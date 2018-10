Der Reiternachwuchs steht am 3. Oktober in Heiligenfelde im Fokus. (RV Heiligenfelde)

Heiligenfelde. An diesem Mittwoch lädt der Reitverein Heiligenfelde ab 10 Uhr zu seinem Reitertag in die Reithalle an der Hannoverschen Straße 30 in Heiligenfelde ein. An diesem Tag können alle Kinder und Jugendliche aus den Reitvereinen Engeln, Kleinenborstel und Heiligenfelde aus den Jahrgängen 2015 bis 2000 Turnierluft schnuppern.

Voraussetzung ist, dass die Kinder und Jugendlichen nicht regelmäßig auf Turnieren starten sowie keine Platzierungen in höheren Wettbewerben vorweisen können. Sie sollen die Chance erhalten, ihren Leistungsstand abzufragen, um dann auf einem richtigen Turnier zu starten oder einfach einen Einblick in die Atmosphäre einer solchen Veranstaltung zu bekommen. Als Richterin wurde erneut Katrin Behling vom RFV Wechold-Martfeld eingeladen. Sie wird die Bewertungen in den acht Prüfungen von der Führzügelklasse bis hin zum Dressur- sowie Springwettbewerb der Klasse E übernehmen. Der Spaß steht beim Turnier laut Veranstalterangaben im Vordergrund. Jeder Teilnehmer erhält eine Schleife und einen Preis. Die Zufahrt zur Halle ist trotz der Baustelle auf der B6 gewährleistet.