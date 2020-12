Manuel Kattau (Mitte) und seine Brinkumer dürfen erst im kommenden Jahr wieder auf Punktejagd gehen. (Michael Braunschädel)

Manche Sportarten wie der Fußball machen sich – zumindest offiziell – noch Hoffnungen auf einen Neustart ganz früh im neuen Jahr. Davon hat sich der Niedersächsische Basketballverband (NBV) bereits verabschiedet. Zum jetzigen Zeitpunkt, an dem sich eigentlich die Hinrunde dem Ende zuneigen sollte, zieht er den Stecker – allerdings nicht für ein paar Wochen, sondern gleich für die kommenden Monate. Bis Ende Februar bleibt der Spielbetrieb unterbrochen.

„Diese Entscheidung soll den Vereinen Planungssicherheit geben, soweit wir in einer so ungewöhnlichen Situation davon sprechen können“, teilt der NBV mit und liefert zugleich verschiedene Szenarien mit, zu welchem Zeitpunkt ein Re-Start möglich sein kann. Fest steht bereits, dass die Saison in nur einer Halbserie ausgetragen wird. Jede Mannschaft spielt also nur einmal gegen jeden ihrer Kontrahenten. Als mögliche Starttermine nennt der Verband den 6. März und den 17. April.

Das frühere Datum kommt nur dann in Betracht, wenn die Mannschaften im Februar bereits wieder trainieren können. Geht das erst im März, erfolgt der Re-Start Mitte April. Das hält der NBV für wahrscheinlicher. Klar ist für die Verantwortlichen: „Vor einer Wiederaufnahme des Spielbetriebes muss es den Vereinen erst einmal möglich sein, die Hallen zum Mannschaftstraining ausreichend zu nutzen, um eine erhöhte Verletzungsgefährdung zu vermeiden.“ Einen Kaltstart für die Klubs wie den SC Weyhe, den FTSV Jahn Brinkum und den TSV Bassum aus dem Landkreis Diepholz wird es also nicht geben. Enden soll die Saison am 29. Mai. Am 1. Juni hat der NBV den Meldetermin für die neue Saison geplant.

Bei den Verantwortlichen der hiesigen Basketballer stößt der Verbandsbeschluss, erst einmal längerfristig zu pausieren, auf großes Verständnis. „Da gibt es für mich überhaupt keine Diskussion, die Gesundheit geht immer vor“, bekräftigt etwa Lothar Weyd, der Trainer des Regionsligisten FTSV Jahn Brinkum. Schließlich wisse man noch immer nichts Genaues über Langzeitfolgen einer Infektion. Die Brinkumer stellten ihren Trainingsbetrieb noch vor dem politisch verordneten Stopp ein. „Da gab es bei uns auch überhaupt keine Diskussionen. Es muss sicher sein, alles andere macht keinen Sinn“, will Weyd unnötige Risiken vermeiden.

Es braucht eine Vorbereitung

Und auch Jonas Klucken, Coach des SC Weyhe und Co-Trainer der Brinkumer Frauen jeweils in der Landesliga, ergänzt: „Ganz ehrlich: Ich hatte damit gerechnet, dass längerfristig nichts mehr stattfinden wird.“ Ein wichtiger Beschluss des Verbandes sei, den Mannschaften vor einem Neustart eine gewisse Zeit des Trainings zu geben. „Jetzt im Winter ist es doch schwieriger, sich fit zu halten.“ Nicht nur die Hallen sind geschlossen, auch nach draußen zieht es viele während der dunklen Jahreszeit seltener. Und wirklich viel Zeit in der Halle oder mit dem Basketball in der Hand haben die Aktiven der Region im gesamten Jahr ohnehin noch nicht verbracht.

Die Pause schmerzt die Basketballer bei allem Verständnis trotzdem. „Wir sind super vorbereitet gewesen, die Jungs waren topfit und heiß. Ich glaube schon, dass wir eine richtig gute Saison gespielt hätten“, sagt Weyd. Wie sein Team aus der langen Zeit des Ausharrens kommt, ist derweil ungewiss. Gut gestartet waren auch die Weyher, die ihre ersten beiden Begegnungen gewonnen haben und Tabellenführer sind. Doch da tritt schon das erste Problem auf den Plan: In beiden Duellen hieß der Gegner TKW Nienburg. Hin- und Rückspiel sind also bereits ausgetragen. Da dem NBV zufolge aber nur eine Halbserie gespielt werden soll, stellt sich Klucken die Frage: „Welches Spiel wird denn dann gewertet?“ Den ersten Vergleich gewann der SCW mit drei Zählern Vorsprung, den zweiten mit neun Punkten mehr auf dem Konto. Dass dieser geringe Unterschied am Ende der Serie über den Aufstieg entscheiden könnte, ist unwahrscheinlich, weiß der Coach. Aber eben auch nicht gänzlich ausgeschlossen.

Semso Kovac und der SC Weyhe haben bereits zweimal gegen Nienburg gespielt – das neue Reglement sieht aber vor, dass es gegen jeden Kontrahenten nur ein Match gibt. (Jonas Kako)

Offene Fragen bleiben

Doch das ist nicht der einzige Punkt, bei dem Klucken Gesprächsbedarf sieht. Der Faktor Zeit könnte sich noch als Problem herausstellen, besonders wenn die Saison erst im April weitergeht. Weyhe muss noch sechs Spiele austragen, Brinkum in der zahlenmäßig größeren Staffel sogar noch sieben. Der SCW-Trainer warnt vor dem Spielstau. Schließlich wollen auch die anderen Hallensportler wie Hand- oder Volleyballer ihre Spiele austragen. „Mit den Hallenzeiten könnte es eng werden“, vermutet Klucken. Und weil die Saison ursprünglich bereits im März enden sollte, könne es sein, dass der eine oder andere Spieler in der Zeit danach gar nicht mehr zur Verfügung stehe. Oder aber wieder einsatzbereit sei, wie etwa der derzeit verletzte Jonathan Kaiser, der mit einer Knieverletzung ausfällt und noch auf einen MRT-Termin wartet.

Für Weyd ist das weniger problematisch: „Es ist eine besondere Saison. Wir müssen alle damit umgehen. Wir können auch mal an Trainingsabenden spielen. Und wenn man am Ende mehr Auswärts- als Heimspiele austragen muss, dann ist das eben so“, fordert er Flexibilität sowohl von Spielern, von Trainern als auch von den Vereinen und Schiedsrichtern. Nur so könne man die Saison zu einem halbwegs vernünftigen Ende führen – und im besten Fall im kommenden September in eine normale Serie starten.