3,84 Metern auf Platz zwei und freute sich im B-Endlauf des 50-Meter-Sprints (8,40 sec) über Rang drei. Für Boßmann Otero lief es laut Leichtathletik-Chef Berthold Buchwald nicht rund – zumindest nicht im 50-Meter-Sprint, dessen Vorlauf sie nach 8,42 Sekunden beendete. Dafür war sie im Weitsprung umso stärker: Den Wettkampf schloss sie mit Bestleistung von 3,21 Metern ab.

Carolin Evers überragt

Ins Schwärmen geriet Buchwald mit Blick auf die Leistungen von Carolin Evers. „Beim Weitsprung zollten ihr die umstehenden Trainer Beifall. Sie hat eine perfekte Technik und ein ungewöhnliches Sprungvermögen“, berichtete er. Evers eröffnete den Wettbewerb mit 4,30 Metern und katapultierte sich im sechsten Versuch dann sogar auf 4,40 Meter – so weit sprang am gesamten Wettkampftag kein anderes Talent, auch nicht in der Jungenkonkurrenz. Auch im Sprint war Evers stark und wurde im A-Endlauf Dritte – die Entscheidung fiel erst nach Auswertung der Tausendstelsekunden.