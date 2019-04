In einem Spiel auf schwachem Bezirksliganiveau musste sich die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst bei der SG Diepholz mit 1:3 (0:1) geschlagen geben. Klare Worte fand nach dem Spiel TSG-Trainer André Schmitz: „Das war Not gegen Elend. Wenn wir gegen eine keinesfalls starke Diepholzer Mannschaft nichts Zählbares mitnehmen, wird es natürlich ganz schwer.“

Dabei kam sein Team gut in die Partie. Durch ein frühes Anlaufen wurden Ballgewinne erzielt. Doch genau daraus konnten die Gäste dann kein Kapital schlagen. Einen Dämpfer versetzte SG-Spieler Daniel Lembcke dem Kontrahenten, als er einen Freistoß an der Mauer vorbei zum 1:0 ins Tor zirkelte (25.).

Halil Akbas entscheidet die Partie

Für den zweiten Spielabschnitt stellte André Schmitz auf die Dreierkette um, um im Zentrum mehr Kompaktheit zu erreichen. Die Platzherren legten dennoch das 2:0 nach, als Halil Akbas nach einem Freistoß an den Ball kam und per Pike traf (60.). Mit dem Tor zum 3:0 durch den zweiten Treffer Akbas´ war die Partie dann endgültig entschieden (78.). Für den Ehrentreffer sorgte Moritz Drescher. Eine Flanke von der rechten Seite nahm Drescher an und schob den Ball ins kurze Eck (82.).

In der kommenden Woche wird er seinem Team aufgrund seiner fünften gelben Karte allerdings fehlen. „Das passte dann natürlich auch noch zum Tag. Enttäuschend, dass wir uns durchs Pressing Bälle erobern, dann aber überhaupt keine Ideen haben, was wir damit anstellen sollen“, erklärte André Schmitz nach der Partie.