Der Fußball spielt beim TSV Ippener eine gewichtige Rolle. Auch deswegen hat sich Frank Fischer für den Kreisklassisten aus dem Landkreis Oldenburg entschieden. (Michael Galian)

So richtig tätig werden als Trainer konnte Frank Fischer bei seinem neuen Klub TSV Ippener trotz seines Amtsantritts am 1. November des vergangene Jahres noch nicht. Die Corona-Pandemie bremste natürlich auch die 1. Kreisklasse Oldenburg-Land/Delmenhorst aus, in die die Ippener nach der ebenfalls aufgrund von Corona abgebrochenen Saison 2019/20 aufgestiegen waren. Gerade einmal fünf Ligapartien absolvierte der Aufsteiger bis zur erneuten Unterbrechung der Saison, trennte sich Ende Oktober nach drei Niederlagen, einem Sieg und einem Remis auf Rang 13 liegend vom Aufstiegscoach Michael Lamke. Auch Lamke ist in Diepholzer Gefilden kein Unbekannter, trainierte unter anderem Jugend-und Herrenteams in Bassum, Bruchhausen-Vilsen und Nordwohlde. Fischer folgte ihm beim TSV Ippener und wartet seitdem auf seinen ersten Einsatz an der Seitenlinie.

Auf den ersten Blick mag das Engagement Fischers, der bis Saisonabbruch der vergangenen Spielzeit gemeinsam mit Stefan Rosenthal die Geschicke des ambitionierten Bezirksligisten FC Sulingen leitete, verwundern. Vom Spitzenteam der Bezirksliga zum Kreisklassisten, der sich nach fünf absolvierten Spieltagen zudem noch in unteren Tabellengefilden tummelt. Doch wer die mittlerweile jahrzehntelange Ära des Erfolgscoaches, der 1992 bei der Reserve des TSV Bassum seine Trainerlaufbahn begann, genauer betrachtet, der weiß, dass es ihn immer wieder zu ambitionierten Klubs mit sogenanntem dörflichem Charakter, wie beispielsweise den SV Heiligenfelde, TVE Nordwohlde oder aus Fischers Sicht auch den SV Bruchhausen-Vilsen, zog. „Genau wie jetzt in Ippener ist der Fußball in diesen Vereinen der Ankersport, spielt in diesen Klubs eine gewichtige Rolle. Zudem finde ich solch einen Neuaufbau immer reizvoll. Es reizt mich, wenn ich von unten etwas aufbauen kann. In Dorfvereinen komme ich am besten klar“, schildert Fischer schmunzelnd seine Beweggründe. Selbst seine letzte Station FC Sulingen stufte der 56-Jährige in diese Kategorie ein.

"Der FC verfügt über eine tolle Anlage, die außerhalb der Stadt in Nordsulingen liegt und somit für mich auch diese Art dörflichen Charakter widerspiegelt. Mit den Sulingern kratzte Fischer in der vergangenen Serie am Aufstieg. Dann wurde die Saison vorzeitig abgebrochen und der TSV Wetschen sicherte sich letztendlich das Ticket in die Landesliga. "Ich denke, wenn wir die Saison regulär zu Ende hätten spielen können, hätten wir die Wetschener noch abgefangen. Die Sulinger hatten und haben auch aktuell eine tolle Truppe zusammen, die auch jetzt unter dem neuen Trainer Sascha Jäger völlig zu Recht an der Spitze der Bezirksliga Staffel 2 steht. Ich hatte jedoch immer gesagt, dass wenn Rosi (Stefan Rosenthal, Anm. d. Red.) als Coach dort aufhört, auch für mich Schluss sein würde. Sascha, den ich als Trainer ebenfalls sehr schätze, sollte als Nachfolger seinen eigenen Weg gehen. Da wollte ich nicht im Weg stehen", erzählt Fischer.

Unbekanntes Terrain

Jetzt also die neue Herausforderung TSV Ippener, für die sich Fischer noch aus weiteren Gründen entschied. „Auch sportlich ist das für mich eine Herausforderung, auf die ich sehr gespannt bin. Im Kreis Oldenburg-Land habe ich noch nie als Trainer gearbeitet. Das ist für mich völlig unbekanntes Terrain. Ich finde es spannend, da ich zudem in Wildeshausen, sowie auch in Delmenhorst arbeite und somit zumindest dadurch bereits einen Bezug zum Landkreis habe. Da kann ich Arbeit und Trainerjob perfekt verknüpfen“, weiß Fischer. Auch wenn er noch keinem Pflichtspiel als verantwortlicher Coach beiwohnte, gewann er schon jetzt einen positiven Eindruck vom neuen Umfeld. „Für ein Dorf mit um die 1000 Einwohner finde ich gute Bedingungen vor. Der Verein verfügt über zwei Plätze und zwei Hallen. Fußball ist auch in diesem Klub der Ankersport und spielt eine große Rolle. Die A-Jugend, eine Spielgemeinschaft aus Dünsen, Harpstedt und Ippener, spielt als JSG DHI Harpstedt eine gute Rolle in der Bezirksliga Weser-Ems II. Da fällt möglichweise auch für uns in Zukunft der eine oder andere Spieler ab“, hofft Fischer, der zudem auch menschlich einen guten Eindruck von seinen neuen Weggefährten gewann.

„Marcel Trojan, ein Verantwortlicher aus der Spartenleitung, sprach mich an. Beim anschließenden Gespräch waren neben ihm und Spartenleiter Dieter Märtens auch fünf Spieler unterschiedlichen Alters aus der Mannschaft dabei. Es passte einfach zusammen, sodass einer Zusammenarbeit nichts im Wege stand“, schildert Fischer, der zu möglichen Saisonzielen ohne bisherige Trainings-und Spieleindrücke logischerweise wenig Auskunft geben kann. „Wenn man nach fünf Spieltagen mit vier Punkten in der unteren Tabellenhälfte steht, kann es als Saisonziel zunächst einmal nur darum gehen, in ruhigere Gewässer zu gelangen. Die Hauptsache ist, nach der langen Pause zunächst einmal wieder in Gang zu kommen, einfach Fußball zu spielen und Spaß am Sport zu haben. Wir müssen aufpassen, dass wir nach der Zwangspause nicht zu viele junge Leute verlieren. Schließlich lieben wir es alle, den Fußballsport auszuüben oder zuzugucken“, plädiert Fischer, der im Gegensatz zur Sulinger Epoche jetzt wieder die alleinige Verantwortung auf der Trainerbank tragen wird. Zur Seite stehen wird ihm dabei Mike Trojan als spielender Co-Trainer.

Seit der Zwangsunterbrechung im März 2020 ist auch Fischer schon ein Jahr zur Tatenlosigkeit an der Seitenlinie verdammt. Gemeinsam mit Ehefrau Katja, die sich in hiesiger Region einen Namen im Handballsport machte, verbringt er die meiste Zeit zuhause. Dabei nutzt das Ehepaar Fischer die hauseigene Sauna oder verbringt die Freizeit mit ausgiebigen Spaziergängen im Wald. Es war schließlich auch Katja Fischer, die ihrem Mann sagte, er solle mal wieder rauskommen. Somit stand dem Engagement beim TSV Ippener dann wirklich nichts mehr im Wege.