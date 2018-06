Die Heiligenroderinnen krönten ihre Saison mit dem Kreispokalsieg. (FR)

Nienburg/Heiligenrode. Toller Erfolg für die D-Jugendfußballerinnen des TSV Heiligenrode: Sie gewannen den Kreispokal. Im Finale in Nienburg setzten sie sich mit 4:3 nach Elfmeterschießen gegen die JSG Hoyerhagen durch.

Die Mannschaft von Trainer Timo Huber und Co-Trainerin Catherina Döhle bewies starke Nerven: Dreimal geriet sie in Rückstand, dreimal meldete sie sich wieder zurück. Eigentlich fanden die Heiligenroderinnen, die von zahlreichen Verwandten und Freunden unterstützt wurden, gut in die Partie. Sie hatten mehr Chancen und Ballbesitz, es traf allerdings Hoyerhagen. Heiligenrode stürmte unbeirrt weiter und glich durch Liv Bischoff zum 1:1 aus. Auch das 1:2 konterte die Torschützin vom Dienst mit einem Treffer, doch nach dem 2:3 schien schon fast alles verloren. In letzter Minute aber gelang Bischoff doch noch der Ausgleich und damit der Einzug ins Elfmeterschießen. In diesem reichte den Heiligenroderinnen ein Treffer durch Kiara Simon zum Sieg, denn Torhüterin Antonia Borgwardt wehrte alle JSG-Versuche ab. Den Triumph feierten die Heiligenroderinnen danach ausgiebig mit ihrem Anhang.