Schon bei der Weltmeisterschaft in London im vergangenen Jahr zeigte die Asendorferin Neele Eckhardt eine sehr gute Leistung und wurde Elfte. Nun hofft sie in Berlin auf eine Platzierung unter den besten Acht. (Rainer Jensen/dpa)

Berlin/Asendorf. Seit dem Wochenende ist Neele Eckhardt in Berlin. Nach einem intensiven Training in Göttingen und der Wettkampfvorbereitung in Kienbaum lässt es die Asendorfer Leichtathletin wenige Tage vor der Europameisterschaft in der Bundeshauptstadt ein wenig ruhiger angehen. Zwar stünden auch dort Trainingseinheiten auf dem Programm, allerdings wird sich Eckhardt vor ihrem ersten Start am Mittwoch (ab 11.05 Uhr) vor allem: ausruhen. „Ich mache nichts Großartiges mehr und entspanne ein wenig“, sagt die 26-jährige Athletin. Bereits diesen Dienstag beginnen die ersten Wettkämpfe im Berliner Olympiastadion. Insgesamt 1573 Athleten aus 51 Ländern werden sich dann bis Sonntag präsentieren. Mit dabei: Neele Eckhardt. Die gebürtige Asendorferin startet für die LG Göttingen im Dreisprung und nimmt aufgrund ihrer jüngsten Leistungen durchaus einen vorderen EM-Platz ins Visier.

Schließlich ist ihr jüngster Erfolg noch gar nicht so lange her: Vor wenigen Wochen war Eckhardt in Nürnberg noch bei der Deutschen Meisterschaft im Einsatz und übertrumpfte dort ihre Hauptkonkurrentin Kristin Gierisch aus Chemnitz. Ein Motivationsschub für die 26-Jährige, die in den Tagen nach dem Triumph an ihrem Studienort Göttingen das Training für die Europameisterschaft wieder aufnahm. Danach folgte die unmittelbare Wettkampfvorbereitung in Kienbaum, von wo aus es nach Berlin ging. „Die Einheiten waren gut, ich konnte aber auch ein wenig ausspannen und relaxen“, zeigt sich Eckhardt gut vorbereitet für Europas Dreisprung-Elite: „Ich bin in sehr guter Form, körperlich habe ich keine Beschwerden.“

Für die EM ist sie am Sonntag nach Berlin gereist und konnte bereits das Olympiastadion genauer unter die Lupe nehmen. In den letzten Tagen vor dem Wettkampf stehen bei der Athletin allerdings weniger Trainingseinheiten auf dem Programm, sondern eher Erholungsphasen. „Wir trainieren ein wenig, aber ich ruhe mich auch aus, damit ich genügend Schlaf bekomme.“ Dass Leichtathletik nun wieder im Fokus der breiten Öffentlichkeit steht, sieht die Asendorferin positiv. Das sei nicht immer so. „In Nürnberg war es leider etwas leer auf den Zuschauerrängen, aber das lag wohl am Wetter. Das wird in Berlin nicht so sein“, glaubt die 26-Jährige an eine gut besuchte Veranstaltung im Olympiastadion. Auch deshalb überwiegt bei ihr die Vorfreude auf die große Leichtathletik-Bühne. Dass sie seit vielen Zuschauern sehr gute Leistungen abrufen kann, hat Eckhardt im vergangenen Jahr bereits bei der Weltmeisterschaft in London unter Beweis gestellt. Letztlich landete sie dort auf dem elften Rang. Daher kann jetzt von Nervosität keine Rede sein.

Für Berlin hat sie sich allerdings eine Platzierung weiter vorne im Klassement ausgemalt: „Die Top acht sind ein realistisches Ziel“, weiß Eckhardt um ihre Qualitäten. Keine einfache Aufgabe, schließlich springt sie gegen 29 andere Athletinnen, unter anderem auch wieder gegen ihre deutsche Konkurrentin Gierisch, die kürzlich in Paris 14,46 Meter gesprungen war und somit ein gutes Stück vor der Asendorferin liegt. Diese hatte in Nürnberg eine Weite von 14,21 Metern erzielt und wurde damit Deutsche Meisterin im Dreisprung. „So weit bin ich im Dauerregen gesprungen. Bei besseren Verhältnissen geht da noch mehr“, kündigt Eckhardt für Berlin selbstbewusst an und hofft auf eine abermalige Leistungssteigerung.

Für die Plätze ganz vorne wird es wohl nicht reichen, da die internationale Konkurrenz deutlich weiter springt. So landete die Titelverteidigerin Patricia Mamona aus Portugal vor zwei Jahren bei 14,58 Metern. So wäre die Teilnahme an einem internationalen Endkampf bereits ein Erfolg für die Asendorferin.

Einen ersten Anlauf auf das Finale, das am Freitag (offiziell um 20.07 Uhr) beginnt, kann sie am Mittwochvormittag unternehmen. Beim Qualifikationswettkampf will Eckhardt die vorgegebene Norm erreichen, um sicher unter den besten Zwölf zu stehen. Daher gibt sie sich optimistisch: „Die Qualifikationsweite von 14,05 Metern ist auf jeden Fall machbar“, kündigt sie an.