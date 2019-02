Hat bei den Landesmeisterschaften gezeigt, dass sie sich momentan in Höchstform befindet: Anna-Lena Freese vom FTSV Jahn Brinkum. (Ralf Görlitz)

Brinkum. Bei den Landesmeisterschaften in Hannover hat Anna-Lena Freese ihre Form bereits nachgewiesen. Auf der Strecke von 60 Metern benötigte die Sprinterin 7,39 Sekunden – persönliche Bestleistung. Es folgten Applaus und etliche Umarmungen der Konkurrentinnen. Der nächste Schritt wären die Norddeutschen Meisterschaften an diesem Wochenende in Neubrandburg, doch die 24-Jährige vom FTSV Jahn Brinkum wird dort nicht antreten. „Ich habe eine Einladung für das Internationale Hallen-Meeting erhalten und werde dort an den Start gehen“, sagt Freese.

Circa 100 Teilnehmer aus ganz Europa werden am 10. Februar beim 21. Internationalen Leichtathletik Hallen-Meeting in Chemnitz teilnehmen, unter anderem auch Freese, die auf der 60-Meter-Strecke ihre Leistung verbessern möchte. „Ich hoffe, dass ich noch einen Tick schneller bin“, sagt sie hoffnungsvoll. Die Woche darauf steht für die 24-Jährige die nächste Herausforderung an: die Deutschen Hallenmeisterschaften. Der Vergleichswettkampf findet am 16. und 17 Februar in Leipzig statt. Freese wähnt sich hierfür in guter Form, immerhin ist sie mittlerweile seit mehr als zwei Jahren verletzungsfrei und konnte sich über einen längeren Zeitraum optimal auf die Wettkämpfe vorbereiten. „Bisher bin ich relativ zufrieden mit meiner Leistung, vor allem im 60-Meter-Sprint. Außerdem ist das nicht meine erste DM. Ich weiß ungefähr, was mich erwartet“, sagt die Athletin vom FTSV Jahn Brinkum.

An ihrem Training möchten sie und Trainer Björn Stenzel nichts ändern: „Wir fahren das Gerüst so weiter, wie wir es auch während der Hallensaison gemacht haben“, berichtet die 24-Jährige, die an diesem Wochenende eine sportliche Pause einlegen wird. „Die freie Zeit werde ich auf jeden Fall genießen“, sagt Freese mit einem Lächeln im Gesicht.