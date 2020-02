Neele Eckhardt setzte in Düsseldorf zum Höhenflug an. Mit 14,17 Metern stellte sie eine neue Weltjahresbestleistung auf. (BEAUTIFUL SPORTS/Footcorner via www.imago-images.de)

Düsseldorf. Das war eine Ansage – und was für eine! Neele Eckhardt hat beim 15. PSD Bank Meeting in Düsseldorf den Dreisprungwettkampf gewonnen und dabei einige internationale Stars hinter sich gelassen. Doch nicht nur das: Mit 14,17 Metern stellte sie darüber hinaus eine persönlichen Rekord in der Halle auf und sprang zudem Weltjahresbestleistung. Um einen Zentimeter verbesserte sie die Marke, die Tori Franklin aufgestellt hatte. Die US-Amerikanerin war ebenso in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt am Start wie zum Beispiel Europameisterin Paraskevi Papachristou.

„Es war ein toller Wettkampf für mich“, war Eckhardt stolz auf ihre Top-Leistung. Im Vergleich zu den Landesmeisterschaften und den Norddeutschen Meisterschaften legte sie noch eine Schippe drauf, steigerte sich um 16 Zentimeter. Und es hätten sogar noch mehr sein können, denn bei ihrem besten Versuch verschenkte die gebürtige Asendorferin, die für die LG Göttingen startet, noch einiges am Brett. Trotzdem sei es in dem Moment, als sie die Weite gesehen habe, ein unbeschreibliches Gefühl gewesen. „Es ist einfach schön, wenn man sieht, dass sich die Arbeit und die Zeit, die man investiert hat, auszahlen“, meinte die 27-Jährige.

Eigentlich fehlte nur eine Sache, um den Abend im Düsseldorfer Arena-Sportpark perfekt zu machen: die Norm für die Olympischen Spiele in Tokio. Die liegt bei 14,32 Metern. „Die Norm wäre das i-Tüpfelchen gewesen. Es wäre toll, wenn ich das schon abgehakt hätte. Nichtsdestotrotz war es ein überragender Wettkampf für mich. Ich weiß, dass ich das springen kann“, zeigte sich Eckhardt weiter voller Tatendrang.

Schon im ersten Versuch hatte die Göttingerin mit 14,01 Metern genau ihre Weite von den Norddeutschen Meisterschaften erreicht. „Das gibt natürlich Sicherheit“, meinte sie. Bei sieben Springerinnen im Wettbewerb war klar, dass alle sechs Versuche haben würden. „Sicherheitssprünge gibt es dann nicht“, konnte Eckhardt sofort ins Risiko gehen. Und sie zeigte sich angriffslustig. So hatte es ihr Trainer Frank Reinhardt angekündigt, als er in Hannover davon gesprochen hatte, man werde in Düsseldorf eine noch fokussiertere Dreispringerin erleben. In dem starken Feld war das auch nötig. Die Portugiesin Patrícia Mamona sprang als Zweite 14,09 Meter, die Lettin Doville Kiltya wurde mit 14,06 Metern Dritte. Am konstantesten zeigte sich jedoch Eckhardt. Nur ihr gelangen zwei 14-Meter-Versuche.

Der perfekte Sprung sei noch nicht dabei gewesen. Aber Eckhardt war durchaus nah dran. Deshalb blickte sie auch voller Optimismus auf diesen Freitag. Dann startet sie beim 22. Internationalen Hallenmeeting in Chemnitz. „Das wird auf jeden Fall wieder sehr interessant“, blickte sie voraus auf den Wettkampf, bei dem sie unter anderem auf die zweite deutsche Spitzendreispringerin Kristin Gierisch treffen wird. Der Fokus der 27-Jährigen gilt aber einzig ihr selbst. Sie will wieder die Norm angreifen – und im besten Fall bereits nach Tokio springen.