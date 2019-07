Endlich wieder in der Sandgrube – und in bestechender Form: Neele Eckhardt. (Thorin Mentrup)

Schon der erste ihrer sechs Versuche war ein Fingerzeig: 14,12 Meter trug es Neele Eckhardt weit. Die aus Asendorf stammende Dreispringerin der LG Göttingen zeigte sich bei den Norddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Hannover in Weltmeisterschaftsform – und überraschte damit sogar sich selbst. Die Deutsche Meisterin meldete sich im erst dritten Wettkampf nach ihrer langen Krankheitspause eindrucksvoll in der Spitze zurück, auch wenn sie die Norm für die WM im katarischen Doha im Herbst noch nicht knackte.

Das Erika-Fisch-Stadion gehörte nach ihrem beeindruckenden ersten Satz ganz ihr. Die 14-Meter-Marke hatte Eckhardt in diesem Jahr noch nicht geknackt, war in Göttingen weder bei den Landesmeisterschaften im Juni, bei denen sie ihr Comeback gefeiert hatte und bei 13,70 Metern im Sand gelandet war, noch beim nationalen Feriensportfest ihrer LGG, bei dem sie vor knapp zwei Wochen 13,52 Meter erreicht hatte, so weit gesprungen. Bernd Rebischke am Mikrofon, selbst ein Leichtathlet mit Leib und Seele und Präsidiumsmitglied des Niedersächsischen Leichtathletikverbandes, hatte Weltklasse in Hannover versprochen – und Neele Eckhardt lieferte ab. So gut sogar, wie sie es selbst nicht einmal erwartet hatte. „Ich habe die Woche über ein bisschen gekränkelt, deshalb habe ich nicht damit gerechnet, die 14 Meter zu knacken, und schon gar nicht dreimal. Aber so ist es natürlich umso schöner“, strahlte sie nach dem Wettkampf und einer innigen Umarmung mit ihrem Trainer Frank Reinhardt, der in den vergangenen Monaten den Weg seines Schützlings zurück zu alter Stärke begleitet hatte.

Nur vier Zentimeter fehlen

Es waren Momente der Freude, obwohl die 27-Jährige die Norm für die Weltmeisterschaft verpasste. Hauchzart schrammte sie an ihr vorbei, legte im vierten Versuch 14,16 Meter vor, im sechsten und letzten folgten dann noch einmal 14,03 Meter. Der prüfende Blick, mit dem die Dreispringerin in die Sandgrube blickte, ließ es erahnen: Sie hatte das Gefühl, dass es nicht ganz reicht für die Norm von 14,20 Metern. Letztlich fehlten Eckhardt also nur vier Zentimeter, die Rebischke fast verzweifeln ließen. „Oh Schande“, entfuhr es ihm nach dem besten Versuch der LGG-Athletin. Er spürte wie die Zuschauer und die anderen Athleten: Etwas Besonderes lag in der Luft. Die Norm für Doha wäre die Krönung des Comebacks nach der langen Krankheitspause am Ende des vergangenen Jahres gewesen. Im Erika-Fisch-Stadion registrierten Reinhardt und Eckhardt zufrieden, dass Technik und Timing besser waren als zuletzt. „Es ist gerade ein tolles Gefühl, weil ich vieles umsetzen konnte, was wir uns wieder hart erarbeiten mussten“, erntete Eckhardt, die sich mit fast anderthalb Metern Vorsprung auf Sandra Kramer (LAC Berlin, 12,69 Meter) den Titel sicherte, den Lohn für die Schufterei der vergangenen Wochen und Monate.

Der nur minimal verpassten Norm trauerte sie derweil nicht hinterher. „Die vier Zentimeter stören mich gerade überhaupt nicht. Ich bin super glücklich“, genoss sie erst einmal den Moment und das Wissen, wieder auf dem Niveau zu springen, das sie im vergangenen Jahr zur Deutsche Meisterin gemacht hatte. 14,21 Meter hatten in Nürnberg zum Titel gereicht, an dieser Marke kratzt Eckhardt nicht mehr nur – sie hat sie direkt vor Augen. „Neele Eckhardt ist wieder da“, jubelte Rebischke durchs Mikro, während sich die Dreispringerin den Applaus von Zuschauern, Sportlern und ihren Begleitern abholte. Und wie sah es die Athletin selbst? Ist sie tatsächlich wieder da? „Ja“, war ein einziges Wort als Antwort auf diese Frage für Eckhardt mehr als genug. Schließlich hatte sie zuvor Leistung sprechen lassen. Nach dem Wettkampf ging es für sie übrigens schnell zurück Richtung Göttingen. Die nächsten Aufgaben warten nämlich schon auf sie: Anfang August finden in Berlin die Deutschen Meisterschaften statt. In der Hauptstadt will Eckhardt ihren Titel verteidigen – und natürlich die letzten vier Zentimeter für die Norm nach Doha herauskitzeln. Unmöglich erscheint das spätestens seit dem Auftritt im Erika-Fisch-Stadion nicht mehr.