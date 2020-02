Schon wieder in 14-Meter-Form ist Neele Eckhardt. (Niklas Golitschek | www.niklas-golitschek.de)

Hannover. Die wichtige 14-Meter-Marke hat Dreispringerin Neele Eckhardt von der LG Göttingen bei den Norddeutschen Meisterschaften in Hannover gleich im ersten Versuch geknackt. Gelöst wirkte sie nach diesem bravourösen Auftakt, freute sich gemeinsam mit Trainer Frank Reinhardt über diese Leistung. Das waren auf Anhieb 16 Zentimeter mehr als noch vor zwei Wochen bei der Landesmeisterschaft.

„Der erste Versuch war überraschend einfach“, bilanzierte Eckhardt selbst im Anschluss. Mit 1,36 Metern Vorsprung auf Kollegin Kira Wittmann sicherte sich die gebürtige Asendorferin den Titel ohne ernsthafte Konkurrenz. Mit diesem Wissen gestaltete es sich für Eckhardt schwierig, die Spannung hochzuhalten. „Der zweite Versuch war nicht so gut“, merkte sie an. Anschließend hätten sich Flüchtigkeitsfehler eingeschlichen. Zwar reichten auch die anschließend gültigen 13,67 und die 13,82 Meter, um auf Bundesebene vorne mitzumischen: Die Norm für die Deutsche Meisterschaft liegt bei 12,60 Meter. In der Jahresbestenliste des Deutschen Leichtathletikverbands führt sie derzeit mit Abstand.

Mit noch mehr Tempo

Um im internationalen Vergleich zu bestehen, wird noch eine Steigerung notwendig sein. „Ich habe gut trainiert, der Aufwärtstrend geht weiter“, zeigte sich Eckhardt selbst optimistisch. Vor zwei Wochen hatte sie im 60-Meter-Sprint mit 7,41 Sekunden gezeigt, dass sie in der Vorbereitung deutlich an Geschwindigkeit zugelegt hat. Hier liegt aktuell auch der Knackpunkt: Auf diese veränderten Vorzeichen muss sie sich noch beim Absprung einstellen. „Es wird langsam besser“, sagte Eckhardt.

Am Dienstag steht für sie der erste Härtetest an. Um 19.28 Uhr tritt sie in Düsseldorf beim PSD-Bank-Meeting an. Das Teilnehmerfeld wird hier deutlich stärker sein, der Wettkampf wird im Fernsehen bei Eurosport übertragen. „Das ist der erste Höhepunkt der Saison“, sagte Trainer Frank Reinhardt. Am Freitag kommt es dann beim Meeting in Chemnitz zum ersten Aufeinandertreffen mit Rivalin Kristin Gierisch.

Reinhardt zeigte sich überzeugt, dass Eckhardt dann noch bessere Leistungen zeigen kann. „Sie wird am Dienstag einen ganz anderen Gesichtsausdruck haben und mit ganz anderer Anspannung in den Wettkampf gehen“, kündigte er an. Dass die Dreispringerin in Hannover bereits die 14 Meter sprang, wertete er als gutes Vorzeichen und merkte an: „Neele hat viel am Brett verloren. Effektiv waren das 14,20 Meter.“ Im Februar wird sie bei einem Trainingslager auf Teneriffa weiter an sich arbeiten.