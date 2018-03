Dortmund/Landkreis Diepholz. Dafür, dass die Vorzeichen gar nicht so gut gestanden haben, ist es doch erstaunlich gut gelaufen. Drei Athleten aus unserem Verbreitungsgebiet sind am vergangenen Wochenende bei den Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften angetreten, zwei davon haben mit Bestleistungen auf sich aufmerksam gemacht.

Allen vorweg zog erneut Dreispringerin Neele Eckhardt (LG Göttingen). Die gebürtige Asendorferin legte gleich im ersten Versuch eine Weite von 14,13 Metern vor und erreichte damit eine neue persönliche Bestleistung in der Halle. „Ich bin nicht unzufrieden“, sagte Eckhardt zurückhaltend, immerhin liegt ihre Bestleistung im Freien bei 14,35 Meter. Doch Sieg ist Sieg, mit ihrer aktuellen Weite belegt sie zudem in der aktuellen Hallen-Bestenliste die Spitzenposition. „Ich wusste: Wenn es normal läuft und nicht extrem schlecht, werde ich gewinnen“, führte sie aus, die Siege der Landes- und Norddeutschen Meisterschaft hätten Selbstvertrauen gegeben. Umso erleichterter sei sie nach diesem ersten Sprung gewesen, der den Sprung aufs Siegerpodest bedeutete. „Da fiel mir ein Stein vom Herzen“, sagte Eckhardt. Im Anschluss zeigte die 25-Jährige noch weitere Sprünge, die waren allerdings ungültig.

Nach diesem guten ersten Sprung sei es schwierig gewesen, die Spannung hochzuhalten, räumte Eckhardt ein. „Das ist aber nichts, worüber ich mich ärgere“, führte sie aus, „ich weiß, was ich kann. Wenn ich den Absprung treffe, geht es noch weiter. Das ist eine gute Ausgangslage.“ Für eine „fast misslungene Vorbereitung“ bedingt durch Krankheiten und eine leichte Fußverletzung sei sie sehr gut durchgekommen. „Ich habe das Beste draus gemacht. Dabei war ich noch am Überlegen, die Hallensaison auszusetzen. Mein Trainer hat mich aber überzeugt“, schilderte Eckhardt. Zum Glück: Denn nun darf sie sich Hoffnungen machen, für die Hallen-Welteisterschaften in Birmingham, England, Anfang März nominiert zu werden. Die Norm von 14,30 Meter hat sie zumindest erreicht.

Nicht gereicht hat es dafür bei Anna-Lena Freese (FTSV Jahn Brinkum). Die Sprinterin darf mit ihrer Leistung über 60 Meter dennoch zufrieden sein: Die Kurzstrecke legte sie im Halbfinale mit neuer Saisonbestzeit von 7,45 Sekunden zurück und schaffte es in den Endlauf. „Ich bin überrascht und froh, dass es gereicht hat. Die Zeit ist nicht ganz so schlecht und es ist die kurze Strecke. Da kommen bei mir noch 140 Meter“, sagte sie zuversichtlich mit Blick auf die Sommer-Saison. Im Finale bedeuteten 7,49 Sekunden Platz sechs – hier sorgte Tatjana Pinto (LC Paderborn) mit einer Weltjahresbestleistung von 7,09 Sekunden für mächtig Furore. Der Start sei auf dieser Distanz eben die halbe Miete, meinte die Brinkumerin. „Für mich war es schön, wieder im Finale zu stehen, und die Distanz zu den anderen war auch nicht so groß.“ Freese kommt mit ihrer neuen Saisonbestzeit auf Rang 14 der Deutschen Hallenbestenliste des laufenden Jahres.

Louis Knüpling (TSV Asendorf) bestätigte derweil seine Leistung und Platzierung als Achter im Dreisprung. „Mein Ziel war der Endkampf mit sechs Sprüngen“, sagte er über sein erreichtes Ziel. Als einziger niedersächsischer Vertreter ließ er mit einer Weite von 14,55 Metern noch Patrick Lutzenberger (LG Stadtwerke München, 14,18 m) hinter sich. „Mehr war in der aktuellen Verfassung nicht möglich“, erklärte Knüpling. Die Fersenverletzung und eine Erkältung erschwerten in der Vorwoche das Training, außerdem schreibt er derzeit seine Masterarbeit in den Endzügen. „Es war nicht so viel schlechter als in Hamburg, fühlte sich aber ein ganzes Stück schlechter an“, umriss er seine Leistung. Die Deutschen Meisterschaften seien auch für ihn eine besondere Situation gewesen, die Atmosphäre und der erhöhte Adrenalinspiegel schon beim Aufwärmen hätten ihm zugesetzt. „Ich habe im falschen Moment Spannung aufgebaut, da wäre mehr gegangen. Aber ich bin zufrieden“, bilanzierte er.