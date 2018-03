Dreispringerin Neele Eckhardt tritt in Hamburg als Titelfavoritin an. (BEAUTIFUL SPORTS/Peter Weber, imago/Beautiful Sports)

Landkreis Diepholz. Bei den Landesmeisterschaften haben sie ihre Form bereits nachgewiesen, nun steht für die Leichtathleten aus der Region die nächste Herausforderung auf dem Programm: die Norddeutschen Meisterschaften. Der Vergleichswettkampf für die Verbände Berlin, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Brandenburg findet an diesem Wochenende in der Leichtathletikhalle in Hamburg statt.

Als Titelfavoritin tritt Neele Eckhardt (LG Göttingen) im Dreisprung an. Die gebürtige Asendorferin ist mit einer Bestleistung von 14,35 Metern an Position eins gesetzt. „Ich möchte gewinnen“, sagt die Sportsoldatin selbstbewusst, wichtiger sei jedoch, die aktuelle Form zu bestätigen: „Eine Steigerung der Saisonbestleistung wäre schön, also 14 Meter.“ Sofern es keine ganz großen Überraschungen gibt, dürfte sie jedoch unangefochten die Spitzenposition einnehmen. Mit ihren 13,95 Metern bei den Landesmeisterschaften in Hannover ist Eckhardt der an zwei gesetzten Birte Damerius (TSV Rudow, 13,69 Meter) weit voraus, sie brachte es zuletzt auf 13,23 Meter.

Hansa-Talent Jannick Voß könnte im Stabhochsprung eine neue persönliche Bestmarke aufstellen. (Ralf Görlitz)

Auch wenn Neele Eckhardt sich in guter Form wähnt, musste sie kurzfristig eine „alternative Vorbereitung“ absolvieren. Warum? „Mir ist eine Hantelscheibe auf den Fuß gefallen“, erzählt sie. Beim Abbau sei sie unkonzentriert gewesen, und so fiel das Gewicht von 2,5 Kilogramm aus rund anderthalb Metern Höhe herunter. „Es schränkt mich aber nicht ein“, betont die Dreispringerin, „ich habe Glück gehabt.“

Richtung Bestform

Auf einen längeren verletzungsbedingten Ausfall im vergangenen Jahr blickt Anna-Lena Freese (FTSV Jahn Brinkum) zurück. Doch die Sprinterin knüpft allmählich wieder an ihre Bestform aus dem Jahr 2015 an. Auf der 60-Meter-Strecke brillierte sie zuletzt in Hannover mit einer Zeit von 7,47 Sekunden und ist damit nicht mehr weit von ihrer Bestleistung (7,42 sec.) entfernt. Das bescherte ihr Platz 13 der aktuellen Hallen-Jahresbestenliste. Mit ihrer vorjährigen Saisonbestleistung von 7,43 Sekunden ist Freese – so wie Eckhardt – an Position eins gesetzt, allerdings ist die Spitzengruppe hier enger beisammen.

Ohne große Titelchancen tritt dagegen Louis Knüpling (TSV Asendorf) in gleich drei Disziplinen an. Chancen auf die Deutschen Hallen-Meisterschaften in zwei Wochen in Dortmund rechnet er sich dennoch aus: 15 Meter müsste er dafür im Dreisprung schaffen. Seine 14,06 Meter in Hannover (Knüpling: „Das war nicht sonderlich gut“) und seine Saisonbestleistung von 14,64 Metern reichen dafür noch nicht aus, doch hat er die erforderliche Marke in der Vergangenheit bereits geknackt. „Das müsste möglich sein“, sagt er deshalb – in der Hoffnung, dass er starten kann. Denn Fersenprobleme, auch eine Ursache für das schwächere Abschneiden bei den Landesmeisterschaften, machen ihm nach wie vor zu schaffen. Sollte eine Teilnahme am Dreisprung nicht möglich sein, würde Knüpling auf die 200-Meter-Strecke ausweichen, für die er mit 22,14 Sekunden gemeldet ist. Fest eingeplant ist der 60-Meter-Lauf, hier hat er Anfang dieses Jahres in 7,13 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit hingelegt. „Die würde ich gerne verbessern. Das Zwischenfinale ist machbar, das Finale wird aber schwer. Die Konkurrenz ist stark“, weiß Knüpling. Die DM-Norm liegt bei 6,95 Sekunden, eine 7,00 Sekunden strebe er nun an.

Gerade erst eine neue Bestleistung hat Jannick Voß (LC Hansa Stuhr) im Stabhochsprung aufgestellt. Bei den U20-Landesmeisterschaften in Hannover kam er auf 4,20 Meter. „Mit Glück legt er noch einmal zehn Zentimeter drauf. Er hatte bei 4,20 Meter gute Versuche“, sagt Berthold Buchwald als Verantwortlicher des Hansa-Nachwuchses. Doch unabhängig von der persönlichen Leistung erachtet er die Norddeutsche Meisterschaft als wertvoll: „Jeder Wettkampf bringt Erfahrung und Sicherheit.“ Zwar hätte Buchwald gerne noch mehr Talente ins Rennen geschickt, doch Elvio Kremming, Lasse Pixberg und Lea Jerkovic kommen erst am Wochenende aus der Ski-Freizeit zurück und müssen in Hamburg deshalb aussetzen. Für Kremming und Pixberg geht es dafür eine Woche später zum ersten Hallen-Siebenkampf nach Elbstadt.

Als fünfte Teilnehmerin geht Kim-Michelle Schwenke (SV Werder Bremen, U20) an den Start. Anders als die oben genannten Athleten sucht die talentierte Stabhochspringerin aus Barrien nach ihrem Ermüdungsbruch im Fuß derzeit noch nach ihrer Form. Bei den Landesmeisterschaften in Hannover scheiterte sie zuletzt an der Starthöhe von 3,20 Metern, zeigte sich aber formverbessert und mit Fortschritten in puncto Technik. Zuvor hatte sie bereits bei einem Wettkampf in Potsdam mit 3,50 Metern gezeigt, dass es aufwärts geht. Zum Höhepunkt des Vorjahres überquerte sie noch die 3,90 Meter und kratzte an der Vier-Meter-Marke. „Ich bin diese Woche auch super gesprungen“, sagt die 18-Jährige über ihre Vorbereitung für Hamburg. Ihr falle es schwer, Prognosen für den nun anstehenden Wettkampf zu wagen: „Ich hoffe immer, dass es wieder so hoch geht wie letztes Jahr. Aber das geht nicht von einen Tag auf den anderen.“ Der Fokus liege daher vorrangig darauf, weiter die neue Sprungtechnik sauber umzusetzen. „Ich möchte auch wieder über die 3,60 oder 3,70 Meter kommen“, sagt Schwenke. Ob das bereits dieses Wochenende klappt, wird sich zeigen. Es ist ihre letzte Chance, sich für die U20-DM zu qualifizieren – die Norm liegt bei 3,65 Metern.