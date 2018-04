Er ist der Titelverteidiger und auch in diesem Jahr wieder einer der großen Favoriten auf den Gesamtsieg der Kart-Serie „The Race“: Marc Ogonowski, hier verfolgt von Norman Helm. (Udo Meissner)

Bassum. Die Karts sind wieder startklar. Für die Fahrer der Kart-Rennserie „The Race“ geht es an diesem Wochenende zum Saisonauftakt ein weiteres Mal auf die Bassumer Bahn. Organisator Andreas Buchholz verweist neben einem neuen Internetauftritt auch auf Änderungen im Fahrerfeld und im Ablauf selbst.

Am meisten freut ihn, dass mit dem 16-jährigen Kevin Miegel und dem 17-jährigen Maic Bussmann zwei neue Talente für die Serie hinzugewonnen werden konnten. Beide hatten bereits im vergangenen Jahr erste Gastauftritte und zählen ab sofort zum festen Fahrerfeld. „Insgesamt sind 13 Fahrer am Start“, berichtet Buchholz, der in den Vorjahren mehr Sorgenfalten auf der Stirn hatte. „Wir kriegen eventuell auch noch drei Fahrer dazu. Sie suchen im Moment noch nach Karts“, hofft er auf weiteren Zuwachs.

Während die Kart-Bahn in Bassum selbstverständlich die gleiche bleibt, müssen sich die Fahrer anderweitig umstellen. Denn anders als sonst wird dieses Mal im Uhrzeigersinn gefahren. Der Bahnbesitzer änderte die Fahrtrichtung, weil Nutzer von Leih-Karts in den Kurven oft Probleme hatten, in die Reifenstapel an der Bande fuhren und die Luftfilter am Vergaser abrissen. Solchen Gefahren sehen sich die Routiniers der Serie zwar nicht ausgesetzt, tragen die Änderung aber dennoch mit.

Zum Favoritenkreis zählt Andreas Buchholz die gewohnten Kandidaten: Heiko Sander, Norman Helm und Titelverteidiger Marc Ogonowski. „Wir freuen uns, dass Marc Meister geworden ist. Er hat letzte Saison alles weggeblasen, das war sein Jahr. Jetzt muss man aber sehen, wie er mit dem Druck als Meister umgeht“, sagt der Organisator.

Auf den folgenden Plätzen sei dagegen alles offen. Buchholz vermutet, dass Robin Kurzawski mit seinem vierten Platz nicht ganz so zufrieden war: „Ich denke er hatte höhere Erwartungen. Robin hat viel trainiert und an seinem Kart geschraubt.“ Derzeit hänge sich außerdem Neuzugang Kevin Miegel ziemlich rein und drehe fleißig seine Runden, um für die Rennen gerüstet zu sein. „Ich sehe ihn zwischen Platz vier und sechs“, vermutet Buchholz. Doch auch Ryszard Slota machte als Fünfter der Vorsaison immer wieder mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Überraschungen will Buchholz daher nicht ausschließen. Der Renntag selbst wird an diesem Sonnabend wie gewohnt ablaufen: Nach der Fahrerbesprechung und dem Warm-up beginnen um 12.30 Uhr zwei jeweils 15-minütige Trainingsläufe. Um 14 Uhr fällt dann der Startschuss für das erste Rennen, das zweite wird ab 16 Uhr ausgetragen – jeweils über 25 Runden. Im Anschluss folgt gegen 17 Uhr die Siegerehrung. Der Eintritt ist frei.