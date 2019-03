In Kontakt mit dem DFB-Chef: Friedhelm Drieling (rechts) traf beim 3. Amateurfußball-Kongress unter anderem auf Reinhard Grindel. Der Scharrendorfer hatte das Gefühl, dass die DFB-Spitze die Probleme der Amateure ernst nahm. (FR)

Kassel/Scharrendorf. Es ist die entscheidende Frage: Was bleibt nach drei Tagen Amateurfußball-Kongress in Kassel? Viele neue Kontakte auf jeden Fall, auch für Friedhelm Drieling, Leiter Jugendfußball beim SV Mörsen-Scharrendorf. Doch das war nur ein positiver Nebeneffekt. Vielmehr hat der Scharrendorfer für sich mitgenommen, dass er sich mit seinen Ansichten nicht auf dem Holzweg befindet. Der Fußball vor Ort verdient noch mehr Unterstützung, er muss sie aber vehementer einfordern.

In zahlreichen Arbeitsgruppen diskutierten die 288 Delegierten die Probleme des Amateurfußballs und suchten nach Lösungen. Die drei Tage waren vollgepackt. „Es ging Schlag auf Schlag“, sagt Drieling, der das Gefühl hatte, „dass es auch für alle aus der DFB-Spitze wichtig war, da zu sein“. DFB-Präsident Reinhard Grindel und Co. seien dabei nicht als Geldverteiler für einzelne Projekte aufgetreten, sondern als Mutmacher. „Auch die kleinen Vereine können etwas dafür tun, dass es läuft. Auf der anderen Seite helfen uns die Verbände mit Lobbyarbeit“, verdeutlicht Drieling. Er habe die Solidarität der vermeintlich Großen mit den Kleinen gespürt.

Frecher sein und Hilfe einfordern

Wie im Vorfeld erwartet, erhielt der Scharrendorfer einen Blick auf einen Querschnitt des deutschen Fußballs mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, aber auch Problemen. „Bei uns“, das lernte er, „sieht es nicht so schlecht aus. Wir sind in vielen Dingen noch ganz gut aufgestellt. Aber es gibt auch andere Gegenden, in denen es besser läuft, gerade mit Blick auf die Sportanlagen.“ Verglichen mit den 55 Kunstrasenplätzen allein in Dortmund seien die sieben im Landkreis Diepholz natürlich überschaubar. „Darauf müssen wir unsere örtlichen und überregionalen Politiker ansprechen“, weiß Drieling. Der Amateurfußball-Kongress hat ihn in vielen Vorträgen in dieser Ansicht bestärkt. „Wir dürfen ruhig stärker nach außen hin kundtun, was wir für die Städte und Gemeinden leisten. Nicht nur als Fußballer, sondern auch als ganzer Verein.“ Taten will Drieling schnell folgen lassen: „Wir werden sicherlich aktiv werden, wenn sich in Twistringen die Bürgermeisterkandidaten vorstellen. Unsere Aufgabe in den Vereinen ist es, immer wieder einzufordern, dass die Politik uns nicht vergisst. Wir müssen einfach ein bisschen frecher sein und zeigen, was wir leisten. Wenn zum Beispiel unsere JSG Mörsen-Twistringen in der A-Jugend-Landesliga spielt, dann haben wir eine gewaltige Außenwirkung über die Stadtgrenzen hinaus.“

Für Drieling wichtige Kernpunkte in den drei intensiven, aber auch abwechslungsreichen Kongress-Tagen waren das Ehrenamt, für viele Vereine nicht nur in der hiesigen Region eines der größeren Probleme, aber auch die Digitalisierung. „Wir sollten die Chancen dahingehend nutzen, zum Beispiel die Schiedsrichter- und Fußballlehrer-Lehrgänge in noch weiteren Teilen online abwickeln zu können, was die Theorie angeht.“ Mehr Flexibilität erleichtere sicherlich für einige Interessierte den Zugang zu diesen Aufgaben. Auch eine bessere Zusammenarbeit zwischen Vereinen und Verbänden sei wichtig, „damit vieles besser durchschaubar wird, zum Beispiel, was für Förderanträge die Vereine stellen können. Da verpassen wir einige Möglichkeiten, uns Unterstützung zu holen.“

Besonders die Gruppenarbeit gefiel Drieling, anderes dagegen weniger. „Einiges ist in den Vorträgen dermaßen verklausuliert worden, dass man nicht alles verstanden hat.“ Insgesamt aber habe er ein gutes Gefühl mit auf die Heimreise genommen. „Ich habe für die Arbeit bei uns neuen Mut gefasst und auch neue Ideen gewonnen, die wir sicherlich ausprobieren werden.“ Einige davon dürften sich sicherlich auch im 3. Masterplan Amateurfußball wiederfinden, der auf den Grundlagen der Kongress-Ergebnisse erstellt wird.