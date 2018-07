Die Triathleten stürzen sich bald wieder in den Silbersee. (Christiane Golenia)

Stuhr. Das Jahr 2018 ist für die Tri-Wölfe des LC Hansa Stuhr ein Jubiläumsjahr: Im Februar feierten die Triathleten ihr zehnjähriges Bestehen unter anderem mit einem 100x100 Meter Schwimmfest. Jetzt steht für sie mit dem 25. Silbersee-Triathlon am 28. und 29. Juli eine weitere Jubiläumsveranstaltung bevor.

Bereits im 15. Jahr zeichnet Jan Neubauer als Organisationsleiter für die Ausrichtung des Silbersee-Triathlons verantwortlich. Der Stuhrer, im Vorjahr Starter bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii, ist selbst ein erfolgreicher Triathlet. Die Leidenschaft, mit der er seinen Sport betreibt, bringt Neubauer in die eigene Veranstaltung mit ein. Deshalb verspricht er den Teilnehmern auch in diesem Jahr: „Ganz nach dem Motto ‚100 Prozent Triathlon von Athleten für Athleten!‘ erwarten euch wieder ein von den Tri-Wölfen top organisiertes Triathlon-Event, schöne und schnelle Strecken und eine fantastische Stimmung rund um den Silbersee.“

Rund 1000 Teilnehmer gingen jeweils in den Vorjahren in Stuhr an den Start. Vermutlich werden es in diesem Jahr noch deutlich mehr sein, denn zusätzlich zum gewohnten Programm am Sonntag wird erstmals am Sonnabend ein Power-Kids-Triathlon angeboten. Startberechtigt sind Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2001 bis 2012, die sich ab 15 Uhr auf altersgerechten Distanzen von 400 Metern Schwimmen, zehn Kilometern Radfahren und zweieinhalb Kilometern Laufen bei den Älteren bis hin zu 50 Meter Schwimmen, ein Kilometer Radeln und 200 Meter Laufen bei den Jüngsten begeben. Der Triathlon für den Nachwuchs ist zugleich Wertungswettkampf für die Schüler-Triathlon-Serie Nord.

Am Sonntagvormittag werden auf der olympischen Distanz (anderthalb Kilometer Schwimmen – 40 Kilometer Radfahren – zehn Kilometer Laufen) mit Starts ab 9 Uhr wieder hochklassige Ergebnisse erwartet. Auf die Schnellsten warten Sieger- und Rekordprämien. Am Start sind wieder die Mannschaften der Regionalliga Nord sowie der Landesliga des Triathlonverbandes Niedersachsen.

Einige Schmankerl

Am Nachmittag werden ab 13.30 Uhr die Sprint- und Volkstriathleten ins Rennen geschickt. Für sie stehen 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen auf dem Programm. Im Rahmen des Sprinttriathlons werden zugleich die Bremer Landesmeisterschaften ausgetragen. Sowohl auf der olympischen Distanz als auch auf der Volksdistanz werden zudem Staffelwettbewerbe mit verschiedenen Wertungsgruppen angeboten.

Die Jubiläumsveranstaltung soll für Athleten und Zuschauer zu einem besonderen Erlebnis werden. „Es wird einige Schmankerl geben“, verspricht Neubauer. Eventbecher, Finishermedaillen, Finishershirts für die Power-kids, Verbesserungen beim Catering, alles will der Stuhrer noch gar nicht verraten. Dabei hofft er mehr denn je, dass sich die Liste der Helfer ebenso schnell füllt wie die der Starter: „Noch fehlt uns etwa die Häfte der benötigten gut 200 Helfer.“ Ausführliche Informationen zum 25. Silbersee-Triathlon, einschließlich der Möglichkeit, sich als Helfer oder Teilnehmer anzumelden, gibt es im Internet unter: http://silbersee-triathlon.com.