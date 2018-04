Das A-Team des TSC Hansa Syke erreichte nicht ganz die Spitze in Bremerhaven, mischte aber ganz vorne mit und zeigte damit die richtige Reaktion nach dem vierten Platz zuletzt in Bremen. (Anciferov)

Nienburg/Bremerhaven/Syke. Mit ganz unterschiedlichen Erwartungen sind die Tänzerinnen und Tänzer des TSC Hansa Syke zu ihren Oberliga- und Landesliga-Turnieren im Lateintanz gefahren. Sowohl die erste Mannschaft als auch die zweite, die mit dem TSZ Delmenhorst eine Formationsgemeinschaft bildet, erreichten ihre Ziele.

Oberliga Nord Latein: Nach Rang vier in Bremen hatten die Syker fünf Wochen Zeit, um an sich zu arbeiten und beim dritten Saisonturnier in Bremerhaven wieder anzugreifen. Der Teamzusammenhalt und die Power – in diesen Bereichen wollte der TSC wieder punkten. Die Resultate der Trainingsarbeit waren schon in der Vorrunde zu sehen, der Einzug ins große Finale gelang souverän. „Im Finale hieß es dann, noch einmal eine Schippe draufzulegen und anzugreifen, was uns als Mannschaft durchaus gelungen ist“, war Teamkapitän Lars Minnemann zufrieden.

Auch dieses Mal reichte es für die Syker nicht, um an die Spitze zu tanzen. Dennoch verbesserte sich die Mannschaft und freute sich über einen geteilten zweiten Platz. Der TSC erhielt die gleiche Wertung wie das 1. Tanzsportzentrum im Turn-Klubb zu Hannover. „Ziel ist es jetzt, für die kommenden Turniere weiter an uns zu arbeiten, unseren zweiten Platz zu festigen und oben anzugreifen“, so Minnemann. Weiter geht es für die Syker am 6. Mai in Kiel.

Landesliga Nord A Latein: Die Nachwuchsförderung stand für die FG TSC Hansa Syke/TSZ Delmenhorst beim vierten Turnier in Nienburg im Vordergrund. Gleich sechs Tänzerinnen und Tänzer kamen zu ihrem ersten Einsatz. „Wir haben die vergangenen Wochen genutzt, um uns als gesamtes Team weiterzuentwickeln. Da dürfen natürlich auch die bisherigen Ersatzleute nicht zu kurz kommen“, sagte Trainerin Friederike Evers-Ellerbruch. Es wurde viel individuell mit den einzelnen Paaren und Tänzern gearbeitet. Auch Fitness- und Techniktraining standen auf dem Trainingsplan, um sich auf die Herausforderungen mit der neuen Aufstellung vorzubereiten. Etwas holprig verlief der erste Durchgang, dennoch schaffte es die FG ins große Finale. Die Freude darüber war der Mannschaft anzumerken, denn der Auftritt im Finaldurchgang war deutlich besser als in der Vorrunde, obwohl eine Tänzerin spontan auf eine für sie fremde Position wechseln musste. Am Ende erkämpfte sich die Mannschaft den vierten Platz. „Es ist zwar nicht ganz das, was Philipp Hanenkamp (Cheftrainer, d. Red.) und ich uns gewünscht haben, aber unter diesen Voraussetzungen ist es eine zufriedenstellende Platzierung“, analysierte Evers-Ellerbruch. Im Gesamklassement rückte die FG auf Rang drei vor. „Wir sind stolz auf unsere Trainer und die gesamte Mannschaft, dass das Konzept der Formationsgemeinschaft aufzugehen scheint. Trotz der starken Gruppe sind wir auch mit unseren Ersatztänzerinnen und -tänzern, die noch nicht so viel Erfahrung gesammelt haben, durchaus konkurrenzfähig“, freute sich TSC-Pressewartin Katrin Haverkamp. Am ersten Mai-Wochenende geht es zum finalen Saisonturnier nach Kiel.