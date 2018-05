Positiver Blick in die Zukunft: Neele Eckhardt hat in Garbsen die Norm für die EM in Berlin erfüllt. (Bernd Thissen)

Garbsen. „Wie eine vorweg genommene Deutsche Meisterschaft“, sagte Louis Knüpling, hätte sich die Teilnehmerliste beim prominent besetzten 19. Springer-Meeting in Garbsen am Sonntag gelesen. Unter den vielen Top-Athleten war der Sportler des TSV Asendorf im Dreisprung eher Außenseiter, dennoch war er nach guten Resultaten zuletzt mit einem guten Gefühl in die Gemeinde nordwestlich von Hannover gereist. Der Wettkampf verlief dann aber ganz anders, als er es sich erhofft hatte: Mit 14,29 Metern blieb er nicht nur hinter den eigenen Erwartungen zurück, sondern verpasste auch die Norm für die Deutschen Meisterschaften. Bei den Frauen lief es für Neele Eckhardt besser: Die gebürtige Asendorferin, die für die LG Göttingen startet, knackte mit 13,92 Metern die Norm für die Europameisterschaften, die vom 7. bis 12. August in Berlin stattfinden.

Neele Eckhardt war nach dem geglückten Start in die Freiluftsaison sehr zufrieden. Sie hat bereits Planungssicherheit für den Sommer. „Dann fällt die Last ab, die ganze Zeit einer Norm hinterherlaufen zu müssen“, freute sich die 25-Jährige. Ihr zweiter Versuch sicherte ihr das Ticket für die Europameisterschaften. Um zwei Zentimeter übertraf sie die geforderten 13,90 Meter. Auch ansonsten war der Auftakt zufriedenstellend für die Leichtathletin. „Es war zwar noch kein superguter Sprung dabei, aber darauf kann man aufbauen“, sah sie noch Luft für den einen oder anderen zusätzlichen Zentimeter. Das sei alles eine Frage der Wettkampfpraxis. Diese wird sich Eckhardt in den kommenden Wochen reichlich holen: Sie wird an drei Wochenenden in Folge an Wettkämpfen teilnehmen. Am Sonnabend wird sie in Dresden starten, eine Woche später bei einem Meeting in Frankreich dabei sein und dann in Osterode weiter daran arbeiten, dass Anlauf und Sprung perfekt miteinander harmonieren. „Darum geht es in den nächsten Wochen“, sagte sie. Den Sieg in Garbsen musste sie zwar der Chemnitzerin Kristin Gierisch (14,31 Meter) überlassen, aber einen wichtigen Meilenstein hat Neele Eckhardt bereits erreicht und damit einen verheißungsvollen Auftakt in die Saison hingelegt.

Weniger gut lief es für Louis Knüpling. Er hatte sich mit großem Selbstvertrauen auf den Weg nach Garbsen gemacht, nachdem er bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften im Sprint eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt hatte: 10,81 Sekunden hatte er für die 100 Meter gebraucht, die alte Bestmarke aus 2016 lag bei 10,86 Sekunden. Im vergangenen Jahr lief Knüpling nie unter elf Sekunden. Er hatte sich im Training auf viele kleine Dinge konzentriert, die ihm auch bei seinem Leistungssprung in der Saison 2015/16 geholfen hatten: viel dehnen, dazu Training für die Rumpfstabilität, die Athletik und die Fußmuskulatur. All das schien zu fruchten – zunächst auch in Garbsen. Nach dem Messen des Anlaufs und den Probesprüngen habe er ein richtig gutes Gefühl gehabt, sagte Knüpling.

Zu Beginn des Wettkampfes sei dann aber irgendwie die Spannung raus gewesen aus den Beinen. Eine richtige Erklärung dafür hatte er nicht. „Es muss irgendetwas im Kopf gewesen sein, was nicht funktioniert hat“, mutmaßte er. Es passte nichts mehr zusammen: „Es war auf ein Unterschied wie Tag und Nacht.“ Die ersten drei Versuche waren allesamt ungültig, ab dem vierten traf er das Brett dann wieder, doch mit den drei gültigen Sprüngen war er „eigentlich überhaupt nicht zufrieden“.

Er hatte gehofft, bereits in Garbsen die Norm für die Deutschen Meisterschaften am 21. und 22. Juli in Nürnberg zu knacken. Um die geforderten 15,10 Meter zu erreichen, bleibt ihm aber noch Zeit. Den Sieg sicherte sich Europameister Max Heß (LAC Erdgas Chemnitz, 16,83 Meter).